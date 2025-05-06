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Новости День пихоты
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Зеленский поздравил воинов с Днем пехоты: Украинский флаг поднимается там, куда вы входите

День пехоты ВСУ. Зеленский поздравил военных

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем пехоты, который отмечается 6 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня день воинов, на которых держатся украинские позиции, украинское государство. Украинский флаг поднимается там, куда заходит украинский пехотинец.

На самых сложных участках фронта всегда наши воины-пехотинцы. Держат оборону, идут в штурмы, останавливают врага и защищают нашу землю. Механизированные, мотопехотные, стрелковые, штурмовые, горно-штурмовые подразделения - это основа Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил украинскую пехоту за защиту Украины.

"Украина стоит, пока стоит пехота. С профессиональным днем, воины! Спасибо за силу, стойкость и ежедневную борьбу. Гордимся вами!" - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская пехота демонстрирует невероятную стойкость по всей линии фронта, - Сырский

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) поздравление (1057) ВСУ (6618)


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Топ комментарии
+7
Чотирижди ухилянт вітає героїв? Світ перевернувся.
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06.05.2025 10:49
+6
Найкраще Залужний привітав минулого року-"«Зі святом Вас, кому найважче.
Кому дожити - цілий шлях.
Кому прокинутися - подвиг
А не прокинутися - рай…».
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06.05.2025 10:48
+4
Боневтік Портужно-Брехливий все що міг, то зробив для піхоти - відкрив ворота ворогу і запустив на південь та схід, знищив всі оборонні замовлення, 500 мільярдів під асфальтом і 25 мільярдів вкрали на фортефікаціяхз, які мали побудувати для піхоти.
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06.05.2025 10:53
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Найкраще Залужний привітав минулого року-"«Зі святом Вас, кому найважче.
Кому дожити - цілий шлях.
Кому прокинутися - подвиг
А не прокинутися - рай…».
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06.05.2025 10:48 Ответить
Чотирижди ухилянт вітає героїв? Світ перевернувся.
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06.05.2025 10:49 Ответить
Володимир Олександрович, ви забули перелогінітись.
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06.05.2025 11:00 Ответить
Беру приклад з Найвєлічайшого, який чотирижди відкосив і сьогодні командує не тільки ЗСУ, а знекровленою державою. Чи не можна брати з нього приклад? Я коли служив, то чув: "Зроби як я, зроби краще мене". Мені ще не принесли жодної повістки, хоча я з перших днів повномасштабного вторгення не чекав повісток, а був серед тих, хто боронив країну.
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06.05.2025 11:00 Ответить
Український прапор здіймається там, куди ви заходите...
==
Вова, не кради авторське майно Кличка!
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06.05.2025 10:49 Ответить
Боневтік Портужно-Брехливий все що міг, то зробив для піхоти - відкрив ворота ворогу і запустив на південь та схід, знищив всі оборонні замовлення, 500 мільярдів під асфальтом і 25 мільярдів вкрали на фортефікаціяхз, які мали побудувати для піхоти.
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06.05.2025 10:53 Ответить
Вітання український піхоті !

своїм бутцом ви затверджуєте право України на свою землю !

.
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06.05.2025 10:54 Ответить
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06.05.2025 10:57 Ответить
Ага, заходите, по заасфальтованих дорогах з відпочинком на травневі шащлики! Може Зеленський вже і забув, як він збирався домовлятися по сєрєдінє, і дивитися в очі....
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06.05.2025 11:09 Ответить
Приймаю поздоровлення ))
(хоч не ШІ, і не оголена співачка )
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06.05.2025 11:10 Ответить
Нехай сходить на цвинтар і там привітає!!! Мерзенний віслюк!!!
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06.05.2025 11:11 Ответить
Згадався фільм - "В бой идут одни старики"
"Будем жить пехота!"

Зі святом!
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06.05.2025 11:14 Ответить
 
 