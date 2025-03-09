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Новости Выборы президента в Румынии
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ЦИК Румынии отклонила кандидатуру Джорджеску на президентских выборах

ЦИК Румынии отклонила кандидатуру Джорджеску на президентских выборах

В Румынии Центральная избирательная комиссия отклонила кандидатуру в президенты ультраправого пророссийского политика Келина Джорджеску.

Об этом пишет издание Digi24, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ЦИК отклонила кандидатуру Джорджеску из-за проблем с документами. Политик подал неподписанное обращение с объяснением о разнице в доходах в его декларации.

У Джорджеску есть 24 часа для подачи апелляции в Конституционный суд страны. В свою очередь суд будет иметь 48 часов на принятие решения относительно политика. И только после этого ЦИК должен снова обработать заявку Джорджеску на участие в выборах.

Читайте: Маск о выборах в Украине: Зеленский проиграл бы с "разгромным счетом"

Выборы в Румынии

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).

Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния была мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.

Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов в Румынии.

Читайте также: Если Путина не остановить, он может напасть на Молдову и, возможно, на Румынию, - Макрон

Автор: 

выборы (24721) Румыния (1086)


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Топ комментарии
+39
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09.03.2025 21:02
+15
Вітаємо НАРОД Румунії з наявністю всіх клепок.
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09.03.2025 21:04
+13
Ні то ж все Порошенко винен. А "мудрий нарід" ну зовсім ні при чому... А мав ж його до тями привести, а він бач, в демократію бавився... То ж він мав в суд подавати, а нарід то таке, хіба ж наявність мозку то обов`язкова опція...
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09.03.2025 21:21
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09.03.2025 21:02 Ответить
Молодці румуни.Нехай подає п.дор в суди.
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09.03.2025 21:09 Ответить
Безвідповідальність Порошенка, який не розігнав в 2019р. антиукраїнський Охлократичний Бунт, дозволила Зеленському "розстріляти" потім Верховну Раду Майдану та реінкарнувати Портнова, який приїхав в Україну з ревізією національної ідеї.

Для ліквідації вою та скавчання зграї собак, які поховались в будах (кабінках для голосування), не потрібно було навіть стріляти вгору, а достатньо було подати позов до Верховного Суду на телеканал 1+1 за поширення завідомо неправдивої інформації про його брата, яка суттєво вплинула на результат виборів. Також канал потрібно було притягнути до відповідальності за заклики до насильницького повалення Конституційного Ладу у серіалі "Слуга народа", де Зеленський-Голобородько розстрілює власноручно парламент.

Проте російське прислів'я: "Своя рубашка бліже к тєлу" не дозволила Порошенку зробити такий правовий мудрий вчинок, бо існував ризик втрати ним українських та офшорних статків, які в разі невдачі придушення електорального антиукраїнського заколоту могли бути конфіскованими. Це був варіант А.

Варіант Б полягав у тому, що фракція Порошенка у парламенті влітку 2019р. не подала позов до Конституційного Суду про незаконність призначених Зеленським дострокових парламентських виборів. Це зробили тільки фронтовики Парубія-Яценюка і єдина українка у фракції "Солідарність" Геращенко, яка дісталась Порошенку у спадок від Ющенка.

Порошенко тоді ганебно зрадив своїх виборців та вустами кишенькової Ірини Луценко з трибуни Верховної Ради погодився з повзучим Конституційним Переворотом. Бо в разі звернення Порошенка до Конституційного Суду представники Порошенка у ньому визнали б більшістю парламентські вибори незаконними, а проти Зеленського можна було почати процедуру імпічменту тодішньою правомочною Верховною Радою.

