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Новини Заяви Лаврова про Україну
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МЗС РФ: "Росія ніколи не допустить відновлення України в кордонах 1991 року"

У Росії кажуть що Україна не повернеться до кордонів 1991 року

У російському МЗС зробили заяву про неможливість повернення України до кордонів 1991 року.  

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

У Росії звинуватили України та західні країни у нібито "людожерських намірах" щодо "знищення всього російського".

"Цілком очевидно, що за марними й безпідставними домаганнями київського режиму і сил, які підтримують його на Заході, на так зване відновлення України в кордонах 1991 року стоїть людожерський інстинкт винищення всього російського. Зрозуміло, Росія ніколи не допустить реалізації такого сценарію", - заявили в російському МЗС.

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Нагадаємо, раніше у МЗС Росії стосовно можливої передачі Україні німецьких ракет Taurus заявили, що розцінюватимуть будь-який удар цими ракетами по російських об'єктах як участь Німеччини в бойових діях на боці України, а також пригрозили наслідками.

Автор: 

МЗС рф (961) росія (65316) війна в Україні (4079)


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Топ коментарі
+48
Значить допустить відновлення України в кордонах 1919 року

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01.05.2025 16:43
+42
Совок тоже много чего рассказывал про "никогда". Пока в один прекрасный день не сдох в одночасье.
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01.05.2025 16:42
+41
згадались борди у Херсоні... росія тут навсегда...
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01.05.2025 16:42
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01.05.2025 16:37 Відповісти
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01.05.2025 16:55 Відповісти
Погодитесь - росія повторіт і скаже, що повернення незалежності країн Балтії та кордонів Польщі 1991 року - неможливі.
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01.05.2025 16:38 Відповісти
Ні чого вона нє павтаріт, бо її не буде...
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01.05.2025 16:54 Відповісти
Нікагда? Що, два віки собі наміряли? Сосітє пісос, кацапня.
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01.05.2025 16:38 Відповісти
Старий дурак і такий наївний. В когорті кремлівських дуремарів він напевно самий тупий.
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01.05.2025 16:39 Відповісти
Совок тоже много чего рассказывал про "никогда". Пока в один прекрасный день не сдох в одночасье.
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01.05.2025 16:42 Відповісти
Рашка зникне, Україна повернеться до кордонів 1991 року )
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01.05.2025 16:57 Відповісти
Никогда не говори "никогда"- запомни это кацапская лошадь.
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01.05.2025 16:42 Відповісти
згадались борди у Херсоні... росія тут навсегда...
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01.05.2025 16:42 Відповісти
100%
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01.05.2025 16:48 Відповісти
Ну - "Шторм Шедоу" вже "вдаряли" не раз... Однак нічого "жахливого" ні Франція, ні Великобританія, не відчули...
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01.05.2025 16:43 Відповісти
Ну, не допустять та й не допустять. З такої нагоди хай віддадуть Кубань, Ставропілля та Північну Слобожанщину... І - обов'язково! - хай приберуть звідтам свою "вату", бо тут тих "тарганів" і так вистачає.
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01.05.2025 16:56 Відповісти
Та пішов ти *****! недопускатель куєв!(
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01.05.2025 16:43 Відповісти
Значить допустить відновлення України в кордонах 1919 року

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01.05.2025 16:43 Відповісти
Приблизно так і буде, але не точно. Від поляків навряд чи вдасться своє забрати.
Може пізніше?
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01.05.2025 17:12 Відповісти
хіба після операції Вісла по переміщенню народів там залишився хтось кого слід забрати?
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01.05.2025 17:42 Відповісти
Не знаю чи багато залишилось, але територія нікуди не ділась. Перемишель україне місто, напр.
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01.05.2025 17:49 Відповісти
Ця кляча стара чудово розуміє, що в історії воно вже стало новим Рібентропом. Бажаю йому завершення його нікчемного життя в той же спосіб
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01.05.2025 16:45 Відповісти
От вам і справжнє личико і наміри "миротворців"
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01.05.2025 16:45 Відповісти
Ще в когось залишились сумніви у тому що Москва дійсно повторює.... усе що робили, казали, пропагували німецькі нацисти?! Тому єдине правильно називати роССіян РАШИСТАМИ, словом що має чітке тлумачення у Векіпедії. Як помилково було називати прихильників "руССкого мира" "сепаратистами" у той час як єдина правильна їх назва - КОЛАБОРАНТИ!!!
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01.05.2025 16:45 Відповісти
Оцей хач це пздц
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01.05.2025 16:46 Відповісти
Так и будет. Осталось вам сохраниться в этих границах. Что Российская Империя в 1917 году ничего не планировала, чо СССР в 1991.
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01.05.2025 16:46 Відповісти
Цілком допускаємо відновлення рашки в кордонах суздальського князівства.
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01.05.2025 16:46 Відповісти
Не роумію - навіщо навіть це допускати?
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01.05.2025 16:52 Відповісти
Якщо вона ще буде
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01.05.2025 16:47 Відповісти
ПАраша буде розділена на десятки окремих улусів,підпорядкованих різним державам .Кінець паРаши наближається.
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01.05.2025 16:48 Відповісти
Прогноз: перші "пожежі" спалахнуть у Ночхі і Дагестані.

