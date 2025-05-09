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Новини
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Парадом на 9 травня Путін намагається приховати економічний спад та мобілізувати підтримку війни, - NYT

Парад у Москві 9 травня 2025 року

Кремль прагне перетворити парад на 9 травня на символ своєї геополітичної стійкості й пов’язати історичний тріумф із нинішньою війною проти України. Однак за зовнішньою помпезністю стоїть глибока економічна нестабільність та обмежений прогрес на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Видання зазначає, росіяни очікують, що цьогорічний парад стане найбільшим з 2022 року ‒ моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Уряд Росії прагне використати подію для мобілізації підтримки війни, поєднуючи спадок Другої світової з сучасним конфліктом.

The New York Times цитує одного російських професорів, який заявив, що перемога 80 років тому ‒ це новий наратив, нова концепція нинішнього протистояння Росії із Заходом.

"Кремль використовує День Перемоги як центральний інструмент мобілізації суспільства, зміцнення патріотизму та виправдання дій на фронті. У заході візьмуть участь понад 130 одиниць техніки, зокрема міжконтинентальні ракетоносці, а також військові контингенти з країн-партнерів, що має продемонструвати відсутність ізоляції Росії, попри західні санкції", - пише видання.

При цьому, на фронті ситуація для російської армії залишається непростою. Попри деякі тактичні здобутки, просування окупаційних сил залишається повільним і надзвичайно затратним. За даними фінської військової аналітичної компанії Black Bird Group, за останні три місяці російські війська просувались у середньому на 4 квадратні кілометри на день. У такому темпі Кремлю знадобляться роки, аби повністю захопити території, які вони вже вписали у свою конституцію.

Попри все російський диктатор відкидає ідею компромісу Путін, зокрема ініціативу президента США Дональда Трампа щодо замороження бойових дій вздовж нинішньої лінії фронту. Очільник Кремля наполягає на поступках з боку Заходу, зокрема на знятті частини санкцій Європейським Союзом як умови для початку перемовин.

Аналітики відзначають, російське керівництво впевнене, що зможе пережити нинішню кризу завдяки більшій "стійкості" порівняно з опонентами. Зокрема вірять, що перемога дістанеться не тій стороні, яка є найкращою, а тій, яка протримається найдовше.

Економічна ситуація у РФ погіршується

Російська економіка продовжує переживати дедалі відчутніші потрясіння. За даними Мінфіну РФ, через зниження нафтових доходів прогнозований дефіцит бюджету на 2025 рік був підвищений більш ніж утричі - до 1,7% ВВП. Очікувана ціна російської нафти марки Urals також знижена з $70 до $56 за барель.

На цьому тлі Кремль постає перед непростим вибором: витрачати залишки золотовалютних резервів або вдатися до друку грошей, що посилить інфляцію, яка вже наближається до 10%. Водночас Центральний банк утримує рекордно високі відсоткові ставки на рівні 21%, щоб стримати зростання цін, але це призводить до стагфляції - коли зростання немає, а ціни не знижуються.

Парад - як демонстрація стабільності

Ціни на продукти ‒ одна з головних проблем, яка турбує пересічних росіян. За підсумками березня, вартість продовольства в Росії зросла більш ніж на 12% у річному обчисленні. Але це поки що не переростає в масове невдоволення.

Зростання зарплат, державні субсидії для бідних і десятиліття життя в умовах високої інфляції означають, що в опитуваннях, проведених у квітні, все більше росіян говорять, що їхнє економічне становище покращується, а не погіршується.

"Ця політична стабільність дозволить Москві продемонструвати національну єдність під час святкування в п'ятницю, попри відсутність серйозних дипломатичних або військових проривів у війні. Путін регулярно використовує День Перемоги, одне з головних свят у Росії, щоб показати, що час на його боці", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Урочистості з нагоди 9 травня в Москві - це жалюгідна подія, якою намагаються виправдати жорстокі злочини Росії, - Науседа

Автор: 

москва (1257) парад (390) росія (65415)