Заради того, щоб протягнути в парламент мізерну фракцію з 29 депутатів, які з жовтою піною на синіх губах відробляють своє місце в його герасимо-южанінському списку, Зрадник пожертвував інтересами України та Демократії, розтоптаної ЗЕленим москворотим охлократичним натовпом.
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09.03.2025 21:12 Ответить
Ні то ж все Порошенко винен. А "мудрий нарід" ну зовсім ні при чому... А мав ж його до тями привести, а він бач, в демократію бавився... То ж він мав в суд подавати, а нарід то таке, хіба ж наявність мозку то обов`язкова опція...
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09.03.2025 21:21 Ответить
Так, він мав подавати, щоб захистити Україну від охлократичного стада.
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09.03.2025 21:24 Ответить
А ти, курва, не мав?! Ти чому не подав?
Ну чому той охлос в нас такий тупий? От чому ти за ту зелену мерзоту голосував. Порошенко винен?
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09.03.2025 21:27 Ответить
Ти займаєшся приписуванням мені неіснуючих гріхів, бо в тебе немає аргументів.
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09.03.2025 21:29 Ответить
В тебе один гріх - твоя тупість. Звідси і все решта.
Докази? Так ти сам то демонструєш...
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10.03.2025 08:28 Ответить
Хочу нагадати , що саме через висування фофіка Порошенко вдалось обійти Тимошенко по рейтингах ... Бо до 07.01.2019 Петро завжди (з десь так з середини 2017 року) поступав у рейтингах 4-6% в першому турі , і 10-15% - у другому . А Гріценко й усі 20% -- єдине , що Гріценко не мав шанси пройти у другий тур ... Але десь так в вересні 2018 року Петро опинився на 6 місті по рейтингах . Й тільки Фофіку вдалось посунути Юлю, Толю й Олега Ляшка й тільки через те Пєтя потрапив у другий тур відірвавшись від Юлі на статистичну похибку й це при тому, що у Йулллі "нове обличччя" відібрало по різних оцінках десь так 5-7% . Інша справа , що й Пєтя й Юля мали антирейтинг в рази більший за їх рейтинги .... Й це теж не крайщий варіант , але невіглас головнокомандуючий це взгагалі - катастрофа ...
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09.03.2025 21:33 Ответить
В чому і є небезпека виборів тепер. Бо Зеленського, Залужного і Порошенка дуже ймовірно обійде висуванець кремля, який приміром пообіцяє розпустити ТЦК.
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09.03.2025 21:36 Ответить
Не робить з українців повних бовдурів ... В Україні не існує таких діячив , які знікуди з"являться й щось там наобіцяють й народ на їх поведеться ... Той же ж фофік перед тим як висуватися завоювова авторитет у домогосподарок ... Бо зовнє він з лайном змішував усіх й ніхто його не міг тоді звинуватити у сімпатіях до кремля , або ібуковича . Бо останній був його образі найбільш тупий й жорстокий .
Тут требо довіра й репутація будь де ... Й справа не в ідіотських ТЦК ... Вони збирають м"ясо . І жодна успішно воююча країна такого "щасття" не має , що була зацікавленність не в бійцях , а м"ясі . Справа в законах , якщо закон буде про резервистську службу й підготовку резервних частин . Про обмеженню по кожному роду військ мінімального терміну підготовки . Коли штаби частин на нулі випрацюють документ , який забов"яже поповнення мати певні навички перед тим як прибути у частину . В очевидь , що зараз підготувати людину для того, що він не загинив у перший день може лише людина на нулю, або відкомандерованні від частини офіцери й сержанти ... Ніхто нічого не зможе наобіціти , бо воно до першого туру не доживе с такими обіцянками ...

