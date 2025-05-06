Зеленский поздравил воинов с Днем пехоты: Украинский флаг поднимается там, куда вы входите
Президент Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем пехоты, который отмечается 6 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня день воинов, на которых держатся украинские позиции, украинское государство. Украинский флаг поднимается там, куда заходит украинский пехотинец.
На самых сложных участках фронта всегда наши воины-пехотинцы. Держат оборону, идут в штурмы, останавливают врага и защищают нашу землю. Механизированные, мотопехотные, стрелковые, штурмовые, горно-штурмовые подразделения - это основа Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Глава государства поблагодарил украинскую пехоту за защиту Украины.
"Украина стоит, пока стоит пехота. С профессиональным днем, воины! Спасибо за силу, стойкость и ежедневную борьбу. Гордимся вами!" - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кому дожити - цілий шлях.
Кому прокинутися - подвиг
А не прокинутися - рай…».
==
Вова, не кради авторське майно Кличка!
своїм бутцом ви затверджуєте право України на свою землю !
.
(хоч не ШІ, і не оголена співачка )
"Будем жить пехота!"
Зі святом!