Президентские выборы в Румынии: в первом туре лидирует Джордже Симион, который объявлен персоной нон грата в Украине
В воскресенье, 4 мая, в Румынии проходят повторные президентские выборы. Сейчас лидирует Джордже Симион - лидер ультраправой партии "Альянс за союз румын".
Об этом сообщает румынская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Избирательные участки открылись в 7:00 и закрылись в 21:00 по местному времени (совпадает с киевским). Румыны за рубежом могли голосовать с пятницы, 2 мая.
Согласно обнародованным результатам экзитполов, кандидаты в президенты получили следующие результаты:
- Джордж Симион (AUR) - 33,1%;
- Крин Антонеску - 22,9%;
- Никушор Дан - 20,9%;
- Виктор Понта - 14,7%.
За пост президента соревнуются 11 кандидатов. Четверо из них независимые, семерых поддерживают партии или коалиции.
Прогнозируется, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Это означает, что 18 мая пройдет второй тур выборов.
К слову, лидер первого тура выборов Джордж Симион объявлен персоной нон грата в Украине и Молдове.
Выборы в Румынии
Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.
Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).
Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния была мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.
Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии.
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і звідки вони беруться, курви, на нашу голову ?
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БуншуЗелю похож!
Угорщина, Румунія та Словаччина пропетляли розплату за війну наче і не були союзниками нацистів.
От Німеччина заплатила по повній і кровью, і руйнуванням, і баблом.
А ці шавки вийшли сухими з води.
Вот, что значит принимать лузеров в ЕС по политическим мотивам.