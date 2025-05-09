Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок, - МЗС

У п'ятницю, 9 травня, Міністерство закордонних справ оголосило демарш акредитованим в Україні керівникам дипломатичних місій держав, чиї вищі посадові особи були присутні на військовому параді у Москві.

Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України", - сказано в заяві.

Перший заступник міністра Сергій Кислиця наголосив, що в умовах російської агресії, масових вбивств українців, ударів проти цивільної інфраструктури, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, Україна розцінює присутність на параді держави-агресора вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок.

Зазначається, що було наголошено на вагомому внеску українського народу, разом з іншими народами антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому.

"Україна не дозволить Росії красти памʼять про минуле, привласнювати колективну перемогу чи применшувати роль українського народу в ній", - сказано в заяві.

Читайте також: Урочистості з нагоди 9 травня в Москві - це жалюгідна подія, якою намагаються виправдати жорстокі злочини Росії, - Науседа

Також Кислиця зазначив, що Росія продовжує відкидати спроби відновити мир та досі не прийняла пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню на 30 днів, на яку Україна пристала ще 11 березня. Окрім цього, дипломат зауважив, що РФ не дотримується навіть проголошеного нею самою "парадного" припинення вогню, продовжуючи щоденні атаки українських позицій уздовж усієї лінії фронту.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві на Красній площі пройшов військовий парад. На параді були присутні диктатор РФ Володимир Путін та лідери майже 30 держав, зокрема Китаю, Бразилії, Венесуели, Словаччини, Сербії, Вірменії, Монголії, Куби, Таджикистану та Білорусі.

Читайте також: Присутність європейських лідерів на параді в Москві та аплодування Путіну викликає сором, - Туск