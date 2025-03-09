ЦИК Румынии отклонила кандидатуру Джорджеску на президентских выборах

В Румынии Центральная избирательная комиссия отклонила кандидатуру в президенты ультраправого пророссийского политика Келина Джорджеску.

Об этом пишет издание Digi24, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ЦИК отклонила кандидатуру Джорджеску из-за проблем с документами. Политик подал неподписанное обращение с объяснением о разнице в доходах в его декларации.

У Джорджеску есть 24 часа для подачи апелляции в Конституционный суд страны. В свою очередь суд будет иметь 48 часов на принятие решения относительно политика. И только после этого ЦИК должен снова обработать заявку Джорджеску на участие в выборах.

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Выборы в Румынии

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).

Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния была мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.

Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии.

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