За ними процеси підуть у реґіонах, де частина населення розмовляє мовами тюркської сімʼї (типу, Саха/Якутія).
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01.05.2025 16:52 Відповісти
Звісно, кордони будуть ширші, бо включатимуть і територію рф
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01.05.2025 16:49 Відповісти
Звісно МЗС кацапії ніколи цього не допустить бо не буде в кацапів ні якого МЗС!!!
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01.05.2025 16:50 Відповісти
А кто же вас уродов будет спрашивать?

Подохнет ваш путлер и вы разбежитесь, как крысы с тонущего корабля , вас будут отлавливать и

вешать за фаберже, а вот мы это допустим и не будем возражать.
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01.05.2025 16:50 Відповісти
Значить допустить.
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01.05.2025 16:51 Відповісти
Москалота ніколи не кажи ніколи!
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01.05.2025 16:53 Відповісти
ВОНИ ТАК КАЗАЛИ І В ХЕРСОНІ.....
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01.05.2025 16:56 Відповісти
Якщо ми не зможемо повернути кордони 1991 року зараз, то доведеться розвалювати федерацію роками. І ми це зробимо! Совок ми вже розвалили. Розвалимо і *********! Займемося по справжньому. Буде "холодна інформаційна війна" та "інформаційні диверсії" тобто інформування лаптєногіх що їх "найобують" і підбурювання до повстання, а влада *********у дає тисячі прикладів порушення прав людини. Це буде не складно. Особливо якщо ми станемо жити краще за кацапів з їх "неміряними ресурсами" і корумпованим керівництвом. Так що кацапам я раджу вчитися працювати на своїй землі, а не бажати загарбати наше. Їм ще репарації виплачувати... і чим довше ми їх будемо вбивати тим більше і довше доведеться нам виплачувати...
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01.05.2025 16:58 Відповісти
Раша розвалиться сама і досить швидко й несподівано. Ключ у Макрона.
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01.05.2025 17:15 Відповісти
На жаль в швидкий розпад я не вірю. Умови ще не ті які потрібно, але вони впевнено рухаються в потрібному нам напрямку. Їх потрібно підштовхувати і спрямовувати. Як довго? Ще декілька років. Від 3 до 8. А там хаос і нам не потрібно буде втручатися і не впускати до нас орди біженців.
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01.05.2025 17:28 Відповісти
В швидкий розпад совка теж ніхто не вірив, але совок розвалився дуже швидко.
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01.05.2025 17:30 Відповісти
як же тоді етнічні українці яких силою чи оманою вивели до мордору?
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01.05.2025 17:45 Відповісти
То їхня справа, вони дорослі. Дітей треба повернути.
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01.05.2025 17:59 Відповісти
О! З якої нагоди нагодували Говорящого Шкапа додатковою дозою галюциногенного вівса?
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01.05.2025 16:59 Відповісти
росія прискореними темпами віддає власні землі китайцям. Тому росії у межах кордонів 1991 року таки вже не буде. Китайці набагато потужніші і більш розвинені. Вони свого росії вже не повернуть ніколи. Оце справжня гойда та двіжуха.
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01.05.2025 17:00 Відповісти
Я б так прям на косооких комуністів не розрахувував. Те, що вони кацапстан будуть др...чити то так. Але, територіально висувати притензії. Навіщо це їм.
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01.05.2025 17:05 Відповісти
Росіі треба пілкуватись не про те щоб не допустити повернення Украіни до кордонів 1991, а про те щоб зберегти своє власне існування у тих самх кордонах 1991 взагалі......
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01.05.2025 17:02 Відповісти
Та хто б сумнівався. А от Московську Народну Республіку ніхто питати не буде.
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01.05.2025 17:03 Відповісти
а в Україні все сміливіше піднімає голову русскоязичіє і русскоязичниє.співають пісні,кричать що не можна бити дітей за русскій язик тощо...І навіть амеровський маланець Віткофф твердо знає,що тут всі русскоязичниє....
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01.05.2025 17:05 Відповісти
Судячи з того як ти пишеш, то ти один з них. Зрадників вистачає серед усіх національностей, самі винні, замість патріотичного виховання, прищеплювали любов до грошей
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01.05.2025 17:18 Відповісти
Все ваши угрозы обычно заканчиваются воплями "ДАЙТЕ ПОЖРАТЬ"!
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01.05.2025 17:06 Відповісти
"Никогда не говори "никогда"". Мнение может измениться.

