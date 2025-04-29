Украина предлагает осуществлять сотрудничество в сфере безопасности с партнерами в формате Триморья, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля принял участие в саммите Триморья в формате онлайн и отметил сотрудничество в сфере безопасности.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские специалисты имеют уникальный опыт в защите и восстановлении энергоснабжения. Война научила нас многим вещам - не только тому, как восстанавливаться после российских ракет и бомб, но и тому, как противостоять кибератакам и другим угрозам. Украина имеет уникальные знания и опыт, и мы готовы ими делиться. Нам нужно большее сотрудничество в сфере безопасности. Украина предлагает осуществлять его в формате Триморья", - отметил он.

По его словам, речь идет об энергетике.

Также читайте: Начало прямых переговоров с Украиной является первоочередным, вопрос легитимности Зеленского - второстепенный, - Песков

"Нам нужно защитить нашу энергетическую инфраструктуру, особенно вблизи российских границ, и разработать совместные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Мы должны проверить, насколько мы готовы защищать и восстанавливать энергосистемы, если что-то произойдет.

Во-вторых, резервное питание. Нам нужно больше способов поддерживать друг друга. Энергосети, трубопроводы, системы связи - вся критическая инфраструктура - должны строиться с учетом резервных маршрутов. Чтобы каждая страна могла помочь другим в кризисной ситуации", - подчеркнул он.

"В-третьих, транспорт. Нашему региону нужны лучшие логистические связи. Так же как Балтийское море может помочь, когда возникают проблемы в Черном море, Черное море также должно помогать вашим странам в случае кризиса. И все мы должны иметь быстрый доступ и к Адриатическому морю - на случай, если что-то произойдет в регионе. Нам нужно учиться на поведении России и быть лучше подготовленными. А чтобы все это действительно стало реальностью, нам нужен мир.

Длительный мир. И достичь его мы можем только сейчас, вместе, объединившись", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потенциальное мирное соглашение может обернуться катастрофой для Украины, - Politico