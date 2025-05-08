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Новости Незаконные действия ТЦК
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"Бедро сломано вследствие превышения полномочий": В Днепре мужчина оказался в больнице после избиения сотрудниками ТЦК

Житель Днепра заявил об избиении сотрудниками ТЦК

Житель Днепра попал в больницу со сломанным бедром после того, как получил травму вследствие избиения работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом днепрянин Ростислав Билаенко рассказал "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

"Это было 1 мая, я шел на работу где-то в 9:45. Подъехало два буса, выбежали пару ребят в балаклавах, никаких документов не показали. И сразу начали бежать за мной, я начал от них убегать, выбежал на проезжую часть", - сказал Ростислав.

Он добавил, что одна из машин задела его правым боковым зеркалом, а преследователи начали кричать, что будут стрелять. Догнав, они сильно ударили мужчину по ноге.

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"Я упал, ощущение было такое, как будто нога просто отлетела. Я понял, что это ТЦК. Из одного буса вышел военный медик, увидел мое состояние и сказал, что забирать меня они не будут. Я начал кричать от боли, они были в шоке и вызвали мне "скорую", - рассказал мужчина.

Около часа, по словам Ростислава, он пролежал на земле, пока дождался медиков "скорой". Все это время работники ТЦК подсмеивались над ним и называли "трехсотым". В больнице мужчине оформили травму.

"Записали, что бедро было сломано вследствие превышений полномочий ТЦК. У меня перелом бедра со смещением. Позавчера сделали операцию. Врач сказал, что для реабилитации понадобится где-то полгода или даже год", - добавляет днепрянин.

Ростислав обратился с заявлением относительно действий работников ТЦК в Государственное бюро расследований и полицию. Свои же действия объяснил так: является единственным кормильцем для своей больной матери.

В то же время в областном ТЦК пообещали впоследствии предоставить информацию и прокомментировать действия своих сотрудников.

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Автор: 

Днепр (4428) избиение (9802) ТЦК (548)


