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Новости
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Все влияние на Раду - в руках ОП. Украина превратилась в президентскую республику, - СМИ. ВИДЕО

Верховная Рада сегодня не имеет никакого влияния, потому что все влияние аккумулировано в одних руках - Офиса Президента.

Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты называют "директором" ВР Давида Арахамию - главу фракции "Слуга народа".

"Умение Арахамии договариваться можно увидеть не только по многочисленным непубличным встречам, но и по результатам голосований. А это постоянный диалог, потому что чтобы получить 226 "за", нужно торговаться и убеждать каждого депутата лично", - заявила журналистка.

Журналисты утверждают, что депутат ПЗЖМ Юрий Бойко до сих пор в Раде, поскольку он голосует за все, что надо принять ОП.

"За что голосует президентская фракция - за то отдают свои голоса и депутаты Бойко", - говорится в материале, которые проанализировали результаты голосований.

"Хуже всего то, что в парламенте нет ни одного такого же сильного голоса, как голос власти. Нет никого, кто может балансировать решения команды президента. Во время войны это может иметь как недостатки, так и преимущества. Но тогда стоит честно признать, что из парламентско-президентской республики Украина за последние 3 года превратилась в президентскую и только", - подытожили в расследовании.

Читайте: С 2021 года мы получаем "громкие заголовки" о санкциях, а по факту фигуранты легко обходят эти ограничения, - Bihus.Info. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29252) Бигус (192) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+8
Ну, якщо вважати диктатуру, президентською республікою, то так.
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02.05.2025 16:17
+4
Президентська республіка ? Для цього в країні має бути президент , а у нас це чувак якому Єрмак дозволяє грати роль президента .
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02.05.2025 16:19
+4
Вміння Арахамії домовлятися

Яке там "вміння"? Бабло в конвертах - і все вміння.
Набрали до ВР продажних аморальних гнид і відвертих зрадників, таких же як уся верхівка "слуги урода". От і усе вміння.
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02.05.2025 16:19
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Ну, якщо вважати диктатуру, президентською республікою, то так.
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02.05.2025 16:17 Ответить
Поки що не диктатура, але вже автократична система управління в нашій державі. Тому що невідомо, - хто насправді диктує: чи Зеля, чи дЕрмак, чи сімбіоз.
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02.05.2025 16:21 Ответить
Ну, з цим я згоден, але якщо підходити до цієї статті, то і путінську Росію можна вважати не диктатурою - автократичною державою, а президентською республікою.
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02.05.2025 16:24 Ответить
Зважаючи на репортаж, як в кабінеті ***** ухвалювали рішення про повномасштабний напад на Україну - то касапія таки ближче до диктатури...
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02.05.2025 16:42 Ответить
Хто б сумнівався.
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02.05.2025 16:18 Ответить
Давно уже. Ніхто не помітив чи що.

Називається боролись проти Порошенка, а отримали бацьку ЗЕ.
Це навіть не президентська республіка. А монархія.
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02.05.2025 16:19 Ответить
Я помню как верещали некоторые малахольные в 2018 году "Не дадим Поршенко стать диктатором! Нет диктаторскому военному положению!", Надеюсь они сейчас довольны жизнью.
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02.05.2025 17:02 Ответить
Да да. Саме перші ці ж крикуни почали вивішувати портрети лідора у всіх держаних установах, у школах в кожному класі. Вишивали бісером на рушниках, набивали на ляшках, на кружках, на баклашках. Геть того Пороха, щоб не забронзовів, волали вони
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02.05.2025 17:06 Ответить
Президентська республіка ? Для цього в країні має бути президент , а у нас це чувак якому Єрмак дозволяє грати роль президента .
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02.05.2025 16:19 Ответить
Вміння Арахамії домовлятися

