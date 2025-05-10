УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12229 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
3 646 21

Росія закриє небо над полігоном "Капустин Яр", звідки била "Орєшніком" по Україні, - ЗМІ

Росія закриває повітряний простір над полігоном Капустин Яр

Росіяни 12 та 13 травня закриють повітряний простір над ракетним полігоном "Капустин Яр" для ймовірного запуску балістичних ракет. Саме з цього полігону Росія торік запускала по Україні ракету "Орєшнік".

Про це повідомляють на сайті Федерального авіаційного управління США (FAA) та "Мілітарний", передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення про закриття повітряного простору з’явилося 8 травня.

Умови, вказані у повідомленні, можуть свідчити про наміри Росії запустити балістичні ракети по території України, зазначає "Мілітарний".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран планує передати РФ пускові установки для балістичних ракет малої дальності, - Reuters

Першочергово увагу привертає діапазон висот, зазначений у повідомленні: росіяни хочуть закрити небо від рівня поверхні до необмеженої висоти.

Обмеження стосуватимуться всіх повітряних суден, які можуть летіти над Капустиним Яром. Заборона діятиме 12-13 травня щодня з 6:00 до 16:00 за місцевим часом.

У "Мілітарному" звернули увагу, що таку ж заборону росіяни вводили 21 листопада 2024 року – напередодні удару "Орєшніком" по Дніпру. Тоді обмеження тривали з 04:00 до 20:00 у період з 21 по 23 листопада.

Також читайте: Посольство США в Україні попередило про "масштабну повітряну атаку" РФ найближчими днями

Нагадаємо, посольство США 9 травня попередило про можливий авіаудар по Україні найближчими днями.

Автор: 

росія (65442) полігон (280) балістичні ракети (422) війна в Україні (4226)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
"Весело" буде в Україні 12-13 травня! Це "благодарність" ><уйла за те, що безпечно провели парад побєдобєсія! 🤬
показати весь коментар
10.05.2025 10:11
+12
Нехай трампон ще позакликає кремлівського шизофреніка припинити війну. