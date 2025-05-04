Президентські вибори в Румунії: у першому турі лідирує Джордже Сіміон, який оголошений персоною нон грата в Україні

У неділю, 4 травня, в Румунії проходять повторні президентські вибори. Наразі лідирує Джордже Сіміон - лідер ультраправої партії "Альянс за союз румунів".

Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і закрились о 21:00 за місцевим часом (збігаєтьсяз київським). Румуни за кордоном могли голосувати з п’ятниці, 2 травня.

Згідно з оприлюдненими результатами екзитполів, кандидати у президенти отримали такі результати:

Джордж Сіміон (AUR) - 33,1%;

Крін Антонеску – 22,9%;

Нікушор Дан – 20,9%;

Віктор Понта – 14,7%.

За посаду президента змагаються 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції.

Прогнозується, що жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів. Це означає, що 18 травня відбудеться другий тур виборів.

До слова, лідер першого туру виборів Джордже Сіміон оголошений персоною нон грата в Україні та Молдові.

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Вибори в Румунії

Нагадаємо, 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів.

До другого туру, який пройде 8 грудня, вийшли Келін Джорджеску (22,95%) та Олена Ласконі (19,17%).

Вища Рада безпеки країни повідомила, що Румунія була мішенню "агресивних гібридних російських атак" під час президентських виборів в країні.

Конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів у Румунії.

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