Отправлять периодически самокаты в т.ч. к зданию мид рф, и они сотворят чудо....
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01.05.2025 17:09 Відповісти
Прийшов час знімать підкови та вести на живодьорню шкіріру на ремні а м,ясо на корм тваринам а воно ще щось ірже сіно пріле чи овес?
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01.05.2025 17:09 Відповісти
Скотомогильник вже зачекався.
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01.05.2025 17:43 Відповісти
Це так як ці падлюки розказуть по "братски"
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01.05.2025 17:10 Відповісти
якщо серед українців є барани що спілкуються з перекинчиками то перше що питати треба то ви підтримували всі роки протидію саме для того щоб росія посунула кордон?
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01.05.2025 17:12 Відповісти
Сдохни ****, та хай скоріше твій ху....лостан розвалиться чим швидше, тим всьому світу буде краще
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01.05.2025 17:13 Відповісти
Ніколи не кажи ніколи, коняко шолудива
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01.05.2025 17:14 Відповісти
Якщо не робити власні ракети та такого іншого та воювати в окопах з гівна та палок по методу товарища Просирського, то канешно нет.
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01.05.2025 17:15 Відповісти
Яка ця мерзота огидна і нікчемна ,коли ти фашиський виродку здохнеш ?
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01.05.2025 17:18 Відповісти
О***нний талант.
Нахабство робити жертву винною.
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01.05.2025 17:22 Відповісти
в Ічкєрії та Сакартвело не було ніякого русскоязичія - чого туди кацапи поперлись ?

фільтруй базар, лаврєнтій !
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01.05.2025 17:25 Відповісти
В совке тоже говорили что он нерушимый, а расея наследница совка
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01.05.2025 17:27 Відповісти
Так а про що мова? Ми самі ж готові капітулювати з приписом але ж це фактично, не юридично. Це щось на рівні - це не згвалтування, бо в дупу. Всім іншим пофігу на ці фактичні-юридичні, для них це нова реалія, а всі ці приписи це щоб не образити нас.
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01.05.2025 17:42 Відповісти
значит самой рашки никогда не будет!
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01.05.2025 17:45 Відповісти
от тепер давай ,🤡 зеленський розкажи, як ти вернеш теріторію України , геній х * їв по шашликам ...хочаб те шо здав ...су* о ...
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01.05.2025 17:46 Відповісти
Як же остогидла оця цинічна рашистська брехня - адже нацистами, людожерами є вони самі, винищували і продовжують винищувати все українське лише вони, натомість кричуть, що хтось "винищує російське", оці страшилки, що "NATO нападе!", хоча навпаки, саме вони вели і продовжують вести загарбницькі війни проти сусідів. До речі, той самий 1968 рік - те ж вторгнення в Чехословаччину було, щоб не допустити вільний вибор людей, в якій системі жити, і те саме продовжують жо сих пір.
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01.05.2025 17:46 Відповісти
Колись в совку теж казали про вічну дружбу та непохитні кордони ГДР. Ну ну...

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01.05.2025 17:54 Відповісти
Ти диви:говорящій кінь,ні лошак.
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01.05.2025 17:57 Відповісти
 
 