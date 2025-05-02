Весь вплив на Раду - в руках ОП. Україна перетворилась на президентську республіку, - ЗМІ. ВIДЕО

Верховна Рада сьогодні не має ніякого впливу, бо весь вплив акумульовано в одних руках - Офісу Президента.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти називають "директором" ВР Давида Арахамію - голову фракції "Слуга народу".

"Вміння Арахамії домовлятися можна побачити не лише за численними непублічними зустрічами, але й за результатами голосувань. А це постійний діалог, бо щоб отримати 226 "за", потрібно торгуватися та переконувати кожного депутата особисто", - заявила журналістка.

Журналісти стверджують, що депутат ПЗЖМ Юрій Бойко досі в Раді, оскільки він голосує за все, що треба ухвалити ОП.

"За що голосує президентська фракція - за те віддають свої голоси і депутати Бойка", - йдеться в матеріалі, які проаналізували результати голосувань.

"Найгірше те, що в парламенті немає жодного такого ж сильного голосу, як голос влади. Немає нікого, хто може балансувати рішення команди президента. У час війни це може мати як недоліки, так і переваги. Але тоді варто чесно визнати, що з парламентсько-президентської республіки Україна за останні 3 роки перетворилася на президентську і лише", - підсумували у розслідуванні.

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