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Топ коментарі
+9
Не бояться,парад проходить в спокійній святковій атмосфері.Зеленський таки зміг гарантувати свято вбивцям.Потім всі та військова зброя, поїде вбивати українців.Спостерігайте за парадом,більшого не варті.
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09.05.2025 10:53
+8
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09.05.2025 10:48
+7
Злочиний нациський режим кривавого терориста путіна ,проводить парад победобесія над нацизмом ,який цинізм.
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09.05.2025 10:47
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Злочиний нациський режим кривавого терориста путіна ,проводить парад победобесія над нацизмом ,який цинізм.
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09.05.2025 10:47 Відповісти
А дощу над кремлем як в нас немає. Насолоджуються тварі. І Лютих над мацквою немає.
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09.05.2025 10:52 Відповісти
Шоу московитів зробив ******, виключно, заради приїзду онука *********** на московію, щоб нагадити, ВЧЕРГОВЕ, старому Трампу!
Бо до Трампа, на інавгурацію, той не поїхав, а до свого васала, приїхав!
Але, всю Адміністрацію Білого дому, ****** своїм лайном, обмазав, на очах Світу!
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09.05.2025 10:47 Відповісти
А пекло чекати довго ху...ло не буде
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09.05.2025 10:48 Відповісти
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09.05.2025 10:48 Відповісти
Перший рашист, та перша рашистка України!
За паребрик гнид!
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09.05.2025 11:16 Відповісти
3 роки тому вони готували парад у Києві
Сьогодні ж бояться проводити парад у себе
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09.05.2025 10:49 Відповісти
бояться, але проводять
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09.05.2025 10:53 Відповісти
Не бояться,парад проходить в спокійній святковій атмосфері.Зеленський таки зміг гарантувати свято вбивцям.Потім всі та військова зброя, поїде вбивати українців.Спостерігайте за парадом,більшого не варті.
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09.05.2025 10:53 Відповісти
Як 80 років тому, під гасло "прямо з параду - на фронт"
Якщо ми дійсно в ці дні не застосовуємо "довгі" дрони, це буде просто ганьба ганебна для уряду та військового керівництва.
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09.05.2025 11:06 Відповісти
Так ще три дні не пройшло, в їхньому літочисленні
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09.05.2025 10:54 Відповісти
хто вам сказав що бояться.
наші по параду не битимуть, кого ще їм боятися?
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09.05.2025 10:54 Відповісти
Так на вашій ми не надіємось, ми на нашій сподіваємося
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09.05.2025 11:29 Відповісти
Зараз потрібно говорити не вісімдесятиріччя перемоги, а вісімдесятиріччя захоплення фашистських ідеологій ху....лостаном. На шабаш в ху....лостан прибули ті, хто в повній залежності від ху....ла, тобто прохачі грошей, та його шеф сі, зі своїми васалами.

А ще головне щоб ху....ло свою валізу не відкрило. А то якось незручно співатиме...цей день перемоги порохом пропахнув....коли запахи інші
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09.05.2025 10:52 Відповісти
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09.05.2025 10:56 Відповісти
Мій дідусь, який пройшов всю війну з початку і до кінця, який був неодноразово поранений, мав купу нагород, ще у 65 році, казав тім хто підіймав склянки за перемогу, що яке ви маєте відношення до цього. Ми ветерани п'ємо за наших погибших товаришив, за пам'ять про них. А для вас це свято.
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09.05.2025 11:35 Відповісти
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09.05.2025 10:56 Відповісти
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09.05.2025 11:00 Відповісти
"стремится превратить парад на 9 мая в символ своей геополитической стойкости и связать исторический триумф с нынешней войной против Украины"....и кто это помешал ему сделать ? кто намекал на привет от украинских БПЛА ? хоть не бомбили б.... просто пролетели с украинским флагом... Нет.... Оманские соглашения не разрешают. Вс все намеки в гудок ушли...
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09.05.2025 11:03 Відповісти
Над мАцквою і областю напередодні непогано так літали, аж аеропорти позакривали.
Але судячи з усього, рудий мародер зєлі пригрозив, щоб другана не чіпав, мірний процєсс не зривав.
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09.05.2025 11:31 Відповісти
ну ппо там було на рівні комплекс тов Сі по прізвищу віні пух
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09.05.2025 11:07 Відповісти
Рашистське победобєсіє!
Бий рашиста, доки не окочуриться!
Хто в Україні у цей день посуне класти квіти, проголошувати радянські лозунги - до СБУ і за паребрик копняком під зад з України!
Ні русацькому победобєсію в Україні! Ні окупантському совку!
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09.05.2025 11:14 Відповісти
Тільки дебілні будуть виходити у цій день з гаслами ху.... лостану
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09.05.2025 11:31 Відповісти
Парад побєдобєсія повним ходом.
А зе засцяв хоч щось зробити.
Зелені мудаки, де ракети?
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09.05.2025 11:32 Відповісти
Путін показує, що зелена шмаркля чітко виконує його забаганки.
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09.05.2025 11:40 Відповісти
проковтнули, ото ы гімн - ще не вмерла, бо ковтаємо...
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09.05.2025 11:41 Відповісти
 
 