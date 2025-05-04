Президентские выборы в Румынии: в первом туре лидирует Джордже Симион, который объявлен персоной нон грата в Украине

В воскресенье, 4 мая, в Румынии проходят повторные президентские выборы. Сейчас лидирует Джордже Симион - лидер ультраправой партии "Альянс за союз румын".

Об этом сообщает румынская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Избирательные участки открылись в 7:00 и закрылись в 21:00 по местному времени (совпадает с киевским). Румыны за рубежом могли голосовать с пятницы, 2 мая.

Согласно обнародованным результатам экзитполов, кандидаты в президенты получили следующие результаты:

Джордж Симион (AUR) - 33,1%;

Крин Антонеску - 22,9%;

Никушор Дан - 20,9%;

Виктор Понта - 14,7%.

За пост президента соревнуются 11 кандидатов. Четверо из них независимые, семерых поддерживают партии или коалиции.

Прогнозируется, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Это означает, что 18 мая пройдет второй тур выборов.

К слову, лидер первого тура выборов Джордж Симион объявлен персоной нон грата в Украине и Молдове.

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Выборы в Румынии

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).

Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния была мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.

Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии.

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