Китай готовий співпрацювати для досягнення справжнього миру в Україні, - Ван Ї
Китай має намір співпрацювати з міжнародною спільнотою та країнами БРІКС для політичного врегулювання "української кризи" та встановлення справжнього миру в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї у Ріо-де-Жанейро на зустрічі глав МЗС країн-учасниць і партнерів БРІКС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Вана, в умовах турбулентності сучасного світу країни БРІКС повинні взяти на себе ініціативу та стати основою міжнародної єдності і співпраці та спільно з країнами Глобального Півдня підтримувати багатосторонність і відкритість.
"Ми повинні сприяти мирному врегулюванню спорів та практикувати концепцію спільної, всеохоплюючої і сталої безпеки", - заявив очільник китайської дипломатії.
Він додав, що БРІКС також має прагнути врегулювання спорів та розбіжностей мирними засобами.
"Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою, зокрема з країнами БРІКС, для досягнення міжнародного консенсусу щодо політичного вирішення "української кризи" (так у Китаї називають російську війну проти України. - Ред.) та продовжувати відігравати конструктивну роль у встановленні справжнього миру", - сказав Ван.
Китай, який від початку війни декларує нейтралітет, у 2023-2024 роках намагався взяти безпосередню участь у врегулюванні російсько-української війни, ініціювавши "мирний план із 12 пунктів", у якому йшлося про відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, та двічі направивши спецпредставника уряду Лі Хуея в турне до Києва, ЄС та Москви для обговорення перспектив миру.
Раніше Ван Ї заявляв, що Китай працюватиме з РФ, щоб зробити внесок у справу миру. Також він висловлював сподівання, що Україна та РФ знайдуть рішення "першопричин кризи" та укладуть мирну угоду
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параші та її самої, то ці слова від КНР виглядають зовсім не про мир для України. Скоріше як дипломатично висловлена підтримка кремлівському режиму.
Яка нах всеохоплююча і стала безпека, коли одне ху"ло через свою ***"утість вирішує напасти на сусідню країну, а ви йому в цьому потураєте? От яка всеохоплююча і стала безпека? Китайці самі чують, що несуть?
за це і має найбільші плюшки.
взагалі ні де не відсвічує, а труп ворога, от от попливе по річці.
смішно але виявилося що америка сама себе роззброїла переходом на бік росії.
Хай їдять свою нафту і воюють скільки зможуть.
китайські можновладці запевняли, що вони найкраща, найрозумніша та найхитріша нація у світі, білих та темношкірих зневажать за принципом "цегли": біла цегла нестійка та швидко ломиться, чорна (перепалена) цегла є крихкою, а от найкращою цеглою є жовта (тобто, вони), бо вона міцна та надійна.
на запитання кого вони ненавидять у світі найбільше китайці в один голос відповідали - євреїв, бо вони такі ж самі хитрі і розумні як китайці, а тому є їхніми ворогами
може Китаю на часі створити "російську кризу" для вирішення деяких територіальних питагь , тим більше - зараз там пусто з військового змісту