Украина расценивает присутствие лидеров иностранных государств на параде в Москве как недружественный шаг, - МИД

В пятницу, 9 мая, Министерство иностранных дел объявило демарш аккредитованным в Украине руководителям дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Кремлем мероприятиях не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины", - сказано в заявлении.

Первый заместитель министра Сергей Кислица отметил, что в условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов против гражданской инфраструктуры, военных преступлений и преступлений против человечности, Украина расценивает присутствие на параде государства-агрессора высших должностных лиц иностранных государств как недружественный шаг.

Отмечается, что был отмечен весомый вклад украинского народа вместе с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего СССР в победу над нацизмом 80 лет назад.

"Украина не позволит России воровать память о прошлом, присваивать коллективную победу или преуменьшать роль украинского народа в ней", - сказано в заявлении.

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Также Кислица отметил, что Россия продолжает отвергать попытки восстановить мир и до сих пор не приняла предложение США о полном и безусловном прекращении огня на 30 дней, на которое Украина согласилась еще 11 марта. Кроме этого, дипломат отметил, что РФ не придерживается даже провозглашенного ею самой "парадного" прекращения огня, продолжая ежедневные атаки украинских позиций вдоль всей линии фронта.

Напомним, что 9 мая в Москве на Красной площади прошел военный парад. На параде присутствовали диктатор РФ Владимир Путин и лидеры почти 30 государств, в частности Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии, Сербии, Армении, Монголии, Кубы, Таджикистана и Беларуси.

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