Почуйте уважно . В Україні в 3 рази меньше населення за ворога . Й українці не мають розглядатися як м"ясо . Навіть з таких прагматичиних причин без усякого пафосу про цінності . Але ж ТЦК ніхто не підмінить якщо не буде більш ефективної системи реккуртингу .
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09.03.2025 21:58 Ответить
Як це не існує діячів знікуди яких обирають? Чи був пан Зеленський хоч якимось політиком перед тим як його обрали? Хіба це не знікуди?
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09.03.2025 23:29 Ответить
Я навмистно казав про ДІЯЧИВ , а не політиків ... Професійних політиків в Україні й тим більш в ВР - пальців однієх руки вистачить . ТОБТО "ньс мейкерів" . А що Трамп був політиком колись до 2015 року - він й республіканцем не був -- це сутто випадкова людина у "слонів" й половина вже усвідомлює, що воно руйнує їх рідну партію .
Це не українське "ноухау" . Той же Олівер Кромвель спочатку пиво варив , а точнійше - Еїл ...
А Робіспьер був юристом . А Толеран - був священиком ! Головне довіра до певного ньюс-мейкера ...
Професійні політики частково штучно , частково дуже справедливо заслужили недовіру виборця . Причому частково відносисться до абсолютно усіх з першого ряду : Пєтя, Юля, ВАЮ , Гріценко ... Жодний не має право на другу спробу . Бо загралися з країною , влаштували собачі бої з повним ковшиком бруду й звинувачені в зраді -- хоча жодного зрадника там нема . Як й педофілки там нема , як й братовбивці . Скільки енергії й грошів пійшло на ці ефіри , канали
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10.03.2025 01:52 Ответить
Тим більш , що про вибори Рада голосує й ніхто з депутатів не піде на пряме порушення Конситуції , бо міжнародни договори мають більший пріоритет за закони й постанови ВР . Або укази презідента . Але Конституція України має йще більший (найшисший) пріорітет ...
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09.03.2025 22:02 Ответить
Маск у своєму Х зараз скомпелює ювідено с мальчікамі в трусиках-бьдо 2млн протестів на вулицях Бухаресту. Венс приїде підтримати .
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09.03.2025 22:16 Ответить
Вітаємо НАРОД Румунії з наявністю всіх клепок.
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09.03.2025 21:04 Ответить
Ну на счет "народа" вы погорячились... По всем опросам, именно этот кандидат является фаворитом на выборах.
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09.03.2025 21:12 Ответить
були порушення
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09.03.2025 21:14 Ответить
Это румынский Орбан, за ним стоят трамписты, Муск, Вэнс, и вся банда рыжего
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09.03.2025 21:48 Ответить
Але, якщо подивитись правді у вічі, рівень життя в проросійських Угорщині та Словаччині набагато вищий, ніж в Румунії. Румунія найбідніша країна ЄС.
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09.03.2025 22:09 Ответить
Є різниця у роках перебування у складі ЄС в цих країнах.
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09.03.2025 23:32 Ответить
Тобто, американські печеньки?
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09.03.2025 23:31 Ответить
Отут аплодую. Стоячи.
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09.03.2025 21:04 Ответить
Дуже схожий на Нітаньяху
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09.03.2025 21:06 Ответить
тебе не бачив, але ти схожий на недоумка...
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09.03.2025 21:28 Ответить
Ну то в Росii не можна не допускати кандидадитiв. А от в Румунii - можна. ЭТА ДРУГОЕ
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09.03.2025 21:06 Ответить
Именно так. В рашке диктатура, которая не хочет смены власти, поэтому мочит оппозицию. В Румынии демократия, которая хочет защитить себя и не хочет кацапского кандидата и цирка, такого как сейчас в США.
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09.03.2025 21:23 Ответить
Тобто, дії однакові, абсолютно далекі від демократії. Причини просто різні вигадані.
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09.03.2025 21:59 Ответить
Действия одинаковы. Причины и цели разные. Причины не придуманы. В рашке - защита диктатуры. В Румынии - защита демократического строя, независимости и т.д..
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09.03.2025 23:08 Ответить
Усувати невигідного владі кандидата, за якого, тим більше, проголосувала більшість народу - це демократія? Що, тут теж владі народ неправильний попався? Ще раз: демократія є демократія. І будь-які її порушення - це диктатура і совок. Яку б причину ти не висмоктав з пальця.
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09.03.2025 23:14 Ответить
Не невыгодного, а кандидата, в пользу которого были задействованы информационные технологии рашки. Или, цитирую: "Румыния стала мишенью агрессивных российских гибридных атак".

