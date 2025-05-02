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Новини
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Весь вплив на Раду - в руках ОП. Україна перетворилась на президентську республіку, - ЗМІ. ВIДЕО

Верховна Рада сьогодні не має ніякого впливу, бо весь вплив акумульовано в одних руках - Офісу Президента.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти називають "директором" ВР Давида Арахамію - голову фракції "Слуга народу".

"Вміння Арахамії домовлятися можна побачити не лише за численними непублічними зустрічами, але й за результатами голосувань. А це постійний діалог, бо щоб отримати 226 "за", потрібно торгуватися та переконувати кожного депутата особисто", - заявила журналістка.

Журналісти стверджують, що депутат ПЗЖМ Юрій Бойко досі в Раді, оскільки він голосує за все, що треба ухвалити ОП.

"За що голосує президентська фракція - за те віддають свої голоси і депутати Бойка", - йдеться в матеріалі, які проаналізували результати голосувань.

"Найгірше те, що в парламенті немає жодного такого ж сильного голосу, як голос влади. Немає нікого, хто може балансувати рішення команди президента. У час війни це може мати як недоліки, так і переваги. Але тоді варто чесно визнати, що з парламентсько-президентської республіки Україна за останні 3 роки перетворилася на президентську і лише", - підсумували у розслідуванні.

Читайте: З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції, а по факту фігуранти легко оминають ці обмеження, - Bihus.Info. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14987) Бігус Денис (196) Офіс Президента (2024)


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Топ коментарі
+9
Ну, якщо вважати диктатуру, президентською республікою, то так.
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02.05.2025 16:17
+9
Давно уже. Ніхто не помітив чи що.

Називається боролись проти Порошенка, а отримали бацьку ЗЕ.
Це навіть не президентська республіка. А монархія.
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02.05.2025 16:19
+8
Президентська республіка ? Для цього в країні має бути президент , а у нас це чувак якому Єрмак дозволяє грати роль президента .
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02.05.2025 16:19
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Ну, якщо вважати диктатуру, президентською республікою, то так.
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02.05.2025 16:17 Відповісти
Поки що не диктатура, але вже автократична система управління в нашій державі. Тому що невідомо, - хто насправді диктує: чи Зеля, чи дЕрмак, чи сімбіоз.
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02.05.2025 16:21 Відповісти
Ну, з цим я згоден, але якщо підходити до цієї статті, то і путінську Росію можна вважати не диктатурою - автократичною державою, а президентською республікою.
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02.05.2025 16:24 Відповісти
Зважаючи на репортаж, як в кабінеті ***** ухвалювали рішення про повномасштабний напад на Україну - то касапія таки ближче до диктатури...
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02.05.2025 16:42 Відповісти
Із того, що я читав, про ухвалення цього рішення, там було багато за і проти.
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02.05.2025 17:19 Відповісти
Клован нічого не рішає, там є рішалово єрмак з радниками. Так що невідомо хто диктатор, а республіка Бананова
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02.05.2025 17:33 Відповісти
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02.05.2025 17:43 Відповісти
Хто б сумнівався.
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02.05.2025 16:18 Відповісти
Давно уже. Ніхто не помітив чи що.

Називається боролись проти Порошенка, а отримали бацьку ЗЕ.
Це навіть не президентська республіка. А монархія.
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02.05.2025 16:19 Відповісти
Я помню как верещали некоторые малахольные в 2018 году "Не дадим Поршенко стать диктатором! Нет диктаторскому военному положению!", Надеюсь они сейчас довольны жизнью.
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02.05.2025 17:02 Відповісти
Да да. Саме перші ці ж крикуни почали вивішувати портрети лідора у всіх держаних установах, у школах в кожному класі. Вишивали бісером на рушниках, набивали на ляшках, на кружках, на баклашках. Геть того Пороха, щоб не забронзовів, волали вони
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02.05.2025 17:06 Відповісти
Президентська республіка ? Для цього в країні має бути президент , а у нас це чувак якому Єрмак дозволяє грати роль президента .
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02.05.2025 16:19 Відповісти
Вміння Арахамії домовлятися

