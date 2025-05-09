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Новини 9 травня у Росії
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Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок, - МЗС

МЗС висловило демарш державам, чиї лідери поїхали на парад до Путіна

У п'ятницю, 9 травня, Міністерство закордонних справ оголосило демарш акредитованим в Україні керівникам дипломатичних місій держав, чиї вищі посадові особи були присутні на військовому параді у Москві.

Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України", - сказано в заяві.

Перший заступник міністра Сергій Кислиця наголосив, що в умовах російської агресії, масових вбивств українців, ударів проти цивільної інфраструктури, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, Україна розцінює присутність на параді держави-агресора вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок.

Зазначається, що було наголошено на вагомому внеску українського народу, разом з іншими народами антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому.

"Україна не дозволить Росії красти памʼять про минуле, привласнювати колективну перемогу чи применшувати роль українського народу в ній", - сказано в заяві.

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Також Кислиця зазначив, що  Росія продовжує відкидати спроби відновити мир та досі не прийняла пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню на 30 днів, на яку Україна пристала ще 11 березня. Окрім цього, дипломат зауважив, що РФ не дотримується навіть проголошеного нею самою "парадного" припинення вогню, продовжуючи щоденні атаки українських позицій уздовж усієї лінії фронту.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві на Красній площі пройшов військовий парад. На параді були присутні диктатор РФ Володимир Путін та лідери майже 30 держав, зокрема Китаю, Бразилії, Венесуели, Словаччини, Сербії, Вірменії, Монголії, Куби, Таджикистану та Білорусі.

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Автор: 

МЗС (4141) парад (392) росія (65442) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+6
Підтримка «однодумцями», воєнного злочинця-УБИВЦІ Українців, це теж ЗЛОЧИН!
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09.05.2025 22:29
+3
так согласовали ж с зеленским визит. он обеспечил безопасность. что за лицемерие?
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09.05.2025 22:29
+2
А що ж ви їм не надіслали ноту прямо в руки на Червоній площі ,мирним дроном листоношею?
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09.05.2025 22:32
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Підтримка «однодумцями», воєнного злочинця-УБИВЦІ Українців, це теж ЗЛОЧИН!
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09.05.2025 22:29 Відповісти
так согласовали ж с зеленским визит. он обеспечил безопасность. что за лицемерие?
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09.05.2025 22:29 Відповісти
А до чого тут Зеленський? Москва, це за Турчиновим, він обіцяв. Тим більше, що ви погодились щоб він був в. о. президента.
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09.05.2025 23:31 Відповісти
А що ж ви їм не надіслали ноту прямо в руки на Червоній площі ,мирним дроном листоношею?
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09.05.2025 22:32 Відповісти
Не потрібно перекладати географічну назву. Це не червона площа, а красная площадь. Або у крайньому випадку
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0 Красна площа
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09.05.2025 22:42 Відповісти
Її мало сьогодні вже не бути хоч красної,хоч червоної,ніякої! Але не українці проводять цю війну,бо не знаю жодного,хто би цього не хотів.
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09.05.2025 22:50 Відповісти
Красная площадь нині мала стати червоною від крові орків і їхніх гастєй. Але Трамб попросив нас не вбивати Пу та Сі. Цікаво, що він дасть нам взамін. Томагавки, щоб вальнути по раші?
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09.05.2025 23:18 Відповісти
Нарешті у країни з'явився голос і позиція. Давно було треба.
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09.05.2025 22:36 Відповісти
Потужний лизун
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09.05.2025 22:49 Відповісти
Одне питання де дипломатична нота щодо, зокрема Китаю, Бразилії, Венесуели, Словаччини, Сербії, Вірменії, Монголії, Куби, Таджикистану та Білорусі? Вона є від нашого МЗС чи ні?
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09.05.2025 22:46 Відповісти
Отже немає офіційного документу,а це має вигляд як просто словесний пронос МЗС без жодних наслідків!
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09.05.2025 23:04 Відповісти
Просто ПОНОС У ТВІТЕРІ чи що у них там встановлене - може контакт чи тєлєграм
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09.05.2025 23:27 Відповісти
Розцінює... А прямо зараз, цієї миті, кацапи закидають кабами Білопілля, Ворожбу та Річки. Чутно за 30 км. І це вже з тиждень так. Зате в тьоткіно зайшли. А на парад так нічого і не прилетіло
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09.05.2025 22:53 Відповісти
ТА ВСІМ *****!!! ідіотиЗЕ зробили все щоб СОУ не вдарили десь біля некро-параду!! Мразі балакучі
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09.05.2025 23:26 Відповісти
 
 