Китай готовий співпрацювати для досягнення справжнього миру в Україні, - Ван Ї

Китай має намір співпрацювати з міжнародною спільнотою та країнами БРІКС для політичного врегулювання "української кризи" та встановлення справжнього миру в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї у Ріо-де-Жанейро на зустрічі глав МЗС країн-учасниць і партнерів БРІКС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Вана, в умовах турбулентності сучасного світу країни БРІКС повинні взяти на себе ініціативу та стати основою міжнародної єдності і співпраці та спільно з країнами Глобального Півдня підтримувати багатосторонність і відкритість.

"Ми повинні сприяти мирному врегулюванню спорів та практикувати концепцію спільної, всеохоплюючої і сталої безпеки", - заявив очільник китайської дипломатії.

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Він додав, що БРІКС також має прагнути врегулювання спорів та розбіжностей мирними засобами.

"Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою, зокрема з країнами БРІКС, для досягнення міжнародного консенсусу щодо політичного вирішення "української кризи" (так у Китаї називають російську війну проти України. - Ред.) та продовжувати відігравати конструктивну роль у встановленні справжнього миру", - сказав Ван.

Китай, який від початку війни декларує нейтралітет, у 2023-2024 роках намагався взяти безпосередню участь у врегулюванні російсько-української війни, ініціювавши "мирний план із 12 пунктів", у якому йшлося про відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, та двічі направивши спецпредставника уряду Лі Хуея в турне до Києва, ЄС та Москви для обговорення перспектив миру.

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Раніше Ван Ї заявляв, що Китай працюватиме з РФ, щоб зробити внесок у справу миру. Також він висловлював сподівання, що Україна та РФ знайдуть рішення "першопричин кризи" та укладуть мирну угоду