ЦИК Румынии отклонила кандидатуру Джорджеску на президентских выборах
В Румынии Центральная избирательная комиссия отклонила кандидатуру в президенты ультраправого пророссийского политика Келина Джорджеску.
Об этом пишет издание Digi24, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ЦИК отклонила кандидатуру Джорджеску из-за проблем с документами. Политик подал неподписанное обращение с объяснением о разнице в доходах в его декларации.
У Джорджеску есть 24 часа для подачи апелляции в Конституционный суд страны. В свою очередь суд будет иметь 48 часов на принятие решения относительно политика. И только после этого ЦИК должен снова обработать заявку Джорджеску на участие в выборах.
Выборы в Румынии
Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.
Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).
Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния была мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.
Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии.
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Для ліквідації вою та скавчання зграї собак, які поховались в будах (кабінках для голосування), не потрібно було навіть стріляти вгору, а достатньо було подати позов до Верховного Суду на телеканал 1+1 за поширення завідомо неправдивої інформації про його брата, яка суттєво вплинула на результат виборів. Також канал потрібно було притягнути до відповідальності за заклики до насильницького повалення Конституційного Ладу у серіалі "Слуга народа", де Зеленський-Голобородько розстрілює власноручно парламент.
Проте російське прислів'я: "Своя рубашка бліже к тєлу" не дозволила Порошенку зробити такий правовий мудрий вчинок, бо існував ризик втрати ним українських та офшорних статків, які в разі невдачі придушення електорального антиукраїнського заколоту могли бути конфіскованими. Це був варіант А.
Варіант Б полягав у тому, що фракція Порошенка у парламенті влітку 2019р. не подала позов до Конституційного Суду про незаконність призначених Зеленським дострокових парламентських виборів. Це зробили тільки фронтовики Парубія-Яценюка і єдина українка у фракції "Солідарність" Геращенко, яка дісталась Порошенку у спадок від Ющенка.
Порошенко тоді ганебно зрадив своїх виборців та вустами кишенькової Ірини Луценко з трибуни Верховної Ради погодився з повзучим Конституційним Переворотом. Бо в разі звернення Порошенка до Конституційного Суду представники Порошенка у ньому визнали б більшістю парламентські вибори незаконними, а проти Зеленського можна було почати процедуру імпічменту тодішньою правомочною Верховною Радою.
Заради того, щоб протягнути в парламент мізерну фракцію з 29 депутатів, які з жовтою піною на синіх губах відробляють своє місце в його герасимо-южанінському списку, Зрадник пожертвував інтересами України та Демократії, розтоптаної ЗЕленим москворотим охлократичним натовпом.
Ну чому той охлос в нас такий тупий? От чому ти за ту зелену мерзоту голосував. Порошенко винен?
Докази? Так ти сам то демонструєш...
Тут требо довіра й репутація будь де ... Й справа не в ідіотських ТЦК ... Вони збирають м"ясо . І жодна успішно воююча країна такого "щасття" не має , що була зацікавленність не в бійцях , а м"ясі . Справа в законах , якщо закон буде про резервистську службу й підготовку резервних частин . Про обмеженню по кожному роду військ мінімального терміну підготовки . Коли штаби частин на нулі випрацюють документ , який забов"яже поповнення мати певні навички перед тим як прибути у частину . В очевидь , що зараз підготувати людину для того, що він не загинив у перший день може лише людина на нулю, або відкомандерованні від частини офіцери й сержанти ... Ніхто нічого не зможе наобіціти , бо воно до першого туру не доживе с такими обіцянками ...
Почуйте уважно . В Україні в 3 рази меньше населення за ворога . Й українці не мають розглядатися як м"ясо . Навіть з таких прагматичиних причин без усякого пафосу про цінності . Але ж ТЦК ніхто не підмінить якщо не буде більш ефективної системи реккуртингу .
Це не українське "ноухау" . Той же Олівер Кромвель спочатку пиво варив , а точнійше - Еїл ...
А Робіспьер був юристом . А Толеран - був священиком ! Головне довіра до певного ньюс-мейкера ...
Професійні політики частково штучно , частково дуже справедливо заслужили недовіру виборця . Причому частково відносисться до абсолютно усіх з першого ряду : Пєтя, Юля, ВАЮ , Гріценко ... Жодний не має право на другу спробу . Бо загралися з країною , влаштували собачі бої з повним ковшиком бруду й звинувачені в зраді -- хоча жодного зрадника там нема . Як й педофілки там нема , як й братовбивці . Скільки енергії й грошів пійшло на ці ефіри , канали
То, что ты, кацапский бот, а также подобные тебе, вроде этой: Svitlana, агитируют за этого "кандидата", только подтверждают правоту и обоснованность действий румынских властей.
Давить вас нужно, ублюдков, на ранних подступах. Будь я здесь модером, я бы банил вас нещадно без всякого снисхождения. Либеральничанье с вами оплачивается потом кровью и жизнями ни в чём не повинных людей.
Сталинист здесь ты, даже в этой теме ты его, убийцу миллионов, нахваливаешь, сравнивая с Зеленским.
Ким не підписане? Хіба не можна було те звернення повернути для підпису і знов прийняти? І чи є за румунським законодавством це причиною для зняття кадидатури?
Вже 6 рокі удобище вчиться, і що? так ж па-пріколу!
Зрештою його повісили.
Це я про Саддама Хуссейна, а ви про кого подумали?
Ігор Круглій
В усякому разі, українці після 2019 року втратили моральне право засуджувати будь-чий вибір.
Але і у них є межа. Десь тут в коментарях була новина, що замість забаненого Джорджеску вже висунули нового ультраправого, при чому праві кандидати там діють злагоджено і самовіддано, явно керуючись з одного всім відомого центру.