Яке там "вміння"? Бабло в конвертах - і все вміння.
Набрали до ВР продажних аморальних гнид і відвертих зрадників, таких же як уся верхівка "слуги урода". От і усе вміння.
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02.05.2025 16:19 Відповісти
А на чолі ВР поставили безхребетного слизняка і жополиза з мізками що запливли жиром.
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02.05.2025 16:21 Відповісти
Офісно-президентська
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02.05.2025 16:20 Відповісти
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02.05.2025 16:23 Відповісти
Недодіджей-недоумок із Абхазії-директор ВР. Оце дожилися.
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02.05.2025 16:27 Відповісти
Можна подумати, що було інакше, коли створювали більшість під прем'єрство Гройсмана ("Біжи, Сєня, біжи").
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02.05.2025 16:28 Відповісти
Далеко інакше,але то треба думати,а вам ,судячі з вашого комента ,думати нема чим.
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02.05.2025 17:39 Відповісти
Та ц прекрасно. Нам на час війни взагалі-то потрібна воєнна диктатура щоб не бути стертими з географічної мапи. Всі бачать до чого приводить демократія коли у світі править сила і гроші.
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02.05.2025 16:29 Відповісти
Вам в Іспанії? Навіщо?
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02.05.2025 16:33 Відповісти
Не заважай на те непорозуміння, воно само не знає що пише по методичці.
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02.05.2025 16:37 Відповісти
Україну перетворюють на копію рашки чи бєларусі, без свободи слова, без свободи пересування, без незалежного парламенту, без реального місцевого самоврядування, з утисками опозиції та абсолютним, повним нехтуванням Конституції, гарантом якої клявся бути зеленський в 2019... . Тобто теперішній зеленський це раннє *****, яке робило те саме на московії. І узурпація влади йде в турборежимі, прикриваючись війною та тіпа неможливічтю проведення виборів, влада аморальних ватних покидьків безкарно руйнує державні інститути, засади та принципи, які завжди відрізняли Україну від московії, навіть за часів януковича. При владі однозначно антидержавницький промоскальський зброд, який нищить Україну з середини.
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02.05.2025 16:29 Відповісти
Оскільки в зв*язку з цим нічого не відбувається, очевидно: це не влаштовує лише коментаторів на Цензорі, і то не всіх.
Отже...
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02.05.2025 16:31 Відповісти
отакої!
ми все про гетьмана, справжнього патріотичного чесного справедливого гетьмана марим, а воно ось як...
хламідія, ось де справжній політичний важковаговик!
все порішає, зі всіма домовиться. навіть плєшивому свій підпис лівою ногою у стамбулі підсунув. надул обманул кінул!
ось кому треба передавати повноваження президента на час війни!
фххуухххх....
ну, нарешті я заспокоївся!
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02.05.2025 16:32 Відповісти
Тут цікаво, що не Ьігус скаже про систему управління нашою країною, а в Євросоюзі - зокрема, Антоніу Кошта, Урсула фон дер Ляйєн, Роберта Метсола, Кая Каллас, тощо... Чи вони погоджуються вести подальші переговори з Україною про вступ до ЄС. Чи, можливо, до переобрання ЕрЗе Україні нічого, окрім розмов про вступ, не світить...
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02.05.2025 16:38 Відповісти
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02.05.2025 16:42 Відповісти
Вот если бы у нас был обязательный тест избирателей на IQ и когнитивное мышление ...
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02.05.2025 17:04 Відповісти
Будуть купляти результати тестів за гроші і разом із пакетом гречки відправляти на виборчу дільницю...
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02.05.2025 17:23 Відповісти
Верховную Раду призвали учредить орден «Гордость нации!» и вручить его президенту Зеленскому
Киев, 1 мая. - В украинском обществе набирает поддержку инициатива об учреждении государственной награды для особо выдающихся государственных деятелей. Предлагается учредить орден «Гордость нации!» и первым удостоить его действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Поводом для этого предложения стали действия главы государства в самый критический момент в новейшей истории страны. С началом полномасштабного вторжения Владимир Зеленский остался в столице, несмотря на угрозу собственной безопасности, и стал символом национального сопротивления.
По мнению инициаторов идеи, президент проявил личное мужество, организаторские способности и исключительную работоспособность. Под его руководством удалось быстро мобилизовать ресурсы, консолидировать общество и выстроить эффективную международную коалицию в поддержку Украины.
Благодаря его действиям страна получила масштабную военную и финансовую помощь, а также международное содействие в вопросах защиты беженцев. В условиях войны Зеленский продолжает выполнять функции верховного главнокомандующего и руководит обороной страны.
Предложение о награде обсуждается в экспертных кругах и социальных сетях. Ожидается, что в ближайшее время оно может быть официально рассмотрено в Верховной Раде.
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02.05.2025 16:44 Відповісти
Абрамохіміямотається до фірташа на консультації домовляється з опзжопниками майбутнє іншими платять у конвертах це не рада тим більше не народна це збіговисько дебілів прости господи збоченців злрчинців іншої нечисті яке треба анулювать разом з апаратом і опою а ще судів у нас як ман авошок всяких назк прокуратур так взагалі як навозу користі 0 всім гроші гроші і гроші вже не тільки сором а і страх втратили може безсмертні ?
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02.05.2025 16:45 Відповісти
тупі їбальники начебто влади, а насправді бидло, що дорвалося до влади
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02.05.2025 16:48 Відповісти
"Вміння Арахамії домовлятися можна побачити не лише за численними непублічними зустрічами, Джерело: https://censor.net/ua/n3550115

