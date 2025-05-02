Все влияние на Раду - в руках ОП. Украина превратилась в президентскую республику, - СМИ. ВИДЕО

Верховная Рада сегодня не имеет никакого влияния, потому что все влияние аккумулировано в одних руках - Офиса Президента.

Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты называют "директором" ВР Давида Арахамию - главу фракции "Слуга народа".

"Умение Арахамии договариваться можно увидеть не только по многочисленным непубличным встречам, но и по результатам голосований. А это постоянный диалог, потому что чтобы получить 226 "за", нужно торговаться и убеждать каждого депутата лично", - заявила журналистка.

Журналисты утверждают, что депутат ПЗЖМ Юрий Бойко до сих пор в Раде, поскольку он голосует за все, что надо принять ОП.

"За что голосует президентская фракция - за то отдают свои голоса и депутаты Бойко", - говорится в материале, которые проанализировали результаты голосований.

"Хуже всего то, что в парламенте нет ни одного такого же сильного голоса, как голос власти. Нет никого, кто может балансировать решения команды президента. Во время войны это может иметь как недостатки, так и преимущества. Но тогда стоит честно признать, что из парламентско-президентской республики Украина за последние 3 года превратилась в президентскую и только", - подытожили в расследовании.

Читайте: С 2021 года мы получаем "громкие заголовки" о санкциях, а по факту фигуранты легко обходят эти ограничения, - Bihus.Info. ВИДЕО