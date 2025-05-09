Парадом на 9 травня Путін намагається приховати економічний спад та мобілізувати підтримку війни, - NYT

Кремль прагне перетворити парад на 9 травня на символ своєї геополітичної стійкості й пов’язати історичний тріумф із нинішньою війною проти України. Однак за зовнішньою помпезністю стоїть глибока економічна нестабільність та обмежений прогрес на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Видання зазначає, росіяни очікують, що цьогорічний парад стане найбільшим з 2022 року ‒ моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Уряд Росії прагне використати подію для мобілізації підтримки війни, поєднуючи спадок Другої світової з сучасним конфліктом.

The New York Times цитує одного російських професорів, який заявив, що перемога 80 років тому ‒ це новий наратив, нова концепція нинішнього протистояння Росії із Заходом.

"Кремль використовує День Перемоги як центральний інструмент мобілізації суспільства, зміцнення патріотизму та виправдання дій на фронті. У заході візьмуть участь понад 130 одиниць техніки, зокрема міжконтинентальні ракетоносці, а також військові контингенти з країн-партнерів, що має продемонструвати відсутність ізоляції Росії, попри західні санкції", - пише видання.

При цьому, на фронті ситуація для російської армії залишається непростою. Попри деякі тактичні здобутки, просування окупаційних сил залишається повільним і надзвичайно затратним. За даними фінської військової аналітичної компанії Black Bird Group, за останні три місяці російські війська просувались у середньому на 4 квадратні кілометри на день. У такому темпі Кремлю знадобляться роки, аби повністю захопити території, які вони вже вписали у свою конституцію.

Попри все російський диктатор відкидає ідею компромісу Путін, зокрема ініціативу президента США Дональда Трампа щодо замороження бойових дій вздовж нинішньої лінії фронту. Очільник Кремля наполягає на поступках з боку Заходу, зокрема на знятті частини санкцій Європейським Союзом як умови для початку перемовин.

Аналітики відзначають, російське керівництво впевнене, що зможе пережити нинішню кризу завдяки більшій "стійкості" порівняно з опонентами. Зокрема вірять, що перемога дістанеться не тій стороні, яка є найкращою, а тій, яка протримається найдовше.

Економічна ситуація у РФ погіршується

Російська економіка продовжує переживати дедалі відчутніші потрясіння. За даними Мінфіну РФ, через зниження нафтових доходів прогнозований дефіцит бюджету на 2025 рік був підвищений більш ніж утричі - до 1,7% ВВП. Очікувана ціна російської нафти марки Urals також знижена з $70 до $56 за барель.

На цьому тлі Кремль постає перед непростим вибором: витрачати залишки золотовалютних резервів або вдатися до друку грошей, що посилить інфляцію, яка вже наближається до 10%. Водночас Центральний банк утримує рекордно високі відсоткові ставки на рівні 21%, щоб стримати зростання цін, але це призводить до стагфляції - коли зростання немає, а ціни не знижуються.

Парад - як демонстрація стабільності

Ціни на продукти ‒ одна з головних проблем, яка турбує пересічних росіян. За підсумками березня, вартість продовольства в Росії зросла більш ніж на 12% у річному обчисленні. Але це поки що не переростає в масове невдоволення.

Зростання зарплат, державні субсидії для бідних і десятиліття життя в умовах високої інфляції означають, що в опитуваннях, проведених у квітні, все більше росіян говорять, що їхнє економічне становище покращується, а не погіршується.

"Ця політична стабільність дозволить Москві продемонструвати національну єдність під час святкування в п'ятницю, попри відсутність серйозних дипломатичних або військових проривів у війні. Путін регулярно використовує День Перемоги, одне з головних свят у Росії, щоб показати, що час на його боці", - йдеться в повідомленні.

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