Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: дело передано в суд

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт и ходатайство о применении принудительных воспитательных мер в отношении группы подростков, которые в начале 2025 года в городе Белая Церковь избили 12-летнюю девочку и требовали у нее деньги.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ювенальные прокуроры собрали доказательства насильственных действий в отношении потерпевшей и фактов вымогательства средств. Подозреваемые будут отвечать в суде, а прокуратура настаивает на воспитательных санкциях.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что несовершеннолетние издевались и избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви.

16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств.

Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток.

В Киевской ОГА заявили, что держат на контроле резонансную ситуацию с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

Офис Омбудсмена отреагировал на инцидент с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.

22 января суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему за пытки и вымогательство денег у 12-летнего ребенка в Белой Церкви Киевской области.

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