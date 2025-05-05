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Новини 9 травня у Росії
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У Севастополі вкотре скасували парад на 9 травня з "міркувань безпеки"

севастополь

У тимчасово окупованому Севастополі російська "влада" відмовилася від проведення параду на 9 травня "з міркувань безпеки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт "Крим Реалії", про це підконтрольний РФ "глава міста" Михайло Развожаєв заявив на апаратній нараді.

"Рішення та позиція щодо цього питання узгоджені з Міноборони Росії. Акцію "Безсмертний полк" проведуть онлайн", – повідомив губернатор Михайло Развожаєв

Також читайте: Репетиція параду у Москві: жителі скаржаться на проблеми зі зв’язком та інтернетом, - росЗМІ

Зазначається, що рішення російської влади Севастополя про скасування військового параду 9 травня продовжує тенденцію останніх років, коли подібні заходи скасовувалися або обмежувалися під приводом "міркувань безпеки".

Нагадаємо, у 2024 році паради й масові заходи до Дня Перемоги було скасовано у Криму та Севастополі.

Як зазначає видання, російський глава півострова Сергій Аксьонов послався на "міркування безпеки", проте політологи вказували на ідеологічні причини: відсутність військових успіхів та значні втрати на фронті підривають традиційний культ перемоги, роблячи проведення парадів недоцільним.

Британська розвідка також зазначала, що скасування парадів у Криму та інших регіонах Росії може бути сприйнято як визнання проблем у військовій кампанії, що підриває пропагандистський наратив Кремля.

Читайте: Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві, - Зеленський

Автор: 

парад (380) Севастополь (554)


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Коли у мокві скасують ?!
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05.05.2025 14:51 Відповісти
Нічого на українській землі побєдобєсія проводити...
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05.05.2025 14:53 Відповісти
Зробіть парад біля будинку зейла і скумбрії. Туди нічого не прилетить))
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05.05.2025 14:56 Відповісти
А ***** так надеялся, что его протрет понесут на палке благодарные крысчане.
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05.05.2025 14:59 Відповісти
Ватостополь - город воінской слави.
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05.05.2025 15:04 Відповісти
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05.05.2025 15:05 Відповісти
Очень правільноє , мудроє і своєвременноє решеніє !!
.
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05.05.2025 15:25 Відповісти
Остатки ПВО просто поїхало до Москви
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05.05.2025 15:38 Відповісти
Шо, так і будуть без музики та пафосу дідів на палках носити по пр. Ушакова?
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05.05.2025 15:39 Відповісти
 
 