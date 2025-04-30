Китай готов сотрудничать для достижения настоящего мира в Украине, - Ван И

Китай намерен сотрудничать с международным сообществом и странами БРИКС для политического урегулирования "украинского кризиса" и установления настоящего мира в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в Рио-де-Жанейро на встрече глав МИД стран-участниц и партнеров БРИКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Вана И, в условиях турбулентности современного мира страны БРИКС должны взять на себя инициативу и стать основой международного единства и сотрудничества и совместно со странами Глобального Юга поддерживать многосторонность и открытость.

"Мы должны способствовать мирному урегулированию споров и практиковать концепцию общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности", - заявил глава китайской дипломатии.

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Он добавил, что БРИКС также должен стремиться к урегулированию споров и разногласий мирными средствами.

"Китай готов сотрудничать с международным сообществом, в частности со странами БРИКС, для достижения международного консенсуса по политическому решению "украинского кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины. - Ред.) и продолжать играть конструктивную роль в установлении настоящего мира", - сказал Ван И.

Китай, который с начала войны декларирует нейтралитет, в 2023-2024 годах пытался принять непосредственное участие в урегулировании российско-украинской войны, инициировав "мирный план из 12 пунктов", в котором говорилось о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и дважды направив спецпредставителя правительства Ли Хуэя в турне в Киев, ЕС и Москву для обсуждения перспектив мира.

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Ранее Ван И заявлял, что Китай будет работать с РФ, чтобы внести вклад в дело мира. Также он выражал надежду, что Украина и РФ найдут решение "первопричин кризиса" и заключат мирное соглашение.