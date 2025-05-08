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Новини Протиправні дії ТЦК
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"Стегно зламано внаслідок перевищення повноважень": У Дніпрі чоловік опинився в лікарні після побиття працівниками ТЦК

Житель Дніпра заявив про побиття працівниками ТЦК

Житель Дніпра потрапив у лікарню зі зламаним стегном після того, як дістав травму внаслідок побиття працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це дніпрянин Ростислав Білаєнко розповів "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

"Це було 1 травня, я йшов на роботу десь о 9:45. Під'їхало два буси, вибігли пару хлопців в балаклавах, ніяких документів не показали. І одразу почали бігти за мною, я почав від них тікати, вибіг на проїзну частину", - сказав Ростислав.

Він додав: одна з машин зачепила його правим боковим дзеркалом, а переслідувачі почали кричати, що будуть стріляти. Наздогнавши, вони сильно вдарили чоловіка по нозі.

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"Я впав, відчуття було таке, наче нога просто відлетіла. Я зрозумів, що це ТЦК. З одного буса вийшов військовий медик, побачив мій стан і сказав, що забирати мене вони не будуть. Я почав кричати від болю, вони були в шоці й викликали мені "швидку", - розповів чоловік.

Близько години, за словами Ростислава, він пролежав на землі, поки дочекався медиків "швидкої". Увесь цей час працівники ТЦК підсміювалися над ним і називали "трьохсотим". У лікарні чоловіку оформили травму.

"Записали, що стегно було зламано внаслідок перевищень повноважень ТЦК. У мене перелом стегна зі зміщенням. Позавчора зробили операцію. Лікар сказав, що для реабілітації знадобиться десь пів року або навіть рік", - додає дніпрянин.

Ростислав звернувся з заявою щодо дій працівників ТЦК до Державного бюро розслідувань та поліції. Свої ж дії пояснив так: є єдиним годувальником для своєї хворої матері.

Водночас в обласному ТЦК пообіцяли згодом надати інформацію та прокоментувати дії своїх співробітників.

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Автор: 

Дніпро (3284) побиття (939) ТЦК та СП (594)


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Топ коментарі
+20
Так би окупантів били ці ТЦКшники.
Але ж ні, бояться фронту.
По суті ТЦК б'є громадян України, допомагаючи рашистам.
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08.05.2025 21:01
+20
Это было не ТЦК, это была съёмочная группа "мосфильма". Подлый враг очерняет святое имя ТЦК средь белого дня.
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08.05.2025 21:02
+17
це нова тактика ТЦК на замовлення російських медіа.
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08.05.2025 21:03
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Пігулки в правій кишені. Прийміть терміново. І вимкніть інтернет. Санітари шукають. Знайдуть, знову дадуть клізму, буде несолодко.
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08.05.2025 21:53 Відповісти
Я думаю буряти в ТЦк не попадуть - там своїх блатних черга на працевлаштуання стоїть))
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08.05.2025 21:55 Відповісти
Нквд недолідора не гірше справляються с гнобленням Українців
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08.05.2025 21:55 Відповісти
ось вони державні тітушки, що будуть захищати же шобло, після відміни військового стану.
всі дії професійні та злагоджені.
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08.05.2025 21:25 Відповісти
Так в этой ОПГ минимум половина местного криминала пристроена.
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08.05.2025 21:30 Відповісти
"Свої ж дії пояснив так" Які дії? Він же постраждалий.
прокоментувати дії своїх співробітників Джерело: https://censor.net/ua/n3551197
це повинна коментувати прес-служба ДБР
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08.05.2025 21:31 Відповісти
"Записали, що стегно було зламано внаслідок перевищень повноважень ТЦК. Джерело: https://censor.net/ua/n3551197
- а простим громадянам , напад і ********* , на "перевищення повноважень" замінити можна ?
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08.05.2025 21:32 Відповісти
А ты зачем бежал?
Все побежали, и я побежал...
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08.05.2025 21:38 Відповісти
Сподіваюсь, що винуватці понесуть справедливе і законне покарання за побиття людини… а всі ті, хто підтримує насильство проти українців, або виправдовує, чи називає це «перегібами на местах», врешті самі стикнуться з подібним відношенням до себе
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08.05.2025 21:40 Відповісти
Про яке покарання, ви що. Тут побиття. В Сумах людину вбили в ТЦК десь місяць тому. І тиша по розслідуванню. І таких випадків багато по країні. Ви хоч один вирок бачили за таке, щоб покарання ТЦК поніс відповідне? Ні.
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08.05.2025 21:59 Відповісти
Уявімо, що група людей напала та зламала якомусь мусору стегно. Де б зараз були оті нападники?
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08.05.2025 21:47 Відповісти
я так розумію все більш актуальним стає питання вільного володіння вогнепальною зброєю. бо всі рівні, а дехто рівніший, і якщо влада не вирівняє тих, хто рівніший, то дуже швидко вирівняють владу, вітя донєцькій, що по пеньках в ростові скаче, може підтвердити. наприклад херсонська мусорня здріпала з херсону за два дні до вторгнення, відсиділась у франківську з чернівцями, а тепер вирядилось у броніки з шоломами, обвішалось автоматами і бігає по місту трясе своїм пістолєтіком. поки ви суки відсиджувались в чернівцях херсонці голими руками кацапські бронемашини зупиняли, кого ви лякаєте своїми пістолєтіками довбойоби, бо спочатку трошки лячно, а потім пох...й, а коли пох...й, тримайтесь подалі мусорня аваківська
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08.05.2025 21:49 Відповісти
Недолідор думає що буде вічно гнобити Українців а воно вічно буде мародерити на крові і лапшу вішати по хмарахфону
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08.05.2025 21:58 Відповісти
Нічого нового в історії . Цій категорії товаришів однаково - колись їх предки проводили колективізацію або служили поліцаями . Зараз ламають ноги українцям як ТЦК. Прийдуть москалі - поміняють лички на умовний омон .
Це категорія людей ,яка не буде воювати на фронті - а лише з власним населенням. А під якими прапорами їм фіолетово.
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08.05.2025 22:01 Відповісти
Іди, на хрєн, в армію, через півтора року ти і твоя родина розкажете кого треба п…здити: ТЦК чи ухилянтів.
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08.05.2025 22:05 Відповісти
Ну не все же в стране такие дурачки как ты: сначала залезут в лайно, а потом думают как бы туда затянуть и остальных.
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08.05.2025 22:08 Відповісти
ПТН ПНХ!!!
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08.05.2025 22:28 Відповісти
А хто такі " ухилянти".?!
Конституцію почитай ...хто має захищати країну під час війни...а,у нас же не війна...у нас військовий стан...так..?!
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08.05.2025 22:36 Відповісти
Моя родина ,яка в ЗСУ каже ,що термін "ухилянт " придумали в офісі пРЕЗИДЕНТА ЗЕ ,щоБ розводити "простих " лохів . Щоб -посполитіі -лохи тягали один одного за чуба - тоді в них не буде питань чого вони не воюють і чого піднімають зарплати мєнтам і прокурорам , а не військовим...,

