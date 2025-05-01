МИД РФ: "Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года"

В российском МИД сделали заявление о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года", - заявили в российском МИДе.

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Напомним, ранее в МИД России относительно возможной передачи Украине немецких ракет Taurus заявили, что будут расценивать любой удар этими ракетами по российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, а также пригрозили последствиями.