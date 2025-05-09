Кремль стремится превратить парад на 9 мая в символ своей геополитической стойкости и связать исторический триумф с нынешней войной против Украины. Однако за внешней помпезностью стоит глубокая экономическая нестабильность и ограниченный прогресс на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, россияне ожидают, что нынешний парад станет крупнейшим с 2022 года - момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Правительство России стремится использовать событие для мобилизации поддержки войны, сочетая наследие Второй мировой с современным конфликтом.

The New York Times цитирует одного российского профессора, который заявил, что победа 80 лет назад - это новый нарратив, новая концепция нынешнего противостояния России с Западом.

"Кремль использует День Победы как центральный инструмент мобилизации общества, укрепления патриотизма и оправдания действий на фронте. В мероприятии примут участие более 130 единиц техники, в том числе межконтинентальные ракетоносцы, а также военные контингенты из стран-партнеров, что должно продемонстрировать отсутствие изоляции России, несмотря на западные санкции", - пишет издание.

При этом, на фронте ситуация для российской армии остается непростой. Несмотря на некоторые тактические достижения, продвижение оккупационных сил остается медленным и чрезвычайно затратным. По данным финской военной аналитической компании Black Bird Group, за последние три месяца российские войска продвигались в среднем на 4 квадратных километра в день. В таком темпе Кремлю понадобятся годы, чтобы полностью захватить территории, которые они уже вписали в свою конституцию.

Несмотря на все российский диктатор отвергает идею компромисса Путин, в частности инициативу президента США Дональда Трампа по замораживанию боевых действий вдоль нынешней линии фронта. Глава Кремля настаивает на уступках со стороны Запада, в частности на снятии части санкций Европейским Союзом как условия для начала переговоров.

Аналитики отмечают, российское руководство уверено, что сможет пережить нынешний кризис благодаря большей "устойчивости" по сравнению с оппонентами. В частности верят, что победа достанется не той стороне, которая является лучшей, а той, которая продержится дольше всех.

Экономическая ситуация в РФ ухудшается

Российская экономика продолжает переживать все более ощутимые потрясения. По данным Минфина РФ, из-за снижения нефтяных доходов прогнозируемый дефицит бюджета на 2025 год был повышен более чем втрое - до 1,7% ВВП. Ожидаемая цена российской нефти марки Urals также снижена с $70 до $56 за баррель.

На этом фоне Кремль стоит перед непростым выбором: тратить остатки золотовалютных резервов или прибегнуть к печати денег, что усилит инфляцию, которая уже приближается к 10%. В то же время Центральный банк удерживает рекордно высокие процентные ставки на уровне 21%, чтобы сдержать рост цен, но это приводит к стагфляции - когда роста нет, а цены не снижаются.

Парад - как демонстрация стабильности

Цены на продукты - одна из главных проблем, которая беспокоит рядовых россиян. По итогам марта, стоимость продовольствия в России выросла более чем на 12% в годовом исчислении. Но это пока не перерастает в массовое недовольство.

Рост зарплат, государственные субсидии для бедных и десятилетия жизни в условиях высокой инфляции означают, что в опросах, проведенных в апреле, все больше россиян говорят, что их экономическое положение улучшается, а не ухудшается.

"Эта политическая стабильность позволит Москве продемонстрировать национальное единство во время празднования в пятницу, несмотря на отсутствие серьезных дипломатических или военных прорывов в войне. Путин регулярно использует День Победы, один из главных праздников в России, чтобы показать, что время на его стороне", - говорится в сообщении.

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