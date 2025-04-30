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Новини Китай про мирні переговори щодо України
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Китай готовий співпрацювати для досягнення справжнього миру в Україні, - Ван Ї

ван Ї про мир в Україні

Китай має намір співпрацювати з міжнародною спільнотою та країнами БРІКС для політичного врегулювання "української кризи" та встановлення справжнього миру в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї у Ріо-де-Жанейро на зустрічі глав МЗС країн-учасниць і партнерів БРІКС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Вана, в умовах турбулентності сучасного світу країни БРІКС повинні взяти на себе ініціативу та стати основою міжнародної єдності і співпраці та спільно з країнами Глобального Півдня підтримувати багатосторонність і відкритість.

"Ми повинні сприяти мирному врегулюванню спорів та практикувати концепцію спільної, всеохоплюючої і сталої безпеки", - заявив очільник китайської дипломатії.

Також читайте: Майбутня угода про мир в Україні не має слугувати інтересам лише однієї сторони, - Ван Ї

Він додав, що БРІКС також має прагнути врегулювання спорів та розбіжностей мирними засобами.

"Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою, зокрема з країнами БРІКС, для досягнення міжнародного консенсусу щодо політичного вирішення "української кризи" (так у Китаї називають російську війну проти України. - Ред.) та продовжувати відігравати конструктивну роль у встановленні справжнього миру", - сказав Ван.

Китай, який від початку війни декларує нейтралітет, у 2023-2024 роках намагався взяти безпосередню участь у врегулюванні російсько-української війни, ініціювавши "мирний план із 12 пунктів", у якому йшлося про відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, та двічі направивши спецпредставника уряду Лі Хуея в турне до Києва, ЄС та Москви для обговорення перспектив миру.

Читайте також: Мир в Україні не можуть визначати тільки США та Росія, - спецпосланець Китаю в ЄС Лу Шає

Раніше Ван Ї заявляв, що Китай працюватиме з РФ, щоб зробити внесок у справу миру. Також він висловлював сподівання, що Україна та РФ знайдуть рішення "першопричин кризи" та укладуть мирну угоду

Автор: 

Китай (4614) війна в Україні (4032)


