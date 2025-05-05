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Новости 9 мая в России
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В Севастополе в очередной раз отменили парад на 9 мая из-за "соображений безопасности"

Севастополь

Во временно оккупированном Севастополе российские "власти" отказались от проведения парада на 9 мая "из соображений безопасности".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Крым Реалии", об этом подконтрольный РФ "глава города" Михаил Развожаев заявил на аппаратном совещании.

"Решение и позиция по этому вопросу согласованы с Минобороны России. Акцию "Бессмертный полк" проведут онлайн", - сообщил губернатор Михаил Развожаев

Также читайте: Репетиция парада в Москве: жители жалуются на проблемы со связью и интернетом, - росСМИ

Отмечается, что решение российских властей Севастополя об отмене военного парада 9 мая продолжает тенденцию последних лет, когда подобные мероприятия отменялись или ограничивались под предлогом "соображений безопасности".

Напомним, в 2024 году парады и массовые мероприятия ко Дню Победы были отменены в Крыму и Севастополе.

Как отмечает издание, российский глава полуострова Сергей Аксенов сослался на "соображения безопасности", однако политологи указывали на идеологические причины: отсутствие военных успехов и значительные потери на фронте подрывают традиционный культ победы, делая проведение парадов нецелесообразным.

Британская разведка также отмечала, что отмена парадов в Крыму и других регионах России может быть воспринята как признание проблем в военной кампании, что подрывает пропагандистский нарратив Кремля.

Читайте: Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве, - Зеленский

Автор: 

парад (637) город Севастополь (1760)


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Коли у мокві скасують ?!
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05.05.2025 14:51 Ответить
Нічого на українській землі побєдобєсія проводити...
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05.05.2025 14:53 Ответить
Зробіть парад біля будинку зейла і скумбрії. Туди нічого не прилетить))
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05.05.2025 14:56 Ответить
А ***** так надеялся, что его протрет понесут на палке благодарные крысчане.
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05.05.2025 14:59 Ответить
Ватостополь - город воінской слави.
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05.05.2025 15:04 Ответить
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05.05.2025 15:05 Ответить
Очень правільноє , мудроє і своєвременноє решеніє !!
.
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05.05.2025 15:25 Ответить
Остатки ПВО просто поїхало до Москви
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05.05.2025 15:38 Ответить
Шо, так і будуть без музики та пафосу дідів на палках носити по пр. Ушакова?
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05.05.2025 15:39 Ответить
 
 