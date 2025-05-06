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Новини День піхоти
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Зеленський привітав воїнів із Днем піхоти: Український прапор здіймається там, куди ви заходите

День піхоти ЗСУ. Зеленський привітав військових

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем піхоти, який відзначають 6 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні день воїнів, на яких тримаються українські позиції, українська держава. Український прапор здіймається там, куди заходить український піхотинець.

На найскладніших ділянках фронту завжди наші воїни-піхотинці. Тримають оборону, ідуть у штурми, зупиняють ворога й захищають нашу землю. Механізовані, мотопіхотні, стрілецькі, штурмові, гірсько-штурмові підрозділи – це основа Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Глава держави подякував українській піхоті за захист України.

"Україна стоїть, доки стоїть піхота. З професійним днем, воїни! Дякуємо за силу, стійкість і щоденну боротьбу. Пишаємося вами!" - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23964) привітання (730) ЗСУ (7580)


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Топ коментарі
+13
Чотирижди ухилянт вітає героїв? Світ перевернувся.
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06.05.2025 10:49
+10
Боневтік Портужно-Брехливий все що міг, то зробив для піхоти - відкрив ворота ворогу і запустив на південь та схід, знищив всі оборонні замовлення, 500 мільярдів під асфальтом і 25 мільярдів вкрали на фортефікаціяхз, які мали побудувати для піхоти.
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06.05.2025 10:53
+9
Найкраще Залужний привітав минулого року-"«Зі святом Вас, кому найважче.
Кому дожити - цілий шлях.
Кому прокинутися - подвиг
А не прокинутися - рай…».
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06.05.2025 10:48
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Найкраще Залужний привітав минулого року-"«Зі святом Вас, кому найважче.
Кому дожити - цілий шлях.
Кому прокинутися - подвиг
А не прокинутися - рай…».
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06.05.2025 10:48 Відповісти
Чотирижди ухилянт вітає героїв? Світ перевернувся.
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06.05.2025 10:49 Відповісти
Володимир Олександрович, ви забули перелогінітись.
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06.05.2025 11:00 Відповісти
Беру приклад з Найвєлічайшого, який чотирижди відкосив і сьогодні командує не тільки ЗСУ, а знекровленою державою. Чи не можна брати з нього приклад? Я коли служив, то чув: "Зроби як я, зроби краще мене". Мені ще не принесли жодної повістки, хоча я з перших днів повномасштабного вторгення не чекав повісток, а був серед тих, хто боронив країну.
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06.05.2025 11:00 Відповісти
Український прапор здіймається там, куди ви заходите...
==
Вова, не кради авторське майно Кличка!
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06.05.2025 10:49 Відповісти
Боневтік Портужно-Брехливий все що міг, то зробив для піхоти - відкрив ворота ворогу і запустив на південь та схід, знищив всі оборонні замовлення, 500 мільярдів під асфальтом і 25 мільярдів вкрали на фортефікаціяхз, які мали побудувати для піхоти.
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06.05.2025 10:53 Відповісти
Вітання український піхоті !

своїм бутцом ви затверджуєте право України на свою землю !

.
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06.05.2025 10:54 Відповісти
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06.05.2025 10:57 Відповісти
Ага, заходите, по заасфальтованих дорогах з відпочинком на травневі шащлики! Може Зеленський вже і забув, як він збирався домовлятися по сєрєдінє, і дивитися в очі....
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06.05.2025 11:09 Відповісти
Приймаю поздоровлення ))
(хоч не ШІ, і не оголена співачка )
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06.05.2025 11:10 Відповісти
Нехай сходить на цвинтар і там привітає!!! Мерзенний віслюк!!!
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06.05.2025 11:11 Відповісти
Згадався фільм - "В бой идут одни старики"
"Будем жить пехота!"

Зі святом!
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06.05.2025 11:14 Відповісти
это день мясных батальонов
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06.05.2025 11:59 Відповісти
 
 