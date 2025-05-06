Росіяни атакували передмістя Сум балістикою, загинули 3 людини, серед них дитина, - ОВА. ФОТОрепортаж

6 травня росіяни вдарили по передмістю Сум балістичною ракетою.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою.

Наслідки атаки росіян уточнюються.

Загроза ракетних ударів зберігається.

Оновлення

Згодом очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про те, що внаслідок удару загинула дитина.

"Шестеро людей поранені. Більшість травмованих – діти. Одна дитина у вкрай важкому стані", - додав він.

За уточненою інформацією міськради, загинула не дитина, а 20-річна дівчина.

На цю хвилину відомо про 7 потерпілих: 1 доросла жінка та 6 дітей (одна - у важкому стані).

Станом на 19:46 повідомляється, про трьох загиблих. Росіяни забрали життя хлопчика 6 років, 20-річної жінки та 41-річного чоловіка. Мої щирі співчуття рідним загиблих.

Четверо дітей та четверо дорослих поранених зараз у медичних закладах. Двоє у вкрай важкому стані.







Читайте: У лікарні помер цивільний, який був поранений внаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади Сумщини