То, что ты, кацапский бот, а также подобные тебе, вроде этой: Svitlana, агитируют за этого "кандидата", только подтверждают правоту и обоснованность действий румынских властей.
Давить вас нужно, ублюдков, на ранних подступах. Будь я здесь модером, я бы банил вас нещадно без всякого снисхождения. Либеральничанье с вами оплачивается потом кровью и жизнями ни в чём не повинных людей.
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09.03.2025 23:34 Ответить
Які інформаційні технології? Конкретно. І цікаво, чому такі тварюки, як ти, ще критикують совок, якщо самі ж мріють його побудувати в своїй країні. Саме сталін та пуйло і є твоїми кумирами та взірцями, ти хочеш побудувати таку ж диктатуру, як побудували вони.
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09.03.2025 23:45 Ответить
https://www.romania-insider.com/romania-csat-cyberattack-tiktok-presidential-elections-nov-2024 Читай кацебот.

Сталинист здесь ты, даже в этой теме ты его, убийцу миллионов, нахваливаешь, сравнивая с Зеленским.
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10.03.2025 00:01 Ответить
Що читати? Що кілька дописів в тік-току визначили вибір половини населення країни? То, може, просто в тій країні не все так добре? Я був в Румунії. Дуже красива країна, привітне населення. Але бідна. Навіть, дуже бідна, якщо за європейськими мірками.
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10.03.2025 00:08 Ответить
Да понял я, что тебе боту "хоть ссы в глаза".
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10.03.2025 10:26 Ответить
Фєдя. Його не усували. Якщо в нього дебіли юрконсультанти, то чому не попередили його про можливі складнощі.
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09.03.2025 23:34 Ответить
Політик подав непідписане звернення з поясненням про різницю у доходах у його декларації.

Ким не підписане? Хіба не можна було те звернення повернути для підпису і знов прийняти? І чи є за румунським законодавством це причиною для зняття кадидатури?
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09.03.2025 23:51 Ответить
Мабуть є. Але якщо вам це дійсно цікаво, то зверніться до румунського законодавчого органу для висвітлення цієї ситуації особисто для вас.
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10.03.2025 00:02 Ответить
Порушення процедури реєстрації ... неправдиві дані, помилки... то ж таке, яка херня... В нас так, в нас кандидат не володіє державною мовою, а зареєстрували. А чому ні. Не мішайте, він вчиться.
Вже 6 рокі удобище вчиться, і що? так ж па-пріколу!
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09.03.2025 21:25 Ответить
розумний народ Румуни , завтра сварю собі мамалигу
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09.03.2025 21:07 Ответить
Румуни якраз його підтримують. Просто дехто владу не хоче втрачати...
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09.03.2025 21:15 Ответить
у нього були порушення
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09.03.2025 21:18 Ответить
Один мудрий народ вже обирав. Краще кацапську сволоту придушити ще до того як вона прийде до влади.
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09.03.2025 21:22 Ответить
Для кого краще?
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09.03.2025 22:24 Ответить
Файно
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09.03.2025 21:07 Ответить
Румуни у певних випадках слідують не формальним правовим нормам, а "революційній доцільності" (хто не вірить - подружжя Чаушеску підтвердить).
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09.03.2025 21:08 Ответить
у нього були порушення ,все правильно вони роблять
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09.03.2025 21:12 Ответить
Мабуть, за правовими нормами, там народ теж джерело влади.
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09.03.2025 21:16 Ответить
Сподіваюсь
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09.03.2025 21:45 Ответить
Так народ вже ж його обирав.
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09.03.2025 22:00 Ответить
Хоч якась хороша новина...
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09.03.2025 21:11 Ответить
хоч на вечір добра новина.
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09.03.2025 21:14 Ответить
тепер будешь спати спокійно.
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09.03.2025 21:18 Ответить
По ньому Чаушеску зачекався! Типовий агент прутіна, за гроші і рідню свою продасть, а Румунію, і подавно!
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09.03.2025 21:16 Ответить
Він вважав себе великим президентом, був юристом за освітою, боровся з Джо Байденом, переслідував політичних опонентів, був прихильником зближення із РФ, розвалив економіку країни.
Зрештою його повісили.
Це я про Саддама Хуссейна, а ви про кого подумали?

