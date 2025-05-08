"Бедро сломано вследствие превышения полномочий": В Днепре мужчина оказался в больнице после избиения сотрудниками ТЦК

Житель Днепра попал в больницу со сломанным бедром после того, как получил травму вследствие избиения работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом днепрянин Ростислав Билаенко рассказал "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

"Это было 1 мая, я шел на работу где-то в 9:45. Подъехало два буса, выбежали пару ребят в балаклавах, никаких документов не показали. И сразу начали бежать за мной, я начал от них убегать, выбежал на проезжую часть", - сказал Ростислав.

Он добавил, что одна из машин задела его правым боковым зеркалом, а преследователи начали кричать, что будут стрелять. Догнав, они сильно ударили мужчину по ноге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: дело передано в суд

"Я упал, ощущение было такое, как будто нога просто отлетела. Я понял, что это ТЦК. Из одного буса вышел военный медик, увидел мое состояние и сказал, что забирать меня они не будут. Я начал кричать от боли, они были в шоке и вызвали мне "скорую", - рассказал мужчина.

Около часа, по словам Ростислава, он пролежал на земле, пока дождался медиков "скорой". Все это время работники ТЦК подсмеивались над ним и называли "трехсотым". В больнице мужчине оформили травму.

"Записали, что бедро было сломано вследствие превышений полномочий ТЦК. У меня перелом бедра со смещением. Позавчера сделали операцию. Врач сказал, что для реабилитации понадобится где-то полгода или даже год", - добавляет днепрянин.

Ростислав обратился с заявлением относительно действий работников ТЦК в Государственное бюро расследований и полицию. Свои же действия объяснил так: является единственным кормильцем для своей больной матери.

В то же время в областном ТЦК пообещали впоследствии предоставить информацию и прокомментировать действия своих сотрудников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейская сбила 7-летнюю девочку в Одесской области, мать ребенка заявила, что ее мужа после этого мобилизовали. ФОТОрепортаж