Та яке там вміння. Силовий блок підімятий і мабуть на кожного депутата справу завели. Це біда коли є так звана монобільшість у одних руках без жодного балансу думок та важелів впливу. Такого не було до зе
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02.05.2025 16:51 Відповісти
Если всплыло слово бигус, значит скоро выборы, это верный признак!

Его всегда спускают с цепи когда нужно кого-то утопить, достаточно вспомнить его громкие пасквили на Порошенко, которые, кстати, так и не подтвердились, но сработали, тогда он работал на Зеленского, теперь он тоже самое делает против Зеленского, а вот на кого он работает сейчас, это мы скоро узнаем.

Чтобы понять, что это очередная заказная туфта, достаточно вспомнить, как эта рада обгадила президента перед европейскими представителями, когда отказалась подтвердить его легитимность, опозорив нас перед всем миром , так кто на кого работает?

Наша рада работает сама на себя, плевала она на президента, а уж тем более, на всё население Украины, так что, не нужно пытаться делать из нас дураков.

У нас нет другого выбора, нам нужно вернуть наши земли, только потом мы можем разбираться со всеми нашими внутренними врагами, по другому никак.
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02.05.2025 17:03 Відповісти
В Україні президента немає згідно конституції,так що в Україні диктатура ОП-офісу путіну
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02.05.2025 17:10 Відповісти
Скажіть на милість, а чому ніхто не «дякує» за такий склад ВР вельмишановному пану Саакашвілі, який і закликав перед попередніми виборами Президента дати Зеленському всю повноту влади, проголосувавши за його «партію»?
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02.05.2025 17:14 Відповісти
Уся «майстерність» домовляння, отого примата аброхамія, це виключно ціна за ПРОДАЖНІСТЬ, особи з книжечкою «народний депутат» у ВРУ!! Усе інше то теж саме, що і злив вагнерівців, шашлики, млн дерев, криптовалюта, офшори, родичі з довідкою від МСЕК про «інваліда», ФОПи на жінках та родичах (батьківський «бізнес з мусорами», як у безумної, з млн дол «прибутковості», це добре знають гетьманцев+татаров…)…. Там же, і на онуків накрадено…
Сирійці, більш дієво, з таким лайном управляються!….
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02.05.2025 17:18 Відповісти
Чекаємо на дослідження Бігуса,що цукор - солодкий , а сіль - солона ...
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02.05.2025 17:34 Відповісти
Мене бентежить вся ця ЗЕлена наолоч, яка керує країною. Ось кілька прикладів. Стерненка ЗЕлена срань пробувала посадити за патріотизм. В підсумку він - один з провідних волонтерів, який збирає на ЗСУ мільйони. Генерала Марченка ЗЕлена наволоч мріяла посадити під надуманим приводом. Дякуючи Пороху, який вніс гіганську грошову заставу за генерала, він приїхав в Миколаїв і організовав оборону Миколаєва і Вознепсенська, пракрив від кацапської орди весь південь України і спас від кацапської окупації. Порошенко, єдиний справжній президент-патріот України донатить свої мільярди на закупівлю зброї і техніки для ЗСУ. Нагадати, скільки карних справ відкрила ЗЕлена наволоч проти Пороха? Я вже збився з рахунку, більше 20. А шож ЗЕлелені паскуди? Хоч 20 гривень вони задонатили на ЗСУ? Ні копійки.
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02.05.2025 17:42 Відповісти
 
 