Ігор Круглій
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09.03.2025 21:41 Ответить
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09.03.2025 21:57 Ответить
сталін, який би він не був, поставив країну на військові рейки, відправив своїх дітей на фронт і переміг. При ньому в прифронтових містах копали окопи і будували бліндажі і дзоти, а не садили клумби і перекладали бордюри на тротуарах. Зеленому невігласу до сталіна, як до Пекіну рачки.
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09.03.2025 22:54 Ответить
Ти вже наостогид своєю проросійською риторикою. Згинь, падлюко!
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09.03.2025 23:36 Ответить
Я в Румунії бував і маю враження, що то країна притомна. Сподіваюся, вони це підтвердять.
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09.03.2025 21:45 Ответить
Якщо ось це там користується неабияким попитом і має всі шанси на перемогу, то дуже сильно сумніваюсь у притомності.
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17.03.2025 12:05 Ответить
Подивимося, чиє буде зверху.

В усякому разі, українці після 2019 року втратили моральне право засуджувати будь-чий вибір.
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17.03.2025 12:36 Ответить
Це залежить вже від румунському істеблішменту, який поки що демонструє небачену для ********* Заходу жорсткість та адекватність позиції захисту демократії в країні.
Але і у них є межа. Десь тут в коментарях була новина, що замість забаненого Джорджеску вже висунули нового ультраправого, при чому праві кандидати там діють злагоджено і самовіддано, явно керуючись з одного всім відомого центру.
В таких умовах, коли вибір все одно буде робити народ, а у російсько-фашистської гідри голови відростають швидше, ніж їх відрубують, майбутнє виглядає, м'яко кажучи, похмуро.
Навіть якщо відіб'ють якимось дивом цю атаку, наступний постріл вже буде точно в ціль. Як з Трампом. Так, його не переобрали на другий термін, але після чотирьох років паузи, використовуючи накопичене невдоволення діями уряду демократів, він тріумфально повернувся до Білого дому.
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17.03.2025 13:28 Ответить
Я все-таки на румунів покладаю надію. Думаю, довбанутих там не більше, ніж третина. Дві третини притомних. Правда, вже років із сім я там не бував.…

Що ж до Гамерики, то з нею все погано. Вибір народу відповідає рівневі самого народу. Дві традиційні політичні партії заскніли й не спроможні навіть на висунення привабливих кандидатів.

У Трамповій команді публіка така ж точно безпорадна, як і сам Трамп.