В таких умовах, коли вибір все одно буде робити народ, а у російсько-фашистської гідри голови відростають швидше, ніж їх відрубують, майбутнє виглядає, м'яко кажучи, похмуро.
Навіть якщо відіб'ють якимось дивом цю атаку, наступний постріл вже буде точно в ціль. Як з Трампом. Так, його не переобрали на другий термін, але після чотирьох років паузи, використовуючи накопичене невдоволення діями уряду демократів, він тріумфально повернувся до Білого дому.
Що ж до Гамерики, то з нею все погано. Вибір народу відповідає рівневі самого народу. Дві традиційні політичні партії заскніли й не спроможні навіть на висунення привабливих кандидатів.
У Трамповій команді публіка така ж точно безпорадна, як і сам Трамп.
Думаю, з того боку ще багато дурощів почуємо й побачимо.
Адекватних легко погасити, як в США за схемою "немає гідних кандидатів, тому ігноруй вибори".
Одна вже широка підтримка подібних партій засмучує.
Ну є ж приклад України, США тих же. Ну дивіться на дурнів та не робіть як вони, видно вже, що з цього виходить.
Ні.
Після "Мегалополісу" склалось у мене враження, що Америка сама від себе втомилась. Щось дуже добре їм пасує антураж пізньої Римської імперії.
Серіал,який ще і допустили на території країни,в якому маньяк-терорист губить сотні укр.громадян на фоні держ.прапорів.
Однієї тої причини вже було достатньо.
Куди дивились всі посадові особи?? А.
Сбу та СЗР. ЦВК. конституційний суд ( він затверджує кандидата під час інавгурації, наче б то нема перешкод бути на посаді прецедента...
Купа людей не зробили свою роботу - маємо держпереворот і захоплення влади хазаро-касапами
Як люди а не тупі бюрократи!!
Бережуть свою Батьківщину!!
А у нас коли не будь буде розбір польотів усіх причетних до політичного держперевороту і ІПСО 2019 ?
Хто сь же висував кандидатури, хтось реєстрував і дозволяв. Хтось погоджувався і підписував парірці, знаючи що гавнобородько не може брати політичну участь, так як роками жив на московщині!
Потрібно було лиш Ющенку не допустити до виборів Януковича, а Порошенку не допустити до виборів Зеленського.
На ''мудрість'' народу сподівання мізерні.
На сьогодні ситуація така, що врятувати Україну може лише Військова хунта.
В Українських традиціях трохи інакше.
Влада Великого Війська Запорізького - військова хунта.
Часи Гетьманщини - військова хунта.
Хододно-Ярська республіка - військова хунта.
Локотська республіка - військова хунта.
...і так далі - і так далі....
Право вибору в ті часи мали лише ті хто воював - а не весь ''мудрий'' народ, влада не передавалась у спадок, козаки-воїни могли зняти будь-якого Гетьмана і обрати іншого.
Це і була Козацька Військова Демократія.
В часи гетьманщини теж не допускали неугодних кандидатів? І яка ж це демократія, якщо обирати владу має право лише невелика частина населення? Це той самий совок. Там теж обмежена частина населення - ЦК партії, вибирала правителя всієї країни - генсека. Вся опозиція теж придушувалась і нікуди не допускалась. То ти вже визначся, що ми будуємо: демократичну країну чи махровий совок.
Партія Гітлера в Німеччині прийшла до влади завдяки демократичним загальнонародним виборам.
Диктатор Лукашенко в Білорусі перший раз став президентом на чесних загальнонародних виборах.
**** в ********** перший раз став президентом теж на загальнонародних демократичних виборах.
Бідзіна Іванішвілі захопив владу в Сакартвело теж на загальнонародних демократичних виборах.
Свіжий приклад - США.
Під час усіх воєн, які вела Україна за останні декілька століть успіх в Українців був лише тоді, коли при владі були ВОЇНИ.
Можете скільки завгодно критикувати теперішнє волюнтариське рішення Румунської влади, але саме воно вберегло Румунію від дурості ''мудрого'' народу.
Світоглядна обмеженість ''гомо москаліуса'' сидить в шкаралупі його історичних імперських травм - а це вже на межі клінічних відхилень.
В Біблії сказано - ''Не сотвори собі кумира''.
Коли Ісус Христос виганяв торговців з Божого храму він діяв авторитарно використовуючи волюнтаристські методи.
Коли в Європі починали будувати демократію Виборче право було дуже обмежене - наприклад не мали права голосу жінки та більшість верств населення.
В США коли починали будувати демократію - були расові виборчі обмеження.
Після другої світової війни - були дуже серйозні виборчі обмеження в ФРН, Японії, Італії, Іспанії, Австрії.
В Литві, Латвії та Естонії були дуже жорсткі недемократичні критерії для набуття громадянства і участі у виборах. Велика частина мешканців цих країн, які народились там під час совєцької окупації досі не мають виборчих прав. А це країни НАТО і ЄС.
Після Революції Гідності в Україні теж діють люстраційні та анти-комуністичні виборчі обмеження - правда дуже мізерні.
Історію започаткування, розвитку і розбудови виборчої демократії в Греції думаю не потрібно переповідати.
Усі демократичні цивілізовані країни розпочинали свій шлях до демократії з ОБМЕЖЕНИХ виборчих прав.
Мойсей водив свій народ по пустелі 40 років щоб поступово відучити від рабської ментальності.
А втік ти москалю після того як насрав тут в Україні чомусь в Британію а не свій рідний ********* до свого рідного *****.
А тепер лазиш по Українським сайтам і далі сереш.
Пішов в спам москалю.