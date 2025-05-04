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Новости Выборы президента в Румынии
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Президентские выборы в Румынии: в первом туре лидирует Джордже Симион, который объявлен персоной нон грата в Украине

Джордже Симион лидирует на выборах в Румынии

В воскресенье, 4 мая, в Румынии проходят повторные президентские выборы. Сейчас лидирует Джордже Симион - лидер ультраправой партии "Альянс за союз румын".

Об этом сообщает румынская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Избирательные участки открылись в 7:00 и закрылись в 21:00 по местному времени (совпадает с киевским). Румыны за рубежом могли голосовать с пятницы, 2 мая.

Согласно обнародованным результатам экзитполов, кандидаты в президенты получили следующие результаты:

  • Джордж Симион (AUR) - 33,1%;
  • Крин Антонеску - 22,9%;
  • Никушор Дан - 20,9%;
  • Виктор Понта - 14,7%.

За пост президента соревнуются 11 кандидатов. Четверо из них независимые, семерых поддерживают партии или коалиции.

Прогнозируется, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Это означает, что 18 мая пройдет второй тур выборов.

К слову, лидер первого тура выборов Джордж Симион объявлен персоной нон грата в Украине и Молдове.

Читайте также: ЦИК Румынии отклонила кандидатуру Джорджеску на президентских выборах

Выборы в Румынии

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).

Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния была мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.

Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии.

Читайте также: Если Путина не остановить, он может напасть на Молдову и, возможно, на Румынию, - Макрон

Автор: 

выборы (24733) нон грата (407) Румыния (1092)


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Топ комментарии
+4
На нашего Буншу Зелю похож!
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04.05.2025 21:47
+4
Цікава кореляція - у тих країнах, що були в коаліції з Гітлером під час Другої Світової (Угорщина, Словакія, Румунія) нині лідирують симпатики путіна.
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04.05.2025 21:48
+3
Шо, ще один ***** з'явиться в ЄС?
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04.05.2025 21:46
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Та шо ж це за 3,14...ц,ромале?
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04.05.2025 21:44 Ответить
як буде румунськую МАГА ?

і звідки вони беруться, курви, на нашу голову ?

.
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04.05.2025 21:45 Ответить
А ті шо за них голосують?
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04.05.2025 21:47 Ответить
З рублів.
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04.05.2025 21:49 Ответить
Шо, ще один ***** з'явиться в ЄС?
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04.05.2025 21:46 Ответить
На нашего Буншу Зелю похож!
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04.05.2025 21:47 Ответить
Цікава кореляція - у тих країнах, що були в коаліції з Гітлером під час Другої Світової (Угорщина, Словакія, Румунія) нині лідирують симпатики путіна.
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04.05.2025 21:48 Ответить
але навіть тут Україна і зєлєнской, як парадокс
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04.05.2025 21:54 Ответить
Ну як цікава.
Угорщина, Румунія та Словаччина пропетляли розплату за війну наче і не були союзниками нацистів.

От Німеччина заплатила по повній і кровью, і руйнуванням, і баблом.

А ці шавки вийшли сухими з води.
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04.05.2025 22:05 Ответить
дав же бог сусідів, тільки 2 із 7 будуть до нас дружніми.
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04.05.2025 21:50 Ответить
Штірлиц встал з Позаранку і деьорнул Занавеєску ,ещьо одного ілі двух підаров прібавіл к сучьєй своре ойбарана і фіцко подумал штірлиц.
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04.05.2025 21:54 Ответить
Румунів теж покусала імперська фашиська воша?
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04.05.2025 21:56 Ответить
Этого и следовало ожидать, румыния подтягивается к венгрии и словакии, ещё на подходе болгария.

Вот, что значит принимать лузеров в ЕС по политическим мотивам.
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04.05.2025 22:00 Ответить
Сербы на подходе...
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04.05.2025 22:07 Ответить
 
 