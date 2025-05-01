Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: справа передана до суду

Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт та клопотання про застосування примусових виховних заходів щодо групи підлітків, які на початку 2025 року у місті Біла Церква побили 12-річну дівчинку та вимагали в неї гроші.

Про це повідомила пресслужба прокуратури в телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ювенальні прокурори зібрали докази насильницьких дій щодо потерпілої та фактів вимагання коштів. Підозрювані відповідатимуть у суді, а прокуратура наполягає на виховних санкціях.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що неповнолітні знущалися та побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві.

16-річному юнаку повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів.

Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування.

У Київській ОВА заявили, що тримають на контролі резонансну ситуацію із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.

Офіс Омбудсмена відреагував на інцидент із побиттям 12-річної дівчинки у Білій Церкві на Київщині.

22 січня суд обрав запобіжний захід неповнолітньому за катування та вимагання грошей у 12-річної дитини в Білій Церкві на Київщині.

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