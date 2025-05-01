МЗС РФ: "Росія ніколи не допустить відновлення України в кордонах 1991 року"

У російському МЗС зробили заяву про неможливість повернення України до кордонів 1991 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

У Росії звинуватили України та західні країни у нібито "людожерських намірах" щодо "знищення всього російського".

"Цілком очевидно, що за марними й безпідставними домаганнями київського режиму і сил, які підтримують його на Заході, на так зване відновлення України в кордонах 1991 року стоїть людожерський інстинкт винищення всього російського. Зрозуміло, Росія ніколи не допустить реалізації такого сценарію", - заявили в російському МЗС.

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Нагадаємо, раніше у МЗС Росії стосовно можливої передачі Україні німецьких ракет Taurus заявили, що розцінюватимуть будь-який удар цими ракетами по російських об'єктах як участь Німеччини в бойових діях на боці України, а також пригрозили наслідками.