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Топ комментарии
+13
Это было не ТЦК, это была съёмочная группа "мосфильма". Подлый враг очерняет святое имя ТЦК средь белого дня.
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08.05.2025 21:02
+12
Так би окупантів били ці ТЦКшники.
Але ж ні, бояться фронту.
По суті ТЦК б'є громадян України, допомагаючи рашистам.
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08.05.2025 21:01
+12
це нова тактика ТЦК на замовлення російських медіа.
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08.05.2025 21:03
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Так би окупантів били ці ТЦКшники.
Але ж ні, бояться фронту.
По суті ТЦК б'є громадян України, допомагаючи рашистам.
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08.05.2025 21:01 Ответить
вони хоча б в ЗСУ і працюють на ЗСУ поки ти москалям підкудахкуєш
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08.05.2025 21:13 Ответить
Працюють костоломами, ллючи воду на млин ворожої пропаганди.
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08.05.2025 21:17 Ответить
А міг би як де які гидоти ховатися в Іспанії.
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08.05.2025 21:20 Ответить
Деякі гидоти лишень сидять на диванах і шукають кругом кого замість себе послати захищати їх дім
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08.05.2025 21:28 Ответить
Точна характеристика тцкшників.
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08.05.2025 21:34 Ответить
Як приморили закордонники..... Та ще й з палкими промовами, що потрібно робити
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08.05.2025 21:41 Ответить
як же ви за"бали, "патріоти" на відстані! чим далі від України тим більше знають що, кому і як робити в Україні
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08.05.2025 21:55 Ответить
В даному випадку ТЦК працює на рашистів, підриваючи обороноздатність України, шляхом нищення потенційних солдат ЗСУ в тилу.
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08.05.2025 21:20 Ответить
Боярская дружина ловит и бьёт холопов, чтобы они за неё воевали. Это нормально, главное, чтобы вражеская дружина не ловила и не била. Переломанной ноге правда от этого не легче.
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08.05.2025 21:20 Ответить
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08.05.2025 21:46 Ответить
Ну конкретно ця новина не той випадок - першоджерелом там є не якийсь тік-ток галімий, а ДЕРЖАВНЕ Суспільне ТБ. Ну і правоохоронні органи все ж займаються цим випадком, тому відео точно зняте не в рязані чи якомусь ******************
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08.05.2025 21:52 Ответить
Это было не ТЦК, это была съёмочная группа "мосфильма". Подлый враг очерняет святое имя ТЦК средь белого дня.
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08.05.2025 21:02 Ответить
Ну що, чекаємо розповіді про бурятів.
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08.05.2025 21:02 Ответить
Ідуть щоб звільнити українців від знущань ТЦК, несуть мир і акції Газпрому, купу грошей і радной русскій язик!
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08.05.2025 21:24 Ответить
Прийдуть, гіпотетично, а їх місце вже зайняли, та впевнено утримують ріднесенькі ТЦКуни.
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08.05.2025 21:30 Ответить
Нічого. Я впевнений що зрештою справедливість переможе і країна справжніми Героями назве тих, хто мав розум не йти на війну, хто мав сміливість перепливти через Тису, хто був змушений у неповні 30 років одружитися із старою бабцею-інвалідом чи просидів всю війну в квартирі, не маючи можливості ходити на роботу, в той час коли його діти голодували і просили хоча б кусник хліба. Час все розставить на свої місця!
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08.05.2025 21:32 Ответить
І тут Остапа понесло...
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08.05.2025 21:38 Ответить
Вас по всьому місту шукають санітари Глевахи. Згляньтеся на їх нелегку працю.
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08.05.2025 21:43 Ответить
одне питання, з якого напрямку пишеш такі потужні коментарі?
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08.05.2025 21:59 Ответить
це нова тактика ТЦК на замовлення російських медіа.
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08.05.2025 21:03 Ответить
ну тут максимум догана тцк-шникам.
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08.05.2025 21:07 Ответить
Вы что такое говорите! Не убили, вызвали скорую. Воина будущего спасли. Тут каждому благодарность и именные часы минимум. А перелом это фигня, срастётся. Боевое крещение, так сказать.
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08.05.2025 21:24 Ответить
Я розумію шо треба воювати, а багато не хочуть та шифруються. Але такі методи "відлову" неприйнятні. Треба з цим шось робити. З ТЦКівців вимагають кількість. Треба починати з керівників вищого рангу тому шо вони такі вимоги ставлять на низи, а вже місцеві начальники ТЦК вимагають з отих хто займається "відловом".
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08.05.2025 21:09 Ответить
А не ставало на думку тобі чому не хочуть воювати?
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08.05.2025 21:12 Ответить
Ну розкажи, чому.
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08.05.2025 21:25 Ответить
Тобі, юродивий, вже два рази відповідав в цій гілці. Вивчай.
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08.05.2025 21:33 Ответить
Та розумію, мрієш про русскій мір і молишся на бюстик Сраліна. Не хвилюйся, ти не один такий.
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08.05.2025 21:37 Ответить
От чесно скажи, ти сраний мусор, або не менш сраний ТЦКун? Ну не може нормальна людина нести таку відверту херню.
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08.05.2025 21:42 Ответить
Я українець. Втратив здоров'я, захищаючи свою країну, та й твою родину, так вийшло.
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08.05.2025 21:44 Ответить
І нащо ти тоді пишеш відверту херню про абсолютно не знайомих тобі людей?
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08.05.2025 21:49 Ответить
Гаразд, вибачаюся, побратиме. В якій бригаді служиш? Гаряче у Вас?
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08.05.2025 21:51 Ответить
Мені цікаво, як ви прокоментуєте таку ситуацію. У підрозділі, де мій родич служить, є хлоп, який пішов добровольцем. Він обрав підрозділ та посаду, все узгодив і мав ще кілька днів до відправки в учебку. І от якраз в цей час його запакували ТЦК (він в іншому населеному пункті був) - і їм пох було, що він доброволець. Один із офіцерів підрозділу їздив визволяти його з ТЦК. Так, все вирішилося, відпустили, але сам факт...

