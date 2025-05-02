Все влияние на Раду - в руках ОП. Украина превратилась в президентскую республику, - СМИ. ВИДЕО
Верховная Рада сегодня не имеет никакого влияния, потому что все влияние аккумулировано в одних руках - Офиса Президента.
Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты называют "директором" ВР Давида Арахамию - главу фракции "Слуга народа".
"Умение Арахамии договариваться можно увидеть не только по многочисленным непубличным встречам, но и по результатам голосований. А это постоянный диалог, потому что чтобы получить 226 "за", нужно торговаться и убеждать каждого депутата лично", - заявила журналистка.
Журналисты утверждают, что депутат ПЗЖМ Юрий Бойко до сих пор в Раде, поскольку он голосует за все, что надо принять ОП.
"За что голосует президентская фракция - за то отдают свои голоса и депутаты Бойко", - говорится в материале, которые проанализировали результаты голосований.
"Хуже всего то, что в парламенте нет ни одного такого же сильного голоса, как голос власти. Нет никого, кто может балансировать решения команды президента. Во время войны это может иметь как недостатки, так и преимущества. Но тогда стоит честно признать, что из парламентско-президентской республики Украина за последние 3 года превратилась в президентскую и только", - подытожили в расследовании.
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Називається боролись проти Порошенка, а отримали бацьку ЗЕ.
Це навіть не президентська республіка. А монархія.
Яке там "вміння"? Бабло в конвертах - і все вміння.
Набрали до ВР продажних аморальних гнид і відвертих зрадників, таких же як уся верхівка "слуги урода". От і усе вміння.
Отже...
ми все про гетьмана, справжнього патріотичного чесного справедливого гетьмана марим, а воно ось як...
хламідія, ось де справжній політичний важковаговик!
все порішає, зі всіма домовиться. навіть плєшивому свій підпис лівою ногою у стамбулі підсунув. надул обманул кінул!
ось кому треба передавати повноваження президента на час війни!
фххуухххх....
ну, нарешті я заспокоївся!
Киев, 1 мая. - В украинском обществе набирает поддержку инициатива об учреждении государственной награды для особо выдающихся государственных деятелей. Предлагается учредить орден «Гордость нации!» и первым удостоить его действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Поводом для этого предложения стали действия главы государства в самый критический момент в новейшей истории страны. С началом полномасштабного вторжения Владимир Зеленский остался в столице, несмотря на угрозу собственной безопасности, и стал символом национального сопротивления.
По мнению инициаторов идеи, президент проявил личное мужество, организаторские способности и исключительную работоспособность. Под его руководством удалось быстро мобилизовать ресурсы, консолидировать общество и выстроить эффективную международную коалицию в поддержку Украины.
Благодаря его действиям страна получила масштабную военную и финансовую помощь, а также международное содействие в вопросах защиты беженцев. В условиях войны Зеленский продолжает выполнять функции верховного главнокомандующего и руководит обороной страны.
Предложение о награде обсуждается в экспертных кругах и социальных сетях. Ожидается, что в ближайшее время оно может быть официально рассмотрено в Верховной Раде.
Та яке там вміння. Силовий блок підімятий і мабуть на кожного депутата справу завели. Це біда коли є так звана монобільшість у одних руках без жодного балансу думок та важелів впливу. Такого не було до зе
Его всегда спускают с цепи когда нужно кого-то утопить, достаточно вспомнить его громкие пасквили на Порошенко, которые, кстати, так и не подтвердились, но сработали, тогда он работал на Зеленского, теперь он тоже самое делает против Зеленского, а вот на кого он работает сейчас, это мы скоро узнаем.
Чтобы понять, что это очередная заказная туфта, достаточно вспомнить, как эта рада обгадила президента перед европейскими представителями, когда отказалась подтвердить его легитимность, опозорив нас перед всем миром , так кто на кого работает?
Наша рада работает сама на себя, плевала она на президента, а уж тем более, на всё население Украины, так что, не нужно пытаться делать из нас дураков.
У нас нет другого выбора, нам нужно вернуть наши земли, только потом мы можем разбираться со всеми нашими внутренними врагами, по другому никак.