"Бедро сломано вследствие превышения полномочий": В Днепре мужчина оказался в больнице после избиения сотрудниками ТЦК
Житель Днепра попал в больницу со сломанным бедром после того, как получил травму вследствие избиения работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом днепрянин Ростислав Билаенко рассказал "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.
"Это было 1 мая, я шел на работу где-то в 9:45. Подъехало два буса, выбежали пару ребят в балаклавах, никаких документов не показали. И сразу начали бежать за мной, я начал от них убегать, выбежал на проезжую часть", - сказал Ростислав.
Он добавил, что одна из машин задела его правым боковым зеркалом, а преследователи начали кричать, что будут стрелять. Догнав, они сильно ударили мужчину по ноге.
"Я упал, ощущение было такое, как будто нога просто отлетела. Я понял, что это ТЦК. Из одного буса вышел военный медик, увидел мое состояние и сказал, что забирать меня они не будут. Я начал кричать от боли, они были в шоке и вызвали мне "скорую", - рассказал мужчина.
Около часа, по словам Ростислава, он пролежал на земле, пока дождался медиков "скорой". Все это время работники ТЦК подсмеивались над ним и называли "трехсотым". В больнице мужчине оформили травму.
"Записали, что бедро было сломано вследствие превышений полномочий ТЦК. У меня перелом бедра со смещением. Позавчера сделали операцию. Врач сказал, что для реабилитации понадобится где-то полгода или даже год", - добавляет днепрянин.
Ростислав обратился с заявлением относительно действий работников ТЦК в Государственное бюро расследований и полицию. Свои же действия объяснил так: является единственным кормильцем для своей больной матери.
В то же время в областном ТЦК пообещали впоследствии предоставить информацию и прокомментировать действия своих сотрудников.
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Але ж ні, бояться фронту.
По суті ТЦК б'є громадян України, допомагаючи рашистам.
Цей хлоп бурятів чекав чи ухилявся?
То знайомий ухилянт? Якщо що, він у 2022-2023 за гуманітаркою в ЄС пару раз виїжджав і тоді його на кордоні випускали БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Где вас таких фантазеров только Подоляк берет...
Другие тут при чем?
Так они ж и бежали, чтобы документы показать. А вы что подумали?
Президент України Володимир Зеленський оголосив, що в країні відмовляються від примусової мобілізації, заявивши, що чоловіків більше не затримуватимуть на вулицях. Всі питання мобілізації будуть вирішуватися через цифрові платформи.
Як завжди, Зеля збрехав?
Чи ти за Україну і кордони 1991, просто народжений не для війни?
всі дії професійні та злагоджені.
прокоментувати дії своїх співробітників Джерело: https://censor.net/ua/n3551197
це повинна коментувати прес-служба ДБР
- а простим громадянам , напад і ********* , на "перевищення повноважень" замінити можна ?
Все побежали, и я побежал...
Це категорія людей ,яка не буде воювати на фронті - а лише з власним населенням. А під якими прапорами їм фіолетово.