Цей хлоп бурятів чекав чи ухилявся?
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08.05.2025 21:57 Ответить
Я не служу, і не служив. Я так розумію що ти ставишся нормально лише до своїх побратимів? А решта ждуни та русня? Я правий? Чи є варіанти в твоєму світогляді?
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08.05.2025 21:59 Ответить
Або ще такий факт. Знайомий - інвалід, причому з дитинства, а не з 2022 року, як деякі. Йому ТЦК виписало в 2023 році повістку попри показане інвалідське посвідчення, а потім на ВЛК його записали обмежено придатним - людину, яка ЩОДНЯ приймає надані державою ліки! Як взагалі інвалід може бути обмежено придатним???
То знайомий ухилянт? Якщо що, він у 2022-2023 за гуманітаркою в ЄС пару раз виїжджав і тоді його на кордоні випускали БЕЗ ПРОБЛЕМ!
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08.05.2025 22:01 Ответить
а де і коли ти захищав, яка бригада, підрозділ?
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08.05.2025 22:02 Ответить
Ой та кому ты рассказываешь. Здоров'я он втратив, захищаючи.
Где вас таких фантазеров только Подоляк берет...
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08.05.2025 22:03 Ответить
👉
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08.05.2025 22:01 Ответить
Невже кацапів ждуть?
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08.05.2025 21:27 Ответить
Напевно ти й чекаєш. А відповідь буде на питання моє?
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08.05.2025 21:36 Ответить
зе і його шоблу не потрібно, щоб Україна перемогла!
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08.05.2025 21:33 Ответить
Щось я не зрозумів, так були в шоці чи сміялися?
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08.05.2025 21:12 Ответить
Тоді ти неправильний юрист.
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08.05.2025 21:18 Ответить
Бабі своїй будеш тикати...
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08.05.2025 21:55 Ответить
Ета всьо проіскі вражескіх врагов...
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08.05.2025 21:12 Ответить
Якщо не буде бусифікації, побиття і примусу до мобілізації, то фронт посипеться без поповнення мобілізованими. Військовослужбовці гинуть, втрачають здоровя через поранення та хвороби, попадають в полон.30 000 щомісячний план по мобілізації.Тому примусова мобілізація продовжуватиметься. 60% опитаних українців вірять у військову перемогу України. І ті ж самі 60% підтримують президента Зеленського як верховного головнокомандуючого. Тому проблеми решти 40%, яких бусифікують, чи рідних яких бусифікують решту населення не хвилює.
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08.05.2025 21:13 Ответить
Заідки 60 % відсотків ? Стільки мусорів чинуш і командирів в країні нема.
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08.05.2025 21:22 Ответить
"Якщо не буде бусифікації, побиття і примусу до мобілізації"-это одна из причин, почему фронт сыпется.
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08.05.2025 21:26 Ответить
30 000 на місяць зараз - нереально висока цифра втрат. Проблема, що поповнення взагалі нема, а ті кого повертають з СЗЧ виявляються непридатними до служби.
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08.05.2025 21:55 Ответить
"60% опитаних українців вірять у військову перемогу України..." - ти забув додати, вірять сидячи на диванах, в кабінетах, заброньовані, пенсіонери, вагітні інваліди, які точно воювати не збираються! або типу тебе, які просто не змогли звалити з України, але глибоко в душі вони незламні патріоти!
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08.05.2025 22:08 Ответить
А чому славні воїни були у балаклавах? Чого або кого вони бояться?
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08.05.2025 21:15 Ответить
Та це просто від скромності ...
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08.05.2025 21:24 Ответить
По старинной бандитской традиции прятать лицо при промысле. Только чего им боятся, если это государственная ОПГ?
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08.05.2025 21:28 Ответить
и что значит "перевищення повноважень"? тут другая статья, как минимум ч. 1 ст. 122 - умышленное средней тяжести телесное повреждение, от 3 до 5 лет.
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08.05.2025 21:16 Ответить
Читайте текст, він не відповідає назві.
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08.05.2025 21:17 Ответить
Яке побиття? Пацюк вибіг на вулицю і йому переїхали хвіст. Тепер матиме відстрочку
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08.05.2025 21:16 Ответить
Тобто якщо тебе переїхати машиною, то це вважатиметься тим самим, що задавити таргана? Ясно-понятно.
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08.05.2025 21:20 Ответить
Порівняли, де Я, а де ця істотка. Я у 2022 році стояв у черзі до воєнкомату, а цей гризун втікає від можливості перетворитися на людину. Так цій мерзоті і треба, воно ще й, ****, виступає. Через цю наволоч я скоро третій рік у цьому армійському лайні плаваю!
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08.05.2025 22:01 Ответить
Ты стоял в черзi вступить в лайно, ты получил что хотел.
Другие тут при чем?
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08.05.2025 22:06 Ответить
Валізка, вокзал, Мухосранськ… І зелену шоблу з собою прихопіть…
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08.05.2025 22:09 Ответить
А чем Вы отличаетесь от кацапов, которые кричать -" Я в СВО за вас воевал, а вы все суки по домам сидите и баб портите!"? При всём моём уважении.
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08.05.2025 22:08 Ответить
... ніяких документів не показали. І одразу почали бігти за мною

