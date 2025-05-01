Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: дело передано в суд
Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт и ходатайство о применении принудительных воспитательных мер в отношении группы подростков, которые в начале 2025 года в городе Белая Церковь избили 12-летнюю девочку и требовали у нее деньги.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ювенальные прокуроры собрали доказательства насильственных действий в отношении потерпевшей и фактов вымогательства средств. Подозреваемые будут отвечать в суде, а прокуратура настаивает на воспитательных санкциях.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что несовершеннолетние издевались и избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви.
16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств.
Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток.
В Киевской ОГА заявили, что держат на контроле резонансную ситуацию с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.
Офис Омбудсмена отреагировал на инцидент с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области.
22 января суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему за пытки и вымогательство денег у 12-летнего ребенка в Белой Церкви Киевской области.
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