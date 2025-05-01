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Новости Заявления Лаврова об Украине
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МИД РФ: "Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года"

В России говорят, что Украина не вернется к границам 1991 года

В российском МИД сделали заявление о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года", - заявили в российском МИДе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров говорит, что РФ продолжит атаковать объекты, которые якобы используют украинские военные, - СМИ

Напомним, ранее в МИД России относительно возможной передачи Украине немецких ракет Taurus заявили, что будут расценивать любой удар этими ракетами по российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, а также пригрозили последствиями.

Автор: 

МИД РФ (1667) россия (95638) война в Украине (4044)


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Топ комментарии
+56
Значить допустить відновлення України в кордонах 1919 року

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01.05.2025 16:43
+51
згадались борди у Херсоні... росія тут навсегда...
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01.05.2025 16:42
+50
Совок тоже много чего рассказывал про "никогда". Пока в один прекрасный день не сдох в одночасье.
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01.05.2025 16:42
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01.05.2025 16:37 Ответить
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01.05.2025 16:55 Ответить
Погодитесь - росія повторіт і скаже, що повернення незалежності країн Балтії та кордонів Польщі 1991 року - неможливі.
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01.05.2025 16:38 Ответить
Ні чого вона нє павтаріт, бо її не буде...
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01.05.2025 16:54 Ответить
Нікагда? Що, два віки собі наміряли? Сосітє пісос, кацапня.
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01.05.2025 16:38 Ответить
Старий дурак і такий наївний. В когорті кремлівських дуремарів він напевно самий тупий.
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01.05.2025 16:39 Ответить
Совок тоже много чего рассказывал про "никогда". Пока в один прекрасный день не сдох в одночасье.
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01.05.2025 16:42 Ответить
Рашка зникне, Україна повернеться до кордонів 1991 року )
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01.05.2025 16:57 Ответить
Никогда не говори "никогда"- запомни это кацапская лошадь.
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01.05.2025 16:42 Ответить
згадались борди у Херсоні... росія тут навсегда...
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01.05.2025 16:42 Ответить
100%
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01.05.2025 16:48 Ответить
Ну - "Шторм Шедоу" вже "вдаряли" не раз... Однак нічого "жахливого" ні Франція, ні Великобританія, не відчули...
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01.05.2025 16:43 Ответить
Ну, не допустять та й не допустять. З такої нагоди хай віддадуть Кубань, Ставропілля та Північну Слобожанщину... І - обов'язково! - хай приберуть звідтам свою "вату", бо тут тих "тарганів" і так вистачає.
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01.05.2025 16:56 Ответить
Та пішов ти *****! недопускатель куєв!(
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01.05.2025 16:43 Ответить
Значить допустить відновлення України в кордонах 1919 року

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01.05.2025 16:43 Ответить
Приблизно так і буде, але не точно. Від поляків навряд чи вдасться своє забрати.
Може пізніше?
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01.05.2025 17:12 Ответить
хіба після операції Вісла по переміщенню народів там залишився хтось кого слід забрати?
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01.05.2025 17:42 Ответить
Не знаю чи багато залишилось, але територія нікуди не ділась. Перемишель україне місто, напр.
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01.05.2025 17:49 Ответить
Ця кляча стара чудово розуміє, що в історії воно вже стало новим Рібентропом. Бажаю йому завершення його нікчемного життя в той же спосіб
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01.05.2025 16:45 Ответить
От вам і справжнє личико і наміри "миротворців"
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01.05.2025 16:45 Ответить
Ще в когось залишились сумніви у тому що Москва дійсно повторює.... усе що робили, казали, пропагували німецькі нацисти?! Тому єдине правильно називати роССіян РАШИСТАМИ, словом що має чітке тлумачення у Векіпедії. Як помилково було називати прихильників "руССкого мира" "сепаратистами" у той час як єдина правильна їх назва - КОЛАБОРАНТИ!!!
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01.05.2025 16:45 Ответить
Оцей хач це пздц
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01.05.2025 16:46 Ответить
Так и будет. Осталось вам сохраниться в этих границах. Что Российская Империя в 1917 году ничего не планировала, чо СССР в 1991.
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01.05.2025 16:46 Ответить
Цілком допускаємо відновлення рашки в кордонах суздальського князівства.
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01.05.2025 16:46 Ответить
Не роумію - навіщо навіть це допускати?
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01.05.2025 16:52 Ответить
Якщо вона ще буде
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01.05.2025 16:47 Ответить
ПАраша буде розділена на десятки окремих улусів,підпорядкованих різним державам .Кінець паРаши наближається.
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01.05.2025 16:48 Ответить
Прогноз: перші "пожежі" спалахнуть у Ночхі і Дагестані.