Думаю, з того боку ще багато дурощів почуємо й побачимо.
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17.03.2025 16:48 Ответить
На вибори якраз довбануті та пенсіонери найактивніше ходять.
Адекватних легко погасити, як в США за схемою "немає гідних кандидатів, тому ігноруй вибори".
Одна вже широка підтримка подібних партій засмучує.
Ну є ж приклад України, США тих же. Ну дивіться на дурнів та не робіть як вони, видно вже, що з цього виходить.
Ні.
Після "Мегалополісу" склалось у мене враження, що Америка сама від себе втомилась. Щось дуже добре їм пасує антураж пізньої Римської імперії.
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17.03.2025 17:04 Ответить
Те саме повинна була зробити колишня влада з проросійським кандидатом,виконавцем ролі президента-терориста в серіалі "сн".
Серіал,який ще і допустили на території країни,в якому маньяк-терорист губить сотні укр.громадян на фоні держ.прапорів.
Однієї тої причини вже було достатньо.
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09.03.2025 21:52 Ответить
100 %
Куди дивились всі посадові особи?? А.
Сбу та СЗР. ЦВК. конституційний суд ( він затверджує кандидата під час інавгурації, наче б то нема перешкод бути на посаді прецедента...
Купа людей не зробили свою роботу - маємо держпереворот і захоплення влади хазаро-касапами
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09.03.2025 22:03 Ответить
Бачите!!
Як люди а не тупі бюрократи!!
Бережуть свою Батьківщину!!
А у нас коли не будь буде розбір польотів усіх причетних до політичного держперевороту і ІПСО 2019 ?
Хто сь же висував кандидатури, хтось реєстрував і дозволяв. Хтось погоджувався і підписував парірці, знаючи що гавнобородько не може брати політичну участь, так як роками жив на московщині!
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09.03.2025 22:00 Ответить
Джоржеску открыто нарушал законы Румынии призывая к агрессивной войне против Украины и развивал межнациональную рознь. ЦВК все правильно сделала и сделала ПО ЗАКОНУ! Джоржеску нужна турьма
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09.03.2025 22:06 Ответить
Доречі до нашої цвк є питання по 19 року , були порушення на які "закривалися очі" , війна не спише , є діячі то виїхав з України так от їх потрібно буде екстадувати а ті що тут судити після ретельного розслідування
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09.03.2025 22:09 Ответить
Деколи демократія приносить більше шкоди ніж користі.
Потрібно було лиш Ющенку не допустити до виборів Януковича, а Порошенку не допустити до виборів Зеленського.
На ''мудрість'' народу сподівання мізерні.
На сьогодні ситуація така, що врятувати Україну може лише Військова хунта.
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09.03.2025 22:36 Ответить
Навіщо тоді взагалі вибори? Може, повернемось назад, в совок? Чи взагалі в імперію? Хай царі самі призначають собі наступників.
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09.03.2025 22:58 Ответить
Для фьодора фьодорова існують лише москальські квазі традиції.
В Українських традиціях трохи інакше.
Влада Великого Війська Запорізького - військова хунта.
Часи Гетьманщини - військова хунта.
Хододно-Ярська республіка - військова хунта.
Локотська республіка - військова хунта.
...і так далі - і так далі....
Право вибору в ті часи мали лише ті хто воював - а не весь ''мудрий'' народ, влада не передавалась у спадок, козаки-воїни могли зняти будь-якого Гетьмана і обрати іншого.
Це і була Козацька Військова Демократія.
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09.03.2025 23:21 Ответить
Твої слова: "Потрібно було лиш Ющенку не допустити до виборів Януковича"

В часи гетьманщини теж не допускали неугодних кандидатів? І яка ж це демократія, якщо обирати владу має право лише невелика частина населення? Це той самий совок. Там теж обмежена частина населення - ЦК партії, вибирала правителя всієї країни - генсека. Вся опозиція теж придушувалась і нікуди не допускалась. То ти вже визначся, що ми будуємо: демократичну країну чи махровий совок.
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09.03.2025 23:39 Ответить
''Дякуючи'' загальновиборчому праву, починаючи з 1990року, Український ''мудрий'' народ в переважній більшості випадків приводив до влади махровий про-москальський совок - Кравчук, Кучма, Янукович, Зеленський, з депутатським корпусом ВР ситуація ще гірша - від комуністичної більшості до до більшості слуг Зеленського.

Партія Гітлера в Німеччині прийшла до влади завдяки демократичним загальнонародним виборам.

Диктатор Лукашенко в Білорусі перший раз став президентом на чесних загальнонародних виборах.

**** в ********** перший раз став президентом теж на загальнонародних демократичних виборах.

Бідзіна Іванішвілі захопив владу в Сакартвело теж на загальнонародних демократичних виборах.

Свіжий приклад - США.

Під час усіх воєн, які вела Україна за останні декілька століть успіх в Українців був лише тоді, коли при владі були ВОЇНИ.

