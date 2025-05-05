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Новости Производство Guardian 30 в Украине
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Испания хочет локализовать производство боевых модулей Guardian 30 в Украине, - Минстратегпром

Guardian 30

Минстратегпром провело переговоры с представителями испанской оборонной компании Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) относительно возможной локализации производства дистанционно управляемых боевых модулей Guardian 30 в Украине.

Об этом сообщает Минстратегпром, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад был услышать о заинтересованности представителей EM&M вести бизнес в Украине и понимание перспектив сотрудничества с украинским оборонным предприятием... Спасибо за предметную работу и реальные шаги в направлении кооперации. Убежден, обе стороны получат большую пользу от совместной работы", - отметил министр Сметанин.

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Во время встречи обсуждались условия и возможности организации технического обслуживания и производства боевых модулей на базе украинских предприятий.

Хранитель 30

Guardian 30 - это современный дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный автоматическими пушками, пулеметами, системами визуализации и управления. Его можно интегрировать на бронетехнику, корабли или стационарные объекты.

Такие модули обеспечивают огневое прикрытие, ведение разведки и повышают безопасность оператора, поскольку управляются дистанционно.

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Автор: 

Испания (867) Минстратегпром (62)


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Гарна новина. Звісно с Mk44 Bushmaster II.
Всраті 2А42, а тим більше https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%9072 2А72, вже всіх заколєбалі.
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05.05.2025 13:29 Ответить
"Мінстратегпром провело перемовини з представниками іспанської оборонної компанії Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) щодо можливої локалізації виробництва дистанційно керованих бойових модулів Guardian 30 в Україні."

Тобто, більше ніде в світі цей модуль не вироблятиметься? Лише в Україні?
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05.05.2025 14:21 Ответить
 
 