Так они ж и бежали, чтобы документы показать. А вы что подумали?
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08.05.2025 21:16 Ответить
Вони їхали поруч - побачили , що громадянин ухиляється ... от і побігли за ним - аби сильно не ухилявся !
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08.05.2025 21:29 Ответить
Не успели, сильно об машину уклонился.
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08.05.2025 22:09 Ответить
У так званих "тцк"немає ніяких повноважень та ніяких документів -тому ці так звані "тцк" можуть бути або кіднепперами , або російськими діверсантаи. Тому активно захищайтеся, носити сокири, молотки ,ножі - не заборонено, якщо не хочете бути пограбованими або вбитими.
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08.05.2025 21:17 Ответить
І гейоргієвські лєнточки! Щоб відразу було видно- чоловік проти ТЦК і не дасть себе бусифікувати!
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08.05.2025 21:26 Ответить
Потрібно негайно повідомити Боневтіку, він хорощий, просто не знає, що творять в ТЦК. Він як тільки дізнається, так відразу скаже: "вийди розбійник!". Пам'ятаєте як звільнив всіх воєнкомів? Мабуть за те, що виписували йому у 2015 році повістки? 73% напишіть Вовану, чи ви самі офігелі кого вибрали?
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08.05.2025 21:20 Ответить
28.10.2024 р.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що в країні відмовляються від примусової мобілізації, заявивши, що чоловіків більше не затримуватимуть на вулицях. Всі питання мобілізації будуть вирішуватися через цифрові платформи.

