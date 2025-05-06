Росіяни атакували передмістя Сум балістикою, загинули 3 людини, серед них дитина, - ОВА. ФОТОрепортаж
6 травня росіяни вдарили по передмістю Сум балістичною ракетою.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою.
Наслідки атаки росіян уточнюються.
Загроза ракетних ударів зберігається.
Оновлення
Згодом очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про те, що внаслідок удару загинула дитина.
"Шестеро людей поранені. Більшість травмованих – діти. Одна дитина у вкрай важкому стані", - додав він.
За уточненою інформацією міськради, загинула не дитина, а 20-річна дівчина.
На цю хвилину відомо про 7 потерпілих: 1 доросла жінка та 6 дітей (одна - у важкому стані).
Станом на 19:46 повідомляється, про трьох загиблих. Росіяни забрали життя хлопчика 6 років, 20-річної жінки та 41-річного чоловіка. Мої щирі співчуття рідним загиблих.
Четверо дітей та четверо дорослих поранених зараз у медичних закладах. Двоє у вкрай важкому стані.
Будь ласка, зачекайте...
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Над регионами России за ночь уничтожены 105 украинских БПЛА- новость 6 мая
Второй день подряд ВСУ атакуют дронами Москву и Подмосковье. Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 украинских беспилотников. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Владимир Зеленский ранее говорил, что не может гарантировать их безопасность в Москве 9 мая. Что известно об атаках на столицу в материале Газеты.Ru
Второй день подряд ВСУ атакуют дронами Москву и Подмосковье. Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 украинских беспилотников. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Владимир Зеленский ранее говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая. Что известно об атаках на столицу - в материале «Газеты.Ru».
С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата уничтожили в Брянской области, 22 - в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ. Об отражении атак около часа ночи сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его информации, средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону мегаполиса.
Ограничения на работу вводились в 13 аэропортах страны, в том числе в Москве, Ярославле, Иванове, Казани, Нижнекамске, Саратове, Нижнем Новгороде, Калуге, Волгограде и Самаре.
Добре що вчасно.
То ж там над цим переналагодженням працював теж не ідіот.
Це ніяким чином не виправдовує звірячу агресію немитих виродків, але пояснює чому ворог так просто зайшов на нашу землю