На вашому прикладі бачу- що "развод лохів " працює ....
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08.05.2025 22:38 Відповісти
Треба цю тваринку добити, щоб так не страждала!
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08.05.2025 22:03 Відповісти
Давай тогда всех, кто на данный момент от 18 до 60 не в ЗСУ добьём, и тогда наступит победа над кацапами и всеобщее счастье.
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08.05.2025 22:12 Відповісти
Сьогодні в Глевасі з душу пацієнти вибили грати і шуганули на волю. Всіх шукають. Кожного очікує клізма на 7 відер.
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08.05.2025 22:25 Відповісти
Народ має право на самозахист. Самозахист має бути таким, щоб не один зрадник України з ТЦК чи поліції не могло більше підняти руку на українців.
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08.05.2025 22:13 Відповісти
Це зйомкі 180000 серії серіалу Мосфільму "Слуги народу".
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08.05.2025 22:21 Відповісти
В даному випадку винна повністю лежить на "ухилянту". Потрібно було лише самостійно занести бабло оновити дані в ТЦК і ніхто б за ним не бігав.
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08.05.2025 22:23 Відповісти
Який триндець коїться в країні...а владу все влаштовує...посилює мобілізацію,податки та тарифи...
І після цього планує ще й вибори...цинізм просто неймовірний...
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08.05.2025 22:32 Відповісти
Бл...дь! Коменти гидко читати!
Тьфу!
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08.05.2025 22:33 Відповісти
Просто потрібно розуміти що є люди народжені саме для війни, але є й народжені не для війни, а кохати жінок, пити горілку, танцювати під спідами в нічних клубах і качати біцуху в спортзалі.
От народжені для війни і хай воюють, їм ще кордони 1991 повертати.
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08.05.2025 22:54 Відповісти
Зона зе як ради грошей пертворити захист краіни в кримінальний беспредел то шо зараз робиться це повний жах та те як держава пертворилися в монстра якою правлять гопніки без краів моралі де одні дійсно захищають краіну від російськоі навали а другі просто гребуть гроши прикриваючись патріотизмом
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08.05.2025 22:34 Відповісти
Поранений під ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ! Треба представити до ЗОЛОТОЇ ЗІРКИ ГЕРОЯ УКРАЇНИ!
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08.05.2025 22:44 Відповісти
Зараз придумають байку про фуфайку.
Ніколи правду не скажуть.
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08.05.2025 22:48 Відповісти
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