Можете скільки завгодно критикувати теперішнє волюнтариське рішення Румунської влади, але саме воно вберегло Румунію від дурості ''мудрого'' народу.
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10.03.2025 00:46 Ответить
Ще раз: ти пропонуєш будувати в Україні тоталітарний совок, як твої кумири сталін і куйло? Купка населення призначає президента, який подобається саме їм? Ти повний ідіот? Ти хоч розумієш, що з такої країни розбіжаться всі адекватні? Який успіх? Які воїни? Де? В КНДР? Що ти верзеш?
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10.03.2025 08:30 Ответить
В москаля фьодора фьодорова в голові лишень москальські окупаційні наративи та ідеологеми - про ''совок'', про ''кумирів сталіна і *****'', про ''кндр'', про ''цк партії і генсека'', про ''царів та імперію''.
Світоглядна обмеженість ''гомо москаліуса'' сидить в шкаралупі його історичних імперських травм - а це вже на межі клінічних відхилень.

В Біблії сказано - ''Не сотвори собі кумира''.
Коли Ісус Христос виганяв торговців з Божого храму він діяв авторитарно використовуючи волюнтаристські методи.

Коли в Європі починали будувати демократію Виборче право було дуже обмежене - наприклад не мали права голосу жінки та більшість верств населення.
В США коли починали будувати демократію - були расові виборчі обмеження.
Після другої світової війни - були дуже серйозні виборчі обмеження в ФРН, Японії, Італії, Іспанії, Австрії.

В Литві, Латвії та Естонії були дуже жорсткі недемократичні критерії для набуття громадянства і участі у виборах. Велика частина мешканців цих країн, які народились там під час совєцької окупації досі не мають виборчих прав. А це країни НАТО і ЄС.

Після Революції Гідності в Україні теж діють люстраційні та анти-комуністичні виборчі обмеження - правда дуже мізерні.

Історію започаткування, розвитку і розбудови виборчої демократії в Греції думаю не потрібно переповідати.

Усі демократичні цивілізовані країни розпочинали свій шлях до демократії з ОБМЕЖЕНИХ виборчих прав.

Мойсей водив свій народ по пустелі 40 років щоб поступово відучити від рабської ментальності.
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10.03.2025 12:09 Ответить
Ти і тобі подібні істоти вже 33 роки будуєте в Україні демократію. Саме тому від такої вашої демократії вже втекла половина українців. Решта теж втече як тільки відкриються кордони. А ви тоді вибирайте собі кого завгодно, хоч куйла, хоч ина. Якщо в голові нема.
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10.03.2025 15:21 Ответить
москаль фьодоров - такі як ти понаїхавші окупанти постійно обирали до влади в Україні про-москальську владу, яка і допомагає москальським окупантам вбивати Українців.
А втік ти москалю після того як насрав тут в Україні чомусь в Британію а не свій рідний ********* до свого рідного *****.
А тепер лазиш по Українським сайтам і далі сереш.
Пішов в спам москалю.
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10.03.2025 15:45 Ответить
москаль з Німеччини йде в спам.
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09.03.2025 23:03 Ответить
И СВИНЯЧУЮ НОГУ ЕМУ В СРАКУ ЗАСУНУТ ПУСТЬ !!!
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09.03.2025 22:46 Ответить
Тепер потрібно Орбану та його ******** заволати, що Румунія придушує декоратію!
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09.03.2025 22:52 Ответить
Правильно Кіркорови зробили. Демократія потрібна до тих пір поки вона корисна.
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09.03.2025 23:21 Ответить
кіркоров болгарин.
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10.03.2025 00:11 Ответить
Молодці румуни, не дали себе околпачити москальському ставленику. Зато наш мудрий нарід в 2019, під час війни з москалями, наобирав такого самого москальського "Джоржеску"... В результаті Україна зараз в глухому куті, на межі катастрофи. Саме тому румуни заслужили бути і в ЄС і в НАТО, на відміну від нас...
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09.03.2025 23:31 Ответить
Що, невже в Румунії відсутня воля для самозахисту від рашизму? Мабуть поки ні. Але таких кандидатів знищувати потрібно як чаушеску.
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10.03.2025 05:00 Ответить
Та заждіть радіти - причина відсторонення технічна, і в нього, на жаль, є 48 годин на виправлення. Що він, за цей час отой підпис не поставить? Та ще й пару відсотків голосів набере як "жертва проізвола" ЦВК...
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10.03.2025 08:37 Ответить
 
 