Як завжди, Зеля збрехав?
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08.05.2025 21:28 Ответить
Ну от. Тепер на рік має відстрочку. А там може і буряти рідненькі прийдуть, акцію Газпрому дадуть.
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08.05.2025 21:22 Ответить
Та вже від своїх, вітчизняних, бурятів акціями Нафтогазу затарився на повну.
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08.05.2025 21:26 Ответить
Не хвилюйся. Вірю- ти обов'язково дочекаєшся поки тебе звільнять!
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08.05.2025 21:33 Ответить
Своєю непродуманою поведінкою ви нанесли фінансові збитки медичним працівникам Глевахи, що надають вам допомогу. Через вашу втечу з них зняли премію. От навіщо?
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08.05.2025 21:39 Ответить
Зімін, ти хочеш сказати що не чекаєш приходу росіян?
Чи ти за Україну і кордони 1991, просто народжений не для війни?
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08.05.2025 21:41 Ответить
Пігулки в правій кишені. Прийміть терміново. І вимкніть інтернет. Санітари шукають. Знайдуть, знову дадуть клізму, буде несолодко.
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08.05.2025 21:52 Ответить
Думаю, що ваші рідненькі буряти скоріше видадуть тцкунам ордена "За заслугі пєрєд Атєчествам", чим постраждалому акцію газпрому. Та і вам, думаю, мінімум медаль "за участіє в сво" вже гарантована.
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08.05.2025 21:28 Ответить
Санітарам Глевахи через вас зняли премію. Через недогляд.
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08.05.2025 21:30 Ответить
А ти теж чекаєш російський визволителів?
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08.05.2025 21:38 Ответить
Пігулки в правій кишені. Прийміть терміново. І вимкніть інтернет. Санітари шукають. Знайдуть, знову дадуть клізму, буде несолодко.
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08.05.2025 21:53 Ответить
Я думаю буряти в ТЦк не попадуть - там своїх блатних черга на працевлаштуання стоїть))
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08.05.2025 21:55 Ответить
Нквд недолідора не гірше справляються с гнобленням Українців
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08.05.2025 21:55 Ответить
ось вони державні тітушки, що будуть захищати же шобло, після відміни військового стану.
всі дії професійні та злагоджені.
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08.05.2025 21:25 Ответить
Так в этой ОПГ минимум половина местного криминала пристроена.
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08.05.2025 21:30 Ответить
"Свої ж дії пояснив так" Які дії? Він же постраждалий.
прокоментувати дії своїх співробітників Джерело: https://censor.net/ua/n3551197
це повинна коментувати прес-служба ДБР
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08.05.2025 21:31 Ответить
"Записали, що стегно було зламано внаслідок перевищень повноважень ТЦК. Джерело: https://censor.net/ua/n3551197
- а простим громадянам , напад і ********* , на "перевищення повноважень" замінити можна ?
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08.05.2025 21:32 Ответить
А ты зачем бежал?
Все побежали, и я побежал...
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08.05.2025 21:38 Ответить
Сподіваюсь, що винуватці понесуть справедливе і законне покарання за побиття людини… а всі ті, хто підтримує насильство проти українців, або виправдовує, чи називає це «перегібами на местах», врешті самі стикнуться з подібним відношенням до себе
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08.05.2025 21:40 Ответить
Про яке покарання, ви що. Тут побиття. В Сумах людину вбили в ТЦК десь місяць тому. І тиша по розслідуванню. І таких випадків багато по країні. Ви хоч один вирок бачили за таке, щоб покарання ТЦК поніс відповідне? Ні.
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08.05.2025 21:59 Ответить
Уявімо, що група людей напала та зламала якомусь мусору стегно. Де б зараз були оті нападники?
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08.05.2025 21:47 Ответить
я так розумію все більш актуальним стає питання вільного володіння вогнепальною зброєю. бо всі рівні, а дехто рівніший, і якщо влада не вирівняє тих, хто рівніший, то дуже швидко вирівняють владу, вітя донєцькій, що по пеньках в ростові скаче, може підтвердити. наприклад херсонська мусорня здріпала з херсону за два дні до вторгнення, відсиділась у франківську з чернівцями, а тепер вирядилось у броніки з шоломами, обвішалось автоматами і бігає по місту трясе своїм пістолєтіком. поки ви суки відсиджувались в чернівцях херсонці голими руками кацапські бронемашини зупиняли, кого ви лякаєте своїми пістолєтіками довбойоби, бо спочатку трошки лячно, а потім пох...й, а коли пох...й, тримайтесь подалі мусорня аваківська
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08.05.2025 21:49 Ответить
Недолідор думає що буде вічно гнобити Українців а воно вічно буде мародерити на крові і лапшу вішати по хмарахфону
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08.05.2025 21:58 Ответить
Нічого нового в історії . Цій категорії товаришів однаково - колись їх предки проводили колективізацію або служили поліцаями . Зараз ламають ноги українцям як ТЦК. Прийдуть москалі - поміняють лички на умовний омон .
Це категорія людей ,яка не буде воювати на фронті - а лише з власним населенням. А під якими прапорами їм фіолетово.
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08.05.2025 22:01 Ответить
Іди, на хрєн, в армію, через півтора року ти і твоя родина розкажете кого треба п…здити: ТЦК чи ухилянтів.
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08.05.2025 22:05 Ответить
Ну не все же в стране такие дурачки как ты: сначала залезут в лайно, а потом думают как бы туда затянуть и остальных.
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08.05.2025 22:08 Ответить
Треба цю тваринку добити, щоб так не страждала!
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08.05.2025 22:03 Ответить
 
 