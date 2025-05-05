В Севастополе в очередной раз отменили парад на 9 мая из-за "соображений безопасности"

Во временно оккупированном Севастополе российские "власти" отказались от проведения парада на 9 мая "из соображений безопасности".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект "Крым Реалии", об этом подконтрольный РФ "глава города" Михаил Развожаев заявил на аппаратном совещании.

"Решение и позиция по этому вопросу согласованы с Минобороны России. Акцию "Бессмертный полк" проведут онлайн", - сообщил губернатор Михаил Развожаев

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Отмечается, что решение российских властей Севастополя об отмене военного парада 9 мая продолжает тенденцию последних лет, когда подобные мероприятия отменялись или ограничивались под предлогом "соображений безопасности".

Напомним, в 2024 году парады и массовые мероприятия ко Дню Победы были отменены в Крыму и Севастополе.

Как отмечает издание, российский глава полуострова Сергей Аксенов сослался на "соображения безопасности", однако политологи указывали на идеологические причины: отсутствие военных успехов и значительные потери на фронте подрывают традиционный культ победы, делая проведение парадов нецелесообразным.

Британская разведка также отмечала, что отмена парадов в Крыму и других регионах России может быть воспринята как признание проблем в военной кампании, что подрывает пропагандистский нарратив Кремля.

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