"Стегно зламано внаслідок перевищення повноважень": У Дніпрі чоловік опинився в лікарні після побиття працівниками ТЦК

Житель Дніпра потрапив у лікарню зі зламаним стегном після того, як дістав травму внаслідок побиття працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це дніпрянин Ростислав Білаєнко розповів "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

"Це було 1 травня, я йшов на роботу десь о 9:45. Під'їхало два буси, вибігли пару хлопців в балаклавах, ніяких документів не показали. І одразу почали бігти за мною, я почав від них тікати, вибіг на проїзну частину", - сказав Ростислав.

Він додав: одна з машин зачепила його правим боковим дзеркалом, а переслідувачі почали кричати, що будуть стріляти. Наздогнавши, вони сильно вдарили чоловіка по нозі.

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"Я впав, відчуття було таке, наче нога просто відлетіла. Я зрозумів, що це ТЦК. З одного буса вийшов військовий медик, побачив мій стан і сказав, що забирати мене вони не будуть. Я почав кричати від болю, вони були в шоці й викликали мені "швидку", - розповів чоловік.

Близько години, за словами Ростислава, він пролежав на землі, поки дочекався медиків "швидкої". Увесь цей час працівники ТЦК підсміювалися над ним і називали "трьохсотим". У лікарні чоловіку оформили травму.

"Записали, що стегно було зламано внаслідок перевищень повноважень ТЦК. У мене перелом стегна зі зміщенням. Позавчора зробили операцію. Лікар сказав, що для реабілітації знадобиться десь пів року або навіть рік", - додає дніпрянин.

Ростислав звернувся з заявою щодо дій працівників ТЦК до Державного бюро розслідувань та поліції. Свої ж дії пояснив так: є єдиним годувальником для своєї хворої матері.

Водночас в обласному ТЦК пообіцяли згодом надати інформацію та прокоментувати дії своїх співробітників.

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