МЗС РФ: "Росія ніколи не допустить відновлення України в кордонах 1991 року"
У російському МЗС зробили заяву про неможливість повернення України до кордонів 1991 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
У Росії звинуватили України та західні країни у нібито "людожерських намірах" щодо "знищення всього російського".
"Цілком очевидно, що за марними й безпідставними домаганнями київського режиму і сил, які підтримують його на Заході, на так зване відновлення України в кордонах 1991 року стоїть людожерський інстинкт винищення всього російського. Зрозуміло, Росія ніколи не допустить реалізації такого сценарію", - заявили в російському МЗС.
Нагадаємо, раніше у МЗС Росії стосовно можливої передачі Україні німецьких ракет Taurus заявили, що розцінюватимуть будь-який удар цими ракетами по російських об'єктах як участь Німеччини в бойових діях на боці України, а також пригрозили наслідками.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може пізніше?
За ними процеси підуть у реґіонах, де частина населення розмовляє мовами тюркської сімʼї (типу, Саха/Якутія).
Подохнет ваш путлер и вы разбежитесь, как крысы с тонущего корабля , вас будут отлавливать и
вешать за фаберже, а вот мы это допустим и не будем возражать.
Отправлять периодически самокаты в т.ч. к зданию мид рф, и они сотворят чудо....
Нахабство робити жертву винною.
фільтруй базар, лаврєнтій !