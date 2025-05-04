Президентські вибори в Румунії: у першому турі лідирує Джордже Сіміон, який оголошений персоною нон грата в Україні
У неділю, 4 травня, в Румунії проходять повторні президентські вибори. Наразі лідирує Джордже Сіміон - лідер ультраправої партії "Альянс за союз румунів".
Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і закрились о 21:00 за місцевим часом (збігаєтьсяз київським). Румуни за кордоном могли голосувати з п’ятниці, 2 травня.
Згідно з оприлюдненими результатами екзитполів, кандидати у президенти отримали такі результати:
- Джордж Сіміон (AUR) - 33,1%;
- Крін Антонеску – 22,9%;
- Нікушор Дан – 20,9%;
- Віктор Понта – 14,7%.
За посаду президента змагаються 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції.
Прогнозується, що жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів. Це означає, що 18 травня відбудеться другий тур виборів.
До слова, лідер першого туру виборів Джордже Сіміон оголошений персоною нон грата в Україні та Молдові.
Вибори в Румунії
Нагадаємо, 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.
До другого туру, який пройде 8 грудня, вийшли Келін Джорджеску (22,95%) та Олена Ласконі (19,17%).
Вища Рада безпеки країни повідомила, що Румунія була мішенню "агресивних гібридних російських атак" під час президентських виборів в країні.
Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів у Румунії.
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танки рашки з ФІО латиною писали ж для параду перед ним на Хрещатику...
і звідки вони беруться, курви, на нашу голову ?
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Оскільки виборчі дільниці наразі закриті, Сіміон, 38-річний лідер партії AUR, отримав близько 30-33 відсотків голосів на виборах 4 травня, згідно з двома екзит-опитуваннями.
В обох опитуваннях Крін Антонеску, член правлячого коаліційного уряду країни, посів друге місце з приблизно 23 відсотками. Мер Бухареста Нікурсор Дан також отримав 23 відсотки в одному опитуванні та 20,9 відсотка в іншому.
Скасоване голосування викликало критику за межами Румунії, насамперед з боку віце-президента США Джей Ді Венса, який висловився під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому, звинувативши чиновників у діях щодо «хлипкого підозрілого та величезного тиску з боку своїх континентальних сусідів».
Сіміон публічно прийняв деяку риторику президента США Дональда Трампа та його руху Make America Great Again.
Адміністрація Трампа також направила свого власного спостерігача за виборами, незалежного від ОБСЄ: високопосадовця з Федеральної виборчої комісії, яка контролює вибори в США.
Незрозуміло, чи зможе Сіміон набрати понад 50 відсотків голосів за відверту перемогу. У цьому випадку другий тур голосування між двома найкращими кандидатами відбудеться 18 травня.
Більшість спостерігачів вважають, що Сіміону буде важко виграти другий раунд, особливо якщо Ден чи Антонеску наберуть достатньо голосів.
так колись рашка підробляла фотки зустрічаючих Кирила в КИЄВІ за часів Яника- вже тоді були. такі технології , не говорячи про зараз...
БуншуЗелю похож!
Угорщина, Румунія та Словаччина пропетляли розплату за війну наче і не були союзниками нацистів.
От Німеччина заплатила по повній і кровью, і руйнуванням, і баблом.
А ці шавки вийшли сухими з води.
Зараз вибори без вибору
Вот, что значит принимать лузеров в ЕС по политическим мотивам.
Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) широкомасштабного російського вторгнення в Україну Сіміон назвав російського президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна військовим злочинцем і заявив, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2022_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83) міжнародних санкцій проти Росії «недостатньо». Водночас Сіміон виступив проти додаткової військової допомоги Україні та висловив сподівання, що обраний президент США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF Дональд Трамп зможе припинити конфлікт.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5_%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BD#cite_note-5 [5]
Одні вороги тепер кругом.
До того ж цей штріх набрав максимум з можливого . Якщо голоси його суперників об'єднаються - в другому турі він з тріском програє .