У Севастополі вкотре скасували парад на 9 травня з "міркувань безпеки"

У тимчасово окупованому Севастополі російська "влада" відмовилася від проведення параду на 9 травня "з міркувань безпеки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт "Крим Реалії", про це підконтрольний РФ "глава міста" Михайло Развожаєв заявив на апаратній нараді.

"Рішення та позиція щодо цього питання узгоджені з Міноборони Росії. Акцію "Безсмертний полк" проведуть онлайн", – повідомив губернатор Михайло Развожаєв

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Зазначається, що рішення російської влади Севастополя про скасування військового параду 9 травня продовжує тенденцію останніх років, коли подібні заходи скасовувалися або обмежувалися під приводом "міркувань безпеки".

Нагадаємо, у 2024 році паради й масові заходи до Дня Перемоги було скасовано у Криму та Севастополі.

Як зазначає видання, російський глава півострова Сергій Аксьонов послався на "міркування безпеки", проте політологи вказували на ідеологічні причини: відсутність військових успіхів та значні втрати на фронті підривають традиційний культ перемоги, роблячи проведення парадів недоцільним.

Британська розвідка також зазначала, що скасування парадів у Криму та інших регіонах Росії може бути сприйнято як визнання проблем у військовій кампанії, що підриває пропагандистський наратив Кремля.

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