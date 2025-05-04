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Новини Вибори президента в Румунії
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Президентські вибори в Румунії: у першому турі лідирує Джордже Сіміон, який оголошений персоною нон грата в Україні

Джордже Сіміон лідирує на виборах в Румунії

У неділю, 4 травня, в Румунії проходять повторні президентські вибори. Наразі лідирує Джордже Сіміон - лідер ультраправої партії "Альянс за союз румунів".

Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і закрились о 21:00 за місцевим часом (збігаєтьсяз київським). Румуни за кордоном могли голосувати з п’ятниці, 2 травня.

Згідно з оприлюдненими результатами екзитполів, кандидати у президенти отримали такі результати:

  • Джордж Сіміон (AUR) - 33,1%;
  • Крін Антонеску – 22,9%;
  • Нікушор Дан – 20,9%;
  • Віктор Понта – 14,7%.

За посаду президента змагаються 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції.

Прогнозується, що жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів. Це означає, що 18 травня відбудеться другий тур виборів.

До слова, лідер першого туру виборів Джордже Сіміон оголошений персоною нон грата в Україні та Молдові.

Читайте також: ЦВК Румунії відхилила кандидатуру Джорджеску на президентських виборах

Вибори в Румунії

Нагадаємо, 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

До другого туру, який пройде 8 грудня, вийшли Келін Джорджеску (22,95%) та Олена Ласконі (19,17%).

Вища Рада безпеки країни повідомила, що Румунія була мішенню "агресивних гібридних російських атак" під час президентських виборів в країні.

Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів у Румунії.

Читайте також: Джорджеску остаточно заборонили балотуватись у президенти Румунії

Автор: 

вибори (6694) нон грата (141) Румунія (1163)


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Топ коментарі
+16
Цікава кореляція - у тих країнах, що були в коаліції з Гітлером під час Другої Світової (Угорщина, Словакія, Румунія) нині лідирують симпатики путіна.
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04.05.2025 21:48
+10
Шо, ще один ***** з'явиться в ЄС?
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04.05.2025 21:46
+9
З рублів.
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04.05.2025 21:49
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Та шо ж це за 3,14...ц,ромале?
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04.05.2025 21:44 Відповісти
А це пряме підтвердження що на ЗЕ стеж ставила Мацква , як й на цього...
танки рашки з ФІО латиною писали ж для параду перед ним на Хрещатику...
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04.05.2025 22:22 Відповісти
як буде румунськую МАГА ?

і звідки вони беруться, курви, на нашу голову ?

.
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04.05.2025 21:45 Відповісти
А ті шо за них голосують?
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04.05.2025 21:47 Відповісти
З рублів.
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04.05.2025 21:49 Відповісти
Шо, ще один ***** з'явиться в ЄС?
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04.05.2025 21:46 Відповісти
РАДІО СВОБОДА
Оскільки виборчі дільниці наразі закриті, Сіміон, 38-річний лідер партії AUR, отримав близько 30-33 відсотків голосів на виборах 4 травня, згідно з двома екзит-опитуваннями.

В обох опитуваннях Крін Антонеску, член правлячого коаліційного уряду країни, посів друге місце з приблизно 23 відсотками. Мер Бухареста Нікурсор Дан також отримав 23 відсотки в одному опитуванні та 20,9 відсотка в іншому.

Скасоване голосування викликало критику за межами Румунії, насамперед з боку віце-президента США Джей Ді Венса, який висловився під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому, звинувативши чиновників у діях щодо «хлипкого підозрілого та величезного тиску з боку своїх континентальних сусідів».

Сіміон публічно прийняв деяку риторику президента США Дональда Трампа та його руху Make America Great Again.

Адміністрація Трампа також направила свого власного спостерігача за виборами, незалежного від ОБСЄ: високопосадовця з Федеральної виборчої комісії, яка контролює вибори в США.

Незрозуміло, чи зможе Сіміон набрати понад 50 відсотків голосів за відверту перемогу. У цьому випадку другий тур голосування між двома найкращими кандидатами відбудеться 18 травня.

