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Парадом на 9 мая Путин пытается скрыть экономический спад и мобилизовать поддержку войны, - NYT

Парад в Москве 9 мая 2025 года

Кремль стремится превратить парад на 9 мая в символ своей геополитической стойкости и связать исторический триумф с нынешней войной против Украины. Однако за внешней помпезностью стоит глубокая экономическая нестабильность и ограниченный прогресс на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, россияне ожидают, что нынешний парад станет крупнейшим с 2022 года - момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Правительство России стремится использовать событие для мобилизации поддержки войны, сочетая наследие Второй мировой с современным конфликтом.

The New York Times цитирует одного российского профессора, который заявил, что победа 80 лет назад - это новый нарратив, новая концепция нынешнего противостояния России с Западом.

"Кремль использует День Победы как центральный инструмент мобилизации общества, укрепления патриотизма и оправдания действий на фронте. В мероприятии примут участие более 130 единиц техники, в том числе межконтинентальные ракетоносцы, а также военные контингенты из стран-партнеров, что должно продемонстрировать отсутствие изоляции России, несмотря на западные санкции", - пишет издание.

При этом, на фронте ситуация для российской армии остается непростой. Несмотря на некоторые тактические достижения, продвижение оккупационных сил остается медленным и чрезвычайно затратным. По данным финской военной аналитической компании Black Bird Group, за последние три месяца российские войска продвигались в среднем на 4 квадратных километра в день. В таком темпе Кремлю понадобятся годы, чтобы полностью захватить территории, которые они уже вписали в свою конституцию.

Несмотря на все российский диктатор отвергает идею компромисса Путин, в частности инициативу президента США Дональда Трампа по замораживанию боевых действий вдоль нынешней линии фронта. Глава Кремля настаивает на уступках со стороны Запада, в частности на снятии части санкций Европейским Союзом как условия для начала переговоров.

Аналитики отмечают, российское руководство уверено, что сможет пережить нынешний кризис благодаря большей "устойчивости" по сравнению с оппонентами. В частности верят, что победа достанется не той стороне, которая является лучшей, а той, которая продержится дольше всех.

Экономическая ситуация в РФ ухудшается

Российская экономика продолжает переживать все более ощутимые потрясения. По данным Минфина РФ, из-за снижения нефтяных доходов прогнозируемый дефицит бюджета на 2025 год был повышен более чем втрое - до 1,7% ВВП. Ожидаемая цена российской нефти марки Urals также снижена с $70 до $56 за баррель.

На этом фоне Кремль стоит перед непростым выбором: тратить остатки золотовалютных резервов или прибегнуть к печати денег, что усилит инфляцию, которая уже приближается к 10%. В то же время Центральный банк удерживает рекордно высокие процентные ставки на уровне 21%, чтобы сдержать рост цен, но это приводит к стагфляции - когда роста нет, а цены не снижаются.

Парад - как демонстрация стабильности

Цены на продукты - одна из главных проблем, которая беспокоит рядовых россиян. По итогам марта, стоимость продовольствия в России выросла более чем на 12% в годовом исчислении. Но это пока не перерастает в массовое недовольство.

Рост зарплат, государственные субсидии для бедных и десятилетия жизни в условиях высокой инфляции означают, что в опросах, проведенных в апреле, все больше россиян говорят, что их экономическое положение улучшается, а не ухудшается.

"Эта политическая стабильность позволит Москве продемонстрировать национальное единство во время празднования в пятницу, несмотря на отсутствие серьезных дипломатических или военных прорывов в войне. Путин регулярно использует День Победы, один из главных праздников в России, чтобы показать, что время на его стороне", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Торжества по случаю 9 мая в Москве - это жалкое событие, которым пытаются оправдать жестокие преступления России, - Науседа

Автор: 

москва (3083) парад (647) россия (95702)


