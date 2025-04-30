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Новости Китай о мирных переговорах по Украине
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Китай готов сотрудничать для достижения настоящего мира в Украине, - Ван И

Ван И о мире в Украине

Китай намерен сотрудничать с международным сообществом и странами БРИКС для политического урегулирования "украинского кризиса" и установления настоящего мира в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в Рио-де-Жанейро на встрече глав МИД стран-участниц и партнеров БРИКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Вана И, в условиях турбулентности современного мира страны БРИКС должны взять на себя инициативу и стать основой международного единства и сотрудничества и совместно со странами Глобального Юга поддерживать многосторонность и открытость.

"Мы должны способствовать мирному урегулированию споров и практиковать концепцию общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности", - заявил глава китайской дипломатии.

Также читайте: Будущее соглашение о мире в Украине не должно служить интересам только одной стороны, - Ван И

Он добавил, что БРИКС также должен стремиться к урегулированию споров и разногласий мирными средствами.

"Китай готов сотрудничать с международным сообществом, в частности со странами БРИКС, для достижения международного консенсуса по политическому решению "украинского кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины. - Ред.) и продолжать играть конструктивную роль в установлении настоящего мира", - сказал Ван И.

Китай, который с начала войны декларирует нейтралитет, в 2023-2024 годах пытался принять непосредственное участие в урегулировании российско-украинской войны, инициировав "мирный план из 12 пунктов", в котором говорилось о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и дважды направив спецпредставителя правительства Ли Хуэя в турне в Киев, ЕС и Москву для обсуждения перспектив мира.

Читайте также: Мир в Украине не могут определять только США и Россия, - спецпосланник Китая в ЕС Лу Шае

Ранее Ван И заявлял, что Китай будет работать с РФ, чтобы внести вклад в дело мира. Также он выражал надежду, что Украина и РФ найдут решение "первопричин кризиса" и заключат мирное соглашение.

Автор: 

Китай (2987) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+6
Косоокі-головні спонсори свинособак ще до початку окупації Криму..
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30.04.2025 10:14
+5
рудий донні за 100 днів дописдівся вже до того, що вузькоокі хитродупі потвори починають свої умови диктувати
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30.04.2025 10:09
+5
Враховуючи що це сказано на сходці країн фінансових спонсорів параші та її самої, то ці слова від КНР виглядають зовсім не про мир для України. Скоріше як дипломатично висловлена підтримка кремлівському режиму.
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30.04.2025 10:11
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рудий донні за 100 днів дописдівся вже до того, що вузькоокі хитродупі потвори починають свої умови диктувати
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30.04.2025 10:09 Ответить
Враховуючи що це сказано на сходці країн фінансових спонсорів параші та її самої, то ці слова від КНР виглядають зовсім не про мир для України. Скоріше як дипломатично висловлена підтримка кремлівському режиму.
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30.04.2025 10:11 Ответить
"Ми повинні сприяти мирному врегулюванню спорів та практикувати концепцію спільної, всеохоплюючої і сталої безпеки"
Яка нах всеохоплююча і стала безпека, коли одне ху"ло через свою ***"утість вирішує напасти на сусідню країну, а ви йому в цьому потураєте? От яка всеохоплююча і стала безпека? Китайці самі чують, що несуть?
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30.04.2025 10:12 Ответить
от, китай на відміну від всіх, виглядає найбільш афігенним.
за це і має найбільші плюшки.
взагалі ні де не відсвічує, а труп ворога, от от попливе по річці.
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30.04.2025 10:12 Ответить
Він не просто відсвічує,а світить *****..Всі це добре бачать і розуміють,але не на часі зацікавленим сторонам вставати в позу...
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30.04.2025 10:19 Ответить
Треба піднімати тему йогурів в Китаї.
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30.04.2025 10:13 Ответить
Геноцид тібетських йогуртів. 😁
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30.04.2025 10:21 Ответить
"співпраця" китайозів полягає в тихїй всілякій допомозі **********, і лицемірному "ми ту нє прі делах"
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30.04.2025 10:14 Ответить
Косоокі-головні спонсори свинособак ще до початку окупації Криму..
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30.04.2025 10:14 Ответить
Цей Ї туди ж. Має намір, повинні взяти, повинні сприяти і . д. Потриднів і пішов накуй.
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30.04.2025 10:15 Ответить
Китайози, ви серйозно??? Вони три роки тільки про це і пи....дять!!! І по тихому допомогають параші !!! На...уй китайозів!!!
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30.04.2025 10:15 Ответить
Лицемірству та брехні лицемірної та брехливої китийської влади-немає меж...
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30.04.2025 10:15 Ответить
Якщо готові, то припиніть торгувати з рашистами! Краще слів щось робіть!
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30.04.2025 10:17 Ответить
ставку китая добре видно - Україна це м'ясо і поле бою - росія нажереться і вляжеться а паралельно послабить західний світ і америку.
смішно але виявилося що америка сама себе роззброїла переходом на бік росії.
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30.04.2025 10:18 Ответить
Достатньо перестати купувати кацапську нафту і продавати кацапам картоплю.
Хай їдять свою нафту і воюють скільки зможуть.
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30.04.2025 10:20 Ответить
То хай працює! - побачим його працю - а то тільки кожен день пальцем тикає
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30.04.2025 10:21 Ответить
Хай й надалі успішно захоплюють далекий схід кідарів, доки ***** застрягло у бункерному ліфту.
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30.04.2025 10:27 Ответить
Китайський брехуни. Безсовісні маніпулятори та цинічні расисти , які вболівають тільки за Китай.
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30.04.2025 10:29 Ответить
Йди в сраку жовтопикий.
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30.04.2025 10:33 Ответить
"Амазон" почав добавляти в цінники ,ціну наскільки подорожчав товар для американців,щоб американці пораділи
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30.04.2025 10:36 Ответить
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30.04.2025 11:03 Ответить
Жовтопика свиня продовжує рохкати про якусь кризу, в той час, коли на фронті гинуть сотні тисяч людських істот.
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30.04.2025 10:50 Ответить
в якій викривленій реальності ми живемо... один недолугий лідер твердить, що якщо терористу вже третій рік не вдається повністю знищити свою жертву це означає, що він прагне з нею миру, інший, який й на словах й матеріально допомагає цьому терористу стверджує, що його єдина ціль досягти сталого миру...
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30.04.2025 10:58 Ответить
Вже не пам*ятаю хто, але точно хтось з великих, назвав китайозів "євреями Сходу". Здається то був Джек Лондон.
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30.04.2025 11:02 Ответить
свого часу мав нагоду бувати у китаї та спілкуватися із їхніми владними елітами
китайські можновладці запевняли, що вони найкраща, найрозумніша та найхитріша нація у світі, білих та темношкірих зневажать за принципом "цегли": біла цегла нестійка та швидко ломиться, чорна (перепалена) цегла є крихкою, а от найкращою цеглою є жовта (тобто, вони), бо вона міцна та надійна.
на запитання кого вони ненавидять у світі найбільше китайці в один голос відповідали - євреїв, бо вони такі ж самі хитрі і розумні як китайці, а тому є їхніми ворогами
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30.04.2025 11:12 Ответить
політичного врегулювання "української кризи" Джерело: https://censor.net/ua/n3549570

може Китаю на часі створити "російську кризу" для вирішення деяких територіальних питагь , тим більше - зараз там пусто з військового змісту
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30.04.2025 11:06 Ответить

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30.04.2025 11:22 Ответить
Це скільки сотень тисяч китайських військових в рашці ???
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30.04.2025 11:35 Ответить
 
 