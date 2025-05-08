"Стегно зламано внаслідок перевищення повноважень": У Дніпрі чоловік опинився в лікарні після побиття працівниками ТЦК
Житель Дніпра потрапив у лікарню зі зламаним стегном після того, як дістав травму внаслідок побиття працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це дніпрянин Ростислав Білаєнко розповів "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.
"Це було 1 травня, я йшов на роботу десь о 9:45. Під'їхало два буси, вибігли пару хлопців в балаклавах, ніяких документів не показали. І одразу почали бігти за мною, я почав від них тікати, вибіг на проїзну частину", - сказав Ростислав.
Він додав: одна з машин зачепила його правим боковим дзеркалом, а переслідувачі почали кричати, що будуть стріляти. Наздогнавши, вони сильно вдарили чоловіка по нозі.
"Я впав, відчуття було таке, наче нога просто відлетіла. Я зрозумів, що це ТЦК. З одного буса вийшов військовий медик, побачив мій стан і сказав, що забирати мене вони не будуть. Я почав кричати від болю, вони були в шоці й викликали мені "швидку", - розповів чоловік.
Близько години, за словами Ростислава, він пролежав на землі, поки дочекався медиків "швидкої". Увесь цей час працівники ТЦК підсміювалися над ним і називали "трьохсотим". У лікарні чоловіку оформили травму.
"Записали, що стегно було зламано внаслідок перевищень повноважень ТЦК. У мене перелом стегна зі зміщенням. Позавчора зробили операцію. Лікар сказав, що для реабілітації знадобиться десь пів року або навіть рік", - додає дніпрянин.
Ростислав звернувся з заявою щодо дій працівників ТЦК до Державного бюро розслідувань та поліції. Свої ж дії пояснив так: є єдиним годувальником для своєї хворої матері.
Водночас в обласному ТЦК пообіцяли згодом надати інформацію та прокоментувати дії своїх співробітників.
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всі дії професійні та злагоджені.
прокоментувати дії своїх співробітників Джерело: https://censor.net/ua/n3551197
це повинна коментувати прес-служба ДБР
- а простим громадянам , напад і ********* , на "перевищення повноважень" замінити можна ?
Все побежали, и я побежал...
Це категорія людей ,яка не буде воювати на фронті - а лише з власним населенням. А під якими прапорами їм фіолетово.
Конституцію почитай ...хто має захищати країну під час війни...а,у нас же не війна...у нас військовий стан...так..?!
На вашому прикладі бачу- що "развод лохів " працює ....
занести баблооновити дані в ТЦК і ніхто б за ним не бігав.
І після цього планує ще й вибори...цинізм просто неймовірний...
Тьфу!
От народжені для війни і хай воюють, їм ще кордони 1991 повертати.
Ніколи правду не скажуть.