Зеленський привітав воїнів із Днем піхоти: Український прапор здіймається там, куди ви заходите
Президент Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем піхоти, який відзначають 6 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні день воїнів, на яких тримаються українські позиції, українська держава. Український прапор здіймається там, куди заходить український піхотинець.
На найскладніших ділянках фронту завжди наші воїни-піхотинці. Тримають оборону, ідуть у штурми, зупиняють ворога й захищають нашу землю. Механізовані, мотопіхотні, стрілецькі, штурмові, гірсько-штурмові підрозділи – це основа Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Глава держави подякував українській піхоті за захист України.
"Україна стоїть, доки стоїть піхота. З професійним днем, воїни! Дякуємо за силу, стійкість і щоденну боротьбу. Пишаємося вами!" - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Кому дожити - цілий шлях.
Кому прокинутися - подвиг
А не прокинутися - рай…».
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Вова, не кради авторське майно Кличка!
своїм бутцом ви затверджуєте право України на свою землю !
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(хоч не ШІ, і не оголена співачка )
"Будем жить пехота!"
Зі святом!