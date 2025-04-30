Китай готов сотрудничать для достижения настоящего мира в Украине, - Ван И
Китай намерен сотрудничать с международным сообществом и странами БРИКС для политического урегулирования "украинского кризиса" и установления настоящего мира в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в Рио-де-Жанейро на встрече глав МИД стран-участниц и партнеров БРИКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Вана И, в условиях турбулентности современного мира страны БРИКС должны взять на себя инициативу и стать основой международного единства и сотрудничества и совместно со странами Глобального Юга поддерживать многосторонность и открытость.
"Мы должны способствовать мирному урегулированию споров и практиковать концепцию общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности", - заявил глава китайской дипломатии.
Он добавил, что БРИКС также должен стремиться к урегулированию споров и разногласий мирными средствами.
"Китай готов сотрудничать с международным сообществом, в частности со странами БРИКС, для достижения международного консенсуса по политическому решению "украинского кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины. - Ред.) и продолжать играть конструктивную роль в установлении настоящего мира", - сказал Ван И.
Китай, который с начала войны декларирует нейтралитет, в 2023-2024 годах пытался принять непосредственное участие в урегулировании российско-украинской войны, инициировав "мирный план из 12 пунктов", в котором говорилось о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и дважды направив спецпредставителя правительства Ли Хуэя в турне в Киев, ЕС и Москву для обсуждения перспектив мира.
Ранее Ван И заявлял, что Китай будет работать с РФ, чтобы внести вклад в дело мира. Также он выражал надежду, что Украина и РФ найдут решение "первопричин кризиса" и заключат мирное соглашение.
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параші та її самої, то ці слова від КНР виглядають зовсім не про мир для України. Скоріше як дипломатично висловлена підтримка кремлівському режиму.
Яка нах всеохоплююча і стала безпека, коли одне ху"ло через свою ***"утість вирішує напасти на сусідню країну, а ви йому в цьому потураєте? От яка всеохоплююча і стала безпека? Китайці самі чують, що несуть?
за це і має найбільші плюшки.
взагалі ні де не відсвічує, а труп ворога, от от попливе по річці.
смішно але виявилося що америка сама себе роззброїла переходом на бік росії.
Хай їдять свою нафту і воюють скільки зможуть.
китайські можновладці запевняли, що вони найкраща, найрозумніша та найхитріша нація у світі, білих та темношкірих зневажать за принципом "цегли": біла цегла нестійка та швидко ломиться, чорна (перепалена) цегла є крихкою, а от найкращою цеглою є жовта (тобто, вони), бо вона міцна та надійна.
на запитання кого вони ненавидять у світі найбільше китайці в один голос відповідали - євреїв, бо вони такі ж самі хитрі і розумні як китайці, а тому є їхніми ворогами
може Китаю на часі створити "російську кризу" для вирішення деяких територіальних питагь , тим більше - зараз там пусто з військового змісту