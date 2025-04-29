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Новости Саммит Триморья
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Украина предлагает осуществлять сотрудничество в сфере безопасности с партнерами в формате Триморья, - Зеленский

Выступление Зеленского на саммите Триморья

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля принял участие в саммите Триморья в формате онлайн и отметил сотрудничество в сфере безопасности.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские специалисты имеют уникальный опыт в защите и восстановлении энергоснабжения. Война научила нас многим вещам - не только тому, как восстанавливаться после российских ракет и бомб, но и тому, как противостоять кибератакам и другим угрозам. Украина имеет уникальные знания и опыт, и мы готовы ими делиться. Нам нужно большее сотрудничество в сфере безопасности. Украина предлагает осуществлять его в формате Триморья", - отметил он.

По его словам, речь идет об энергетике.

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"Нам нужно защитить нашу энергетическую инфраструктуру, особенно вблизи российских границ, и разработать совместные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Мы должны проверить, насколько мы готовы защищать и восстанавливать энергосистемы, если что-то произойдет.

Во-вторых, резервное питание. Нам нужно больше способов поддерживать друг друга. Энергосети, трубопроводы, системы связи - вся критическая инфраструктура - должны строиться с учетом резервных маршрутов. Чтобы каждая страна могла помочь другим в кризисной ситуации", - подчеркнул он.

"В-третьих, транспорт. Нашему региону нужны лучшие логистические связи. Так же как Балтийское море может помочь, когда возникают проблемы в Черном море, Черное море также должно помогать вашим странам в случае кризиса. И все мы должны иметь быстрый доступ и к Адриатическому морю - на случай, если что-то произойдет в регионе. Нам нужно учиться на поведении России и быть лучше подготовленными. А чтобы все это действительно стало реальностью, нам нужен мир.

Длительный мир. И достичь его мы можем только сейчас, вместе, объединившись", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20434) помощь (7811) сотрудничество (750) энергетика (2564)


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Топ комментарии
+7
Де нові Потужні договори, протоколи, меморандуми???!!!! Невже вечір даром пройде? Де Потужні результати і нестримні гази обговорення
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29.04.2025 17:24
+4
Балабольство замість балістичних ракет.
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29.04.2025 17:24
+4
руйдужний зелібоб...
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29.04.2025 17:35
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Правила форума Совет форумчан
Де нові Потужні договори, протоколи, меморандуми???!!!! Невже вечір даром пройде? Де Потужні результати і нестримні гази обговорення
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29.04.2025 17:24 Ответить
Скоро коаліція охочих підпише меморандум про затвердження плану перемоги у форматі Тримор'я для проведення подальших дискусій.
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29.04.2025 17:47 Ответить
Балабольство замість балістичних ракет.
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29.04.2025 17:24 Ответить
у форматі Тримор'я

Тільки щоб Зеленський не плутав Тримор'я з Лукомор'єм. Бо дуб ЗЕЛЕНИЙ саме в Лукомор'ї.
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29.04.2025 17:35 Ответить
Край лукомор'я дуб зелений,
І золотий ланцюг на нім:
Щодня, щоночі кіт учений
На ланцюгу кружляє тім;
Іде праворуч - спів заводить,
Ліворуч - казку повіда.
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29.04.2025 17:48 Ответить
руйдужний зелібоб...
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29.04.2025 17:35 Ответить
Пропоную возити зеленського безлюдними полями з вказанням координат.
І таким чином відволікати шахеди і балістику від міст
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29.04.2025 17:38 Ответить
у форматі ТриСузір'я .. завтра Верховна Гнида запускає третю Зірку Смерті
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29.04.2025 17:40 Ответить
Безпекова угода, меморандум про гарантії, план перемоги, коаліція рішучих, формат Тримор'я....
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29.04.2025 17:46 Ответить
Наш ************************** , як завжди
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29.04.2025 17:57 Ответить
Там де Польща- там провал! Наш шлях- Німеччина і нордлінги! Тільки такий союз матиме успіх.
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29.04.2025 18:24 Ответить

---
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29.04.2025 18:31 Ответить
Україна має унікальні знання та досвід, і ми готові ними ділитися. Нам потрібна більша безпекова співпраця. У БЕЗПЕКОВІЙ СПІВПРАЦІ В "ЗЕЛЕНИХ" ДОСВІД ПРОРАШИСТСЬКИЙ І ДЛЯ УКРАЇНИ ВІН ВІДСУТНІЙ
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29.04.2025 18:35 Ответить
Довбойоб
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29.04.2025 18:42 Ответить
 
 