Яке там "вміння"? Бабло в конвертах - і все вміння.
Набрали до ВР продажних аморальних гнид і відвертих зрадників, таких же як уся верхівка "слуги урода". От і усе вміння.
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02.05.2025 16:19 Ответить
А на чолі ВР поставили безхребетного слизняка і жополиза з мізками що запливли жиром.
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02.05.2025 16:21 Ответить
Офісно-президентська
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02.05.2025 16:20 Ответить
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02.05.2025 16:23 Ответить
Недодіджей-недоумок із Абхазії-директор ВР. Оце дожилися.
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02.05.2025 16:27 Ответить
Можна подумати, що було інакше, коли створювали більшість під прем'єрство Гройсмана ("Біжи, Сєня, біжи").
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02.05.2025 16:28 Ответить
Та ц прекрасно. Нам на час війни взагалі-то потрібна воєнна диктатура щоб не бути стертими з географічної мапи. Всі бачать до чого приводить демократія коли у світі править сила і гроші.
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02.05.2025 16:29 Ответить
Вам в Іспанії? Навіщо?
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02.05.2025 16:33 Ответить
Не заважай на те непорозуміння, воно само не знає що пише по методичці.
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02.05.2025 16:37 Ответить
Україну перетворюють на копію рашки чи бєларусі, без свободи слова, без свободи пересування, без незалежного парламенту, без реального місцевого самоврядування, з утисками опозиції та абсолютним, повним нехтуванням Конституції, гарантом якої клявся бути зеленський в 2019... . Тобто теперішній зеленський це раннє *****, яке робило те саме на московії. І узурпація влади йде в турборежимі, прикриваючись війною та тіпа неможливічтю проведення виборів, влада аморальних ватних покидьків безкарно руйнує державні інститути, засади та принципи, які завжди відрізняли Україну від московії, навіть за часів януковича. При владі однозначно антидержавницький промоскальський зброд, який нищить Україну з середини.
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02.05.2025 16:29 Ответить
Оскільки в зв*язку з цим нічого не відбувається, очевидно: це не влаштовує лише коментаторів на Цензорі, і то не всіх.
Отже...
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02.05.2025 16:31 Ответить
отакої!
ми все про гетьмана, справжнього патріотичного чесного справедливого гетьмана марим, а воно ось як...
хламідія, ось де справжній політичний важковаговик!
все порішає, зі всіма домовиться. навіть плєшивому свій підпис лівою ногою у стамбулі підсунув. надул обманул кінул!
ось кому треба передавати повноваження президента на час війни!
фххуухххх....
ну, нарешті я заспокоївся!
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02.05.2025 16:32 Ответить
Тут цікаво, що не Ьігус скаже про систему управління нашою країною, а в Євросоюзі - зокрема, Антоніу Кошта, Урсула фон дер Ляйєн, Роберта Метсола, Кая Каллас, тощо... Чи вони погоджуються вести подальші переговори з Україною про вступ до ЄС. Чи, можливо, до переобрання ЕрЗе Україні нічого, окрім розмов про вступ, не світить...
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02.05.2025 16:38 Ответить
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02.05.2025 16:42 Ответить
Вот если бы у нас был обязательный тест избирателей на IQ и когнитивное мышление ...
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02.05.2025 17:04 Ответить
Верховную Раду призвали учредить орден «Гордость нации!» и вручить его президенту Зеленскому
Киев, 1 мая. - В украинском обществе набирает поддержку инициатива об учреждении государственной награды для особо выдающихся государственных деятелей. Предлагается учредить орден «Гордость нации!» и первым удостоить его действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Поводом для этого предложения стали действия главы государства в самый критический момент в новейшей истории страны. С началом полномасштабного вторжения Владимир Зеленский остался в столице, несмотря на угрозу собственной безопасности, и стал символом национального сопротивления.
По мнению инициаторов идеи, президент проявил личное мужество, организаторские способности и исключительную работоспособность. Под его руководством удалось быстро мобилизовать ресурсы, консолидировать общество и выстроить эффективную международную коалицию в поддержку Украины.
Благодаря его действиям страна получила масштабную военную и финансовую помощь, а также международное содействие в вопросах защиты беженцев. В условиях войны Зеленский продолжает выполнять функции верховного главнокомандующего и руководит обороной страны.
Предложение о награде обсуждается в экспертных кругах и социальных сетях. Ожидается, что в ближайшее время оно может быть официально рассмотрено в Верховной Раде.
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02.05.2025 16:44 Ответить
Абрамохіміямотається до фірташа на консультації домовляється з опзжопниками майбутнє іншими платять у конвертах це не рада тим більше не народна це збіговисько дебілів прости господи збоченців злрчинців іншої нечисті яке треба анулювать разом з апаратом і опою а ще судів у нас як ман авошок всяких назк прокуратур так взагалі як навозу користі 0 всім гроші гроші і гроші вже не тільки сором а і страх втратили може безсмертні ?
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02.05.2025 16:45 Ответить
тупі їбальники начебто влади, а насправді бидло, що дорвалося до влади
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02.05.2025 16:48 Ответить
"Вміння Арахамії домовлятися можна побачити не лише за численними непублічними зустрічами, Джерело: https://censor.net/ua/n3550115

Та яке там вміння. Силовий блок підімятий і мабуть на кожного депутата справу завели. Це біда коли є так звана монобільшість у одних руках без жодного балансу думок та важелів впливу. Такого не було до зе
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02.05.2025 16:51 Ответить
Если всплыло слово бигус, значит скоро выборы, это верный признак!

Его всегда спускают с цепи когда нужно кого-то утопить, достаточно вспомнить его громкие пасквили на Порошенко, которые, кстати, так и не подтвердились, но сработали, тогда он работал на Зеленского, теперь он тоже самое делает против Зеленского, а вот на кого он работает сейчас, это мы скоро узнаем.

Чтобы понять, что это очередная заказная туфта, достаточно вспомнить, как эта рада обгадила президента перед европейскими представителями, когда отказалась подтвердить его легитимность, опозорив нас перед всем миром , так кто на кого работает?

Наша рада работает сама на себя, плевала она на президента, а уж тем более, на всё население Украины, так что, не нужно пытаться делать из нас дураков.

У нас нет другого выбора, нам нужно вернуть наши земли, только потом мы можем разбираться со всеми нашими внутренними врагами, по другому никак.
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02.05.2025 17:03 Ответить
 
 