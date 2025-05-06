Зеленский поздравил воинов с Днем пехоты: Украинский флаг поднимается там, куда вы входите

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем пехоты, который отмечается 6 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня день воинов, на которых держатся украинские позиции, украинское государство. Украинский флаг поднимается там, куда заходит украинский пехотинец.



На самых сложных участках фронта всегда наши воины-пехотинцы. Держат оборону, идут в штурмы, останавливают врага и защищают нашу землю. Механизированные, мотопехотные, стрелковые, штурмовые, горно-штурмовые подразделения - это основа Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил украинскую пехоту за защиту Украины.

"Украина стоит, пока стоит пехота. С профессиональным днем, воины! Спасибо за силу, стойкость и ежедневную борьбу. Гордимся вами!" - добавил Зеленский.

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