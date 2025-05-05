Испания хочет локализовать производство боевых модулей Guardian 30 в Украине, - Минстратегпром

Минстратегпром провело переговоры с представителями испанской оборонной компании Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) относительно возможной локализации производства дистанционно управляемых боевых модулей Guardian 30 в Украине.

Об этом сообщает Минстратегпром, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад был услышать о заинтересованности представителей EM&M вести бизнес в Украине и понимание перспектив сотрудничества с украинским оборонным предприятием... Спасибо за предметную работу и реальные шаги в направлении кооперации. Убежден, обе стороны получат большую пользу от совместной работы", - отметил министр Сметанин.

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Во время встречи обсуждались условия и возможности организации технического обслуживания и производства боевых модулей на базе украинских предприятий.

Хранитель 30

Guardian 30 - это современный дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный автоматическими пушками, пулеметами, системами визуализации и управления. Его можно интегрировать на бронетехнику, корабли или стационарные объекты.

Такие модули обеспечивают огневое прикрытие, ведение разведки и повышают безопасность оператора, поскольку управляются дистанционно.

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