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Топ комментарии
+8
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09.05.2025 10:48
+8
Не бояться,парад проходить в спокійній святковій атмосфері.Зеленський таки зміг гарантувати свято вбивцям.Потім всі та військова зброя, поїде вбивати українців.Спостерігайте за парадом,більшого не варті.
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09.05.2025 10:53
+7
Злочиний нациський режим кривавого терориста путіна ,проводить парад победобесія над нацизмом ,який цинізм.
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09.05.2025 10:47
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Злочиний нациський режим кривавого терориста путіна ,проводить парад победобесія над нацизмом ,який цинізм.
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09.05.2025 10:47 Ответить
А дощу над кремлем як в нас немає. Насолоджуються тварі. І Лютих над мацквою немає.
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09.05.2025 10:52 Ответить
Шоу московитів зробив ******, виключно, заради приїзду онука *********** на московію, щоб нагадити, ВЧЕРГОВЕ, старому Трампу!
Бо до Трампа, на інавгурацію, той не поїхав, а до свого васала, приїхав!
Але, всю Адміністрацію Білого дому, ****** своїм лайном, обмазав, на очах Світу!
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09.05.2025 10:47 Ответить
А пекло чекати довго ху...ло не буде
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09.05.2025 10:48 Ответить
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09.05.2025 10:48 Ответить
Перший рашист, та перша рашистка України!
За паребрик гнид!
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09.05.2025 11:16 Ответить
3 роки тому вони готували парад у Києві
Сьогодні ж бояться проводити парад у себе
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09.05.2025 10:49 Ответить
бояться, але проводять
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09.05.2025 10:53 Ответить
Не бояться,парад проходить в спокійній святковій атмосфері.Зеленський таки зміг гарантувати свято вбивцям.Потім всі та військова зброя, поїде вбивати українців.Спостерігайте за парадом,більшого не варті.
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09.05.2025 10:53 Ответить
Як 80 років тому, під гасло "прямо з параду - на фронт"
Якщо ми дійсно в ці дні не застосовуємо "довгі" дрони, це буде просто ганьба ганебна для уряду та військового керівництва.
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09.05.2025 11:06 Ответить
Так ще три дні не пройшло, в їхньому літочисленні
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09.05.2025 10:54 Ответить
хто вам сказав що бояться.
наші по параду не битимуть, кого ще їм боятися?
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09.05.2025 10:54 Ответить
Так на вашій ми не надіємось, ми на нашій сподіваємося
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09.05.2025 11:29 Ответить
Зараз потрібно говорити не вісімдесятиріччя перемоги, а вісімдесятиріччя захоплення фашистських ідеологій ху....лостаном. На шабаш в ху....лостан прибули ті, хто в повній залежності від ху....ла, тобто прохачі грошей, та його шеф сі, зі своїми васалами.

А ще головне щоб ху....ло свою валізу не відкрило. А то якось незручно співатиме...цей день перемоги порохом пропахнув....коли запахи інші
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09.05.2025 10:52 Ответить
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09.05.2025 10:56 Ответить
Мій дідусь, який пройшов всю війну з початку і до кінця, який був неодноразово поранений, мав купу нагород, ще у 65 році, казав тім хто підіймав склянки за перемогу, що яке ви маєте відношення до цього. Ми ветерани п'ємо за наших погибших товаришив, за пам'ять про них. А для вас це свято.
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09.05.2025 11:35 Ответить
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09.05.2025 10:56 Ответить
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09.05.2025 11:00 Ответить
"стремится превратить парад на 9 мая в символ своей геополитической стойкости и связать исторический триумф с нынешней войной против Украины"....и кто это помешал ему сделать ? кто намекал на привет от украинских БПЛА ? хоть не бомбили б.... просто пролетели с украинским флагом... Нет.... Оманские соглашения не разрешают. Вс все намеки в гудок ушли...
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09.05.2025 11:03 Ответить
Над мАцквою і областю напередодні непогано так літали, аж аеропорти позакривали.
Але судячи з усього, рудий мародер зєлі пригрозив, щоб другана не чіпав, мірний процєсс не зривав.
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09.05.2025 11:31 Ответить
ну ппо там було на рівні комплекс тов Сі по прізвищу віні пух
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09.05.2025 11:07 Ответить
Рашистське победобєсіє!
Бий рашиста, доки не окочуриться!
Хто в Україні у цей день посуне класти квіти, проголошувати радянські лозунги - до СБУ і за паребрик копняком під зад з України!
Ні русацькому победобєсію в Україні! Ні окупантському совку!
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09.05.2025 11:14 Ответить
Тільки дебілні будуть виходити у цій день з гаслами ху.... лостану
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09.05.2025 11:31 Ответить
Парад побєдобєсія повним ходом.
А зе засцяв хоч щось зробити.
Зелені мудаки, де ракети?
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09.05.2025 11:32 Ответить
Путін показує, що зелена шмаркля чітко виконує його забаганки.
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09.05.2025 11:40 Ответить
проковтнули, ото ы гімн - ще не вмерла, бо ковтаємо...
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09.05.2025 11:41 Ответить
 
 