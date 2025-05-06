Зеленський привітав воїнів із Днем піхоти: Український прапор здіймається там, куди ви заходите

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем піхоти, який відзначають 6 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні день воїнів, на яких тримаються українські позиції, українська держава. Український прапор здіймається там, куди заходить український піхотинець.



На найскладніших ділянках фронту завжди наші воїни-піхотинці. Тримають оборону, ідуть у штурми, зупиняють ворога й захищають нашу землю. Механізовані, мотопіхотні, стрілецькі, штурмові, гірсько-штурмові підрозділи – це основа Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Глава держави подякував українській піхоті за захист України.

"Україна стоїть, доки стоїть піхота. З професійним днем, воїни! Дякуємо за силу, стійкість і щоденну боротьбу. Пишаємося вами!" - додав Зеленський.

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