За ними процеси підуть у реґіонах, де частина населення розмовляє мовами тюркської сімʼї (типу, Саха/Якутія).
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01.05.2025 16:52 Ответить
Звісно, кордони будуть ширші, бо включатимуть і територію рф
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01.05.2025 16:49 Ответить
Звісно МЗС кацапії ніколи цього не допустить бо не буде в кацапів ні якого МЗС!!!
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01.05.2025 16:50 Ответить
А кто же вас уродов будет спрашивать?

Подохнет ваш путлер и вы разбежитесь, как крысы с тонущего корабля , вас будут отлавливать и

вешать за фаберже, а вот мы это допустим и не будем возражать.
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01.05.2025 16:50 Ответить
Значить допустить.
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01.05.2025 16:51 Ответить
Москалота ніколи не кажи ніколи!
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01.05.2025 16:53 Ответить
ВОНИ ТАК КАЗАЛИ І В ХЕРСОНІ.....
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01.05.2025 16:56 Ответить
Якщо ми не зможемо повернути кордони 1991 року зараз, то доведеться розвалювати федерацію роками. І ми це зробимо! Совок ми вже розвалили. Розвалимо і *********! Займемося по справжньому. Буде "холодна інформаційна війна" та "інформаційні диверсії" тобто інформування лаптєногіх що їх "найобують" і підбурювання до повстання, а влада *********у дає тисячі прикладів порушення прав людини. Це буде не складно. Особливо якщо ми станемо жити краще за кацапів з їх "неміряними ресурсами" і корумпованим керівництвом. Так що кацапам я раджу вчитися працювати на своїй землі, а не бажати загарбати наше. Їм ще репарації виплачувати... і чим довше ми їх будемо вбивати тим більше і довше доведеться нам виплачувати...
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01.05.2025 16:58 Ответить
Раша розвалиться сама і досить швидко й несподівано. Ключ у Макрона.
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01.05.2025 17:15 Ответить
На жаль в швидкий розпад я не вірю. Умови ще не ті які потрібно, але вони впевнено рухаються в потрібному нам напрямку. Їх потрібно підштовхувати і спрямовувати. Як довго? Ще декілька років. Від 3 до 8. А там хаос і нам не потрібно буде втручатися і не впускати до нас орди біженців.
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01.05.2025 17:28 Ответить
В швидкий розпад совка теж ніхто не вірив, але совок розвалився дуже швидко.
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01.05.2025 17:30 Ответить
Зараз в ********** більш однородне населення ніж було в СРСР. Тепер розвал відбудеться по "джерелам прибутку", тобто боротись будуть за контроль над ресурсними регіонами. Першим напевно від ***** звалить Татарстан бо в них є власна Конституція. А далі "парад суверенів" (не суверенитетів).
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01.05.2025 18:36 Ответить
як же тоді етнічні українці яких силою чи оманою вивели до мордору?
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01.05.2025 17:45 Ответить
То їхня справа, вони дорослі. Дітей треба повернути.
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01.05.2025 17:59 Ответить
Таких втримати неможливо. Вони вже тут.
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01.05.2025 18:37 Ответить
О! З якої нагоди нагодували Говорящого Шкапа додатковою дозою галюциногенного вівса?
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01.05.2025 16:59 Ответить
росія прискореними темпами віддає власні землі китайцям. Тому росії у межах кордонів 1991 року таки вже не буде. Китайці набагато потужніші і більш розвинені. Вони свого росії вже не повернуть ніколи. Оце справжня гойда та двіжуха.
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01.05.2025 17:00 Ответить
Я б так прям на косооких комуністів не розрахувував. Те, що вони кацапстан будуть др...чити то так. Але, територіально висувати притензії. Навіщо це їм.
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01.05.2025 17:05 Ответить
Согласен. Аннексия территорий влечет за собой политические проблемы. А так же необходимость заботиться о оставшемся на территории населении. А если тебе просто отдали земли в пользование - то ты можешь делать там что хочешь.
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01.05.2025 18:36 Ответить
Росіі треба пілкуватись не про те щоб не допустити повернення Украіни до кордонів 1991, а про те щоб зберегти своє власне існування у тих самх кордонах 1991 взагалі......
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01.05.2025 17:02 Ответить
Та хто б сумнівався. А от Московську Народну Республіку ніхто питати не буде.
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01.05.2025 17:03 Ответить
а в Україні все сміливіше піднімає голову русскоязичіє і русскоязичниє.співають пісні,кричать що не можна бити дітей за русскій язик тощо...І навіть амеровський маланець Віткофф твердо знає,що тут всі русскоязичниє....
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01.05.2025 17:05 Ответить
Судячи з того як ти пишеш, то ти один з них. Зрадників вистачає серед усіх національностей, самі винні, замість патріотичного виховання, прищеплювали любов до грошей
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01.05.2025 17:18 Ответить
Все ваши угрозы обычно заканчиваются воплями "ДАЙТЕ ПОЖРАТЬ"!
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01.05.2025 17:06 Ответить
"Никогда не говори "никогда"". Мнение может измениться.