Більшість спостерігачів вважають, що Сіміону буде важко виграти другий раунд, особливо якщо Ден чи Антонеску наберуть достатньо голосів.
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04.05.2025 22:15 Відповісти
це той ***** , за котрого Х Маска просто підробляли фотки з мітингуючими ЗА НЬОГО в Бухаресті...
так колись рашка підробляла фотки зустрічаючих Кирила в КИЄВІ за часів Яника- вже тоді були. такі технології , не говорячи про зараз...
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04.05.2025 22:18 Відповісти
Та дай то Бог, щоб не набрав. Бо ще один ***** для ЄС це вже занадто...
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04.05.2025 22:33 Відповісти
На нашего Буншу Зелю похож!
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04.05.2025 21:47 Відповісти
Цікава кореляція - у тих країнах, що були в коаліції з Гітлером під час Другої Світової (Угорщина, Словакія, Румунія) нині лідирують симпатики путіна.
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04.05.2025 21:48 Відповісти
але навіть тут Україна і зєлєнской, як парадокс
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04.05.2025 21:54 Відповісти
Ну як цікава.
Угорщина, Румунія та Словаччина пропетляли розплату за війну наче і не були союзниками нацистів.

От Німеччина заплатила по повній і кровью, і руйнуванням, і баблом.

А ці шавки вийшли сухими з води.
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04.05.2025 22:05 Відповісти
Фінляндія теж була союзником Гітлера, але зробила висновки
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04.05.2025 22:36 Відповісти
дав же бог сусідів, тільки 2 із 7 будуть до нас дружніми.
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04.05.2025 21:50 Відповісти
Польща дружня? До чергового блокування кордону і висипання зерна з вагонів?
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04.05.2025 22:09 Відповісти
не потрібно було нашим мамкиним латифутдистам під кришею опи порушувати умови транспортування збіжжя.
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04.05.2025 22:16 Відповісти
от в тому й є ДУДА
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04.05.2025 22:31 Відповісти
На черзі Польща - там також незабаром вибори і не все однозначно
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04.05.2025 22:12 Відповісти
Штірлиц встал з Позаранку і деьорнул Занавеєску ,ещьо одного ілі двух підаров прібавіл к сучьєй своре ойбарана і фіцко подумал штірлиц.
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04.05.2025 21:54 Відповісти
Румунів теж покусала імперська фашиська воша?
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04.05.2025 21:56 Відповісти
ШІ у дії(((
Зараз вибори без вибору
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04.05.2025 22:08 Відповісти
Этого и следовало ожидать, румыния подтягивается к венгрии и словакии, ещё на подходе болгария.

Вот, что значит принимать лузеров в ЕС по политическим мотивам.
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04.05.2025 22:00 Відповісти
Сербы на подходе...
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04.05.2025 22:07 Відповісти
Повний провал МЗС України(( Поржем?
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04.05.2025 22:07 Відповісти
Авжеш... Як відхаркаємо криваву юшку(...
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04.05.2025 22:26 Відповісти
Знову не щастить Україні. Що ж таке? Як в 2019 році пощастило, так і все..... З того часу не щастить. В Угорщині, потім в Словаччині, потім в США, тепер в Румунії. Ну а потім в Німеччині та Франції почне не щастити.
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04.05.2025 22:08 Відповісти
Це як новий рівень де складність щоразу підвищується.
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04.05.2025 22:11 Відповісти
Треба обзаветись власною ядерною зброєю - тоді буде пох що де кого обирають, за кого вони, яка політика...
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04.05.2025 22:10 Відповісти
Позиція щодо України[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BD&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BD&action=edit&section=2 ред. код]

Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) широкомасштабного російського вторгнення в Україну Сіміон назвав російського президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна військовим злочинцем і заявив, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2022_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83) міжнародних санкцій проти Росії «недостатньо». Водночас Сіміон виступив проти додаткової військової допомоги Україні та висловив сподівання, що обраний президент США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF Дональд Трамп зможе припинити конфлікт.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BD#cite_note-5 [5]
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04.05.2025 22:12 Відповісти
Ахаха, та що ж таке. Одного заборонили - не допомогло. Все одно іншого такого ж вибрали.
Одні вороги тепер кругом.
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04.05.2025 22:17 Відповісти
Ось чому ***** потрібна мирна угода. Через декілька років ***** пропихне по всій Європі своїх ************** у владу і тоді про допомогу Україні можна забути і захоплюй хоч всю Україну парадним маршем
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04.05.2025 22:24 Відповісти
Зарано ще волати - фсьопрапало . Це лише екзитпол . До того ж лише в Румунії . Закордон не враховується , а дарма . В Молдові якраз він все і вирішив . Гадаю тут буде те ж саме .
До того ж цей штріх набрав максимум з можливого . Якщо голоси його суперників об'єднаються - в другому турі він з тріском програє .
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04.05.2025 22:25 Відповісти
ЦЕ ВИБОРИ ХЙЛОКАНДИДАТА - але шо-та не дуже віриться що Румуни щаз в захваті від ТРАМПІЗМУ с хйлізмом ...
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04.05.2025 22:25 Відповісти
 
 