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Топ коментарі
+6
Косоокі-головні спонсори свинособак ще до початку окупації Криму..
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30.04.2025 10:14
+5
рудий донні за 100 днів дописдівся вже до того, що вузькоокі хитродупі потвори починають свої умови диктувати
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30.04.2025 10:09
+5
Враховуючи що це сказано на сходці країн фінансових спонсорів параші та її самої, то ці слова від КНР виглядають зовсім не про мир для України. Скоріше як дипломатично висловлена підтримка кремлівському режиму.
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30.04.2025 10:11
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рудий донні за 100 днів дописдівся вже до того, що вузькоокі хитродупі потвори починають свої умови диктувати
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30.04.2025 10:09 Відповісти
Враховуючи що це сказано на сходці країн фінансових спонсорів параші та її самої, то ці слова від КНР виглядають зовсім не про мир для України. Скоріше як дипломатично висловлена підтримка кремлівському режиму.
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30.04.2025 10:11 Відповісти
"Ми повинні сприяти мирному врегулюванню спорів та практикувати концепцію спільної, всеохоплюючої і сталої безпеки"
Яка нах всеохоплююча і стала безпека, коли одне ху"ло через свою ***"утість вирішує напасти на сусідню країну, а ви йому в цьому потураєте? От яка всеохоплююча і стала безпека? Китайці самі чують, що несуть?
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30.04.2025 10:12 Відповісти
от, китай на відміну від всіх, виглядає найбільш афігенним.
за це і має найбільші плюшки.
взагалі ні де не відсвічує, а труп ворога, от от попливе по річці.
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30.04.2025 10:12 Відповісти
Він не просто відсвічує,а світить *****..Всі це добре бачать і розуміють,але не на часі зацікавленим сторонам вставати в позу...
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30.04.2025 10:19 Відповісти
Треба піднімати тему йогурів в Китаї.
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30.04.2025 10:13 Відповісти
Геноцид тібетських йогуртів. 😁
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30.04.2025 10:21 Відповісти
"співпраця" китайозів полягає в тихїй всілякій допомозі **********, і лицемірному "ми ту нє прі делах"
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30.04.2025 10:14 Відповісти
Косоокі-головні спонсори свинособак ще до початку окупації Криму..
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30.04.2025 10:14 Відповісти
Цей Ї туди ж. Має намір, повинні взяти, повинні сприяти і . д. Потриднів і пішов накуй.
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30.04.2025 10:15 Відповісти
Китайози, ви серйозно??? Вони три роки тільки про це і пи....дять!!! І по тихому допомогають параші !!! На...уй китайозів!!!
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30.04.2025 10:15 Відповісти
Лицемірству та брехні лицемірної та брехливої китийської влади-немає меж...
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30.04.2025 10:15 Відповісти
Якщо готові, то припиніть торгувати з рашистами! Краще слів щось робіть!
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30.04.2025 10:17 Відповісти
ставку китая добре видно - Україна це м'ясо і поле бою - росія нажереться і вляжеться а паралельно послабить західний світ і америку.
смішно але виявилося що америка сама себе роззброїла переходом на бік росії.
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30.04.2025 10:18 Відповісти
Достатньо перестати купувати кацапську нафту і продавати кацапам картоплю.
Хай їдять свою нафту і воюють скільки зможуть.
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30.04.2025 10:20 Відповісти
То хай працює! - побачим його працю - а то тільки кожен день пальцем тикає
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30.04.2025 10:21 Відповісти
Хай й надалі успішно захоплюють далекий схід кідарів, доки ***** застрягло у бункерному ліфту.
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30.04.2025 10:27 Відповісти
Китайський брехуни. Безсовісні маніпулятори та цинічні расисти , які вболівають тільки за Китай.
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30.04.2025 10:29 Відповісти
Йди в сраку жовтопикий.
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30.04.2025 10:33 Відповісти
"Амазон" почав добавляти в цінники ,ціну наскільки подорожчав товар для американців,щоб американці пораділи
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30.04.2025 10:36 Відповісти
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30.04.2025 11:03 Відповісти
Жовтопика свиня продовжує рохкати про якусь кризу, в той час, коли на фронті гинуть сотні тисяч людських істот.
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30.04.2025 10:50 Відповісти
в якій викривленій реальності ми живемо... один недолугий лідер твердить, що якщо терористу вже третій рік не вдається повністю знищити свою жертву це означає, що він прагне з нею миру, інший, який й на словах й матеріально допомагає цьому терористу стверджує, що його єдина ціль досягти сталого миру...
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30.04.2025 10:58 Відповісти
Вже не пам*ятаю хто, але точно хтось з великих, назвав китайозів "євреями Сходу". Здається то був Джек Лондон.
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30.04.2025 11:02 Відповісти
свого часу мав нагоду бувати у китаї та спілкуватися із їхніми владними елітами
китайські можновладці запевняли, що вони найкраща, найрозумніша та найхитріша нація у світі, білих та темношкірих зневажать за принципом "цегли": біла цегла нестійка та швидко ломиться, чорна (перепалена) цегла є крихкою, а от найкращою цеглою є жовта (тобто, вони), бо вона міцна та надійна.
на запитання кого вони ненавидять у світі найбільше китайці в один голос відповідали - євреїв, бо вони такі ж самі хитрі і розумні як китайці, а тому є їхніми ворогами
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30.04.2025 11:12 Відповісти
політичного врегулювання "української кризи" Джерело: https://censor.net/ua/n3549570

може Китаю на часі створити "російську кризу" для вирішення деяких територіальних питагь , тим більше - зараз там пусто з військового змісту
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30.04.2025 11:06 Відповісти

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30.04.2025 11:22 Відповісти
Це скільки сотень тисяч китайських військових в рашці ???
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30.04.2025 11:35 Відповісти
 
 