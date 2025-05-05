Іспанія хоче локалізувати виробництво бойових модулів Guardian 30 в Україні, - Мінстратегпром
Мінстратегпром провело перемовини з представниками іспанської оборонної компанії Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) щодо можливої локалізації виробництва дистанційно керованих бойових модулів Guardian 30 в Україні.
Про це повідомляє Мінстратегпром, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий був почути про зацікавленість представників EM&M вести бізнес в Україні та розуміння перспектив співпраці з українським оборонним підприємством... Дякую за предметну роботу й реальні кроки в напрямку кооперації. Переконаний, обидві сторони матимуть велику користь від спільної роботи", - зазначив міністр Сметанін.
Під час зустрічі обговорювалися умови та можливості організації технічного обслуговування і виробництва бойових модулів на базі українських підприємств.
Guardian 30
Guardian 30 - це сучасний дистанційно керований бойовий модуль, оснащений автоматичними гарматами, кулеметами, системами візуалізації та управління. Його можна інтегрувати на бронетехніку, кораблі або стаціонарні об'єкти.
Такі модулі забезпечують вогневе прикриття, ведення розвідки та підвищують безпеку оператора, оскільки керуються дистанційно.
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Всраті 2А42, а тим більше https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%9072 2А72, вже всіх заколєбалі.
Тобто, більше ніде в світі цей модуль не вироблятиметься? Лише в Україні?