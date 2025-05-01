МИД РФ: "Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года"
В российском МИД сделали заявление о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года", - заявили в российском МИДе.
Напомним, ранее в МИД России относительно возможной передачи Украине немецких ракет Taurus заявили, что будут расценивать любой удар этими ракетами по российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, а также пригрозили последствиями.
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+56 віктор федорович #394174
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Може пізніше?
За ними процеси підуть у реґіонах, де частина населення розмовляє мовами тюркської сімʼї (типу, Саха/Якутія).
Подохнет ваш путлер и вы разбежитесь, как крысы с тонущего корабля , вас будут отлавливать и
вешать за фаберже, а вот мы это допустим и не будем возражать.
Отправлять периодически самокаты в т.ч. к зданию мид рф, и они сотворят чудо....
Нахабство робити жертву винною.
фільтруй базар, лаврєнтій !
А коли раzzея обстрілює Донецьку область, де ще залишилися російськомовні, і там кожного дня їх кацапи вбивать, а також повне знищення міст, де мешкали, російськомовні- Попасна, Соледар, Вугледар, Авдіївка, Бахмут- це не людожерський інстинкт винищення всього, що трапляється кацапам на їхньому кривавому шляху?!
Буде Забайкальє Уральска, Ічкерія, Татарстан, Корелія і ще багато вільних стран як після кінчення срср
Лошак рже!