Отправлять периодически самокаты в т.ч. к зданию мид рф, и они сотворят чудо....
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01.05.2025 17:09 Ответить
Прийшов час знімать підкови та вести на живодьорню шкіріру на ремні а м,ясо на корм тваринам а воно ще щось ірже сіно пріле чи овес?
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01.05.2025 17:09 Ответить
Скотомогильник вже зачекався.
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01.05.2025 17:43 Ответить
Це так як ці падлюки розказуть по "братски"
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01.05.2025 17:10 Ответить
якщо серед українців є барани що спілкуються з перекинчиками то перше що питати треба то ви підтримували всі роки протидію саме для того щоб росія посунула кордон?
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01.05.2025 17:12 Ответить
Сдохни ****, та хай скоріше твій ху....лостан розвалиться чим швидше, тим всьому світу буде краще
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01.05.2025 17:13 Ответить
Ніколи не кажи ніколи, коняко шолудива
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01.05.2025 17:14 Ответить
Якщо не робити власні ракети та такого іншого та воювати в окопах з гівна та палок по методу товарища Просирського, то канешно нет.
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01.05.2025 17:15 Ответить
Яка ця мерзота огидна і нікчемна ,коли ти фашиський виродку здохнеш ?
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01.05.2025 17:18 Ответить
О***нний талант.
Нахабство робити жертву винною.
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01.05.2025 17:22 Ответить
в Ічкєрії та Сакартвело не було ніякого русскоязичія - чого туди кацапи поперлись ?

фільтруй базар, лаврєнтій !
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01.05.2025 17:25 Ответить
В совке тоже говорили что он нерушимый, а расея наследница совка
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01.05.2025 17:27 Ответить
Так а про що мова? Ми самі ж готові капітулювати з приписом але ж це фактично, не юридично. Це щось на рівні - це не згвалтування, бо в дупу. Всім іншим пофігу на ці фактичні-юридичні, для них це нова реалія, а всі ці приписи це щоб не образити нас.
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01.05.2025 17:42 Ответить
значит самой рашки никогда не будет!
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01.05.2025 17:45 Ответить
от тепер давай ,🤡 зеленський розкажи, як ти вернеш теріторію України , геній х * їв по шашликам ...хочаб те шо здав ...су* о ...
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01.05.2025 17:46 Ответить
Як же остогидла оця цинічна рашистська брехня - адже нацистами, людожерами є вони самі, винищували і продовжують винищувати все українське лише вони, натомість кричуть, що хтось "винищує російське", оці страшилки, що "NATO нападе!", хоча навпаки, саме вони вели і продовжують вести загарбницькі війни проти сусідів. До речі, той самий 1968 рік - те ж вторгнення в Чехословаччину було, щоб не допустити вільний вибор людей, в якій системі жити, і те саме продовжують жо сих пір.
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01.05.2025 17:46 Ответить
Колись в совку теж казали про вічну дружбу та непохитні кордони ГДР. Ну ну...

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01.05.2025 17:54 Ответить
Ти диви:говорящій кінь,ні лошак.
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01.05.2025 17:57 Ответить
Цілком очевидно, що за марними й безпідставними домаганнями київського режиму і сил, які підтримують його на Заході, на так зване відновлення України в кордонах 1991 року стоїть людожерський інстинкт винищення всього російського. Джерело: https://censor.net/ua/n3549909
А коли раzzея обстрілює Донецьку область, де ще залишилися російськомовні, і там кожного дня їх кацапи вбивать, а також повне знищення міст, де мешкали, російськомовні- Попасна, Соледар, Вугледар, Авдіївка, Бахмут- це не людожерський інстинкт винищення всього, що трапляється кацапам на їхньому кривавому шляху?!
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01.05.2025 18:20 Ответить
Вітьхофу розкажете. Крім нього, ніхто вас, *******, і питати не буде.
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01.05.2025 18:24 Ответить
Росія не погодиться, бо вже скоро не буде такого найменування,
Буде Забайкальє Уральска, Ічкерія, Татарстан, Корелія і ще багато вільних стран як після кінчення срср
Лошак рже!
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01.05.2025 18:45 Ответить
*********, кто вас спрашивать будет?! Ржака!!,🤪😂🥳🤣
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01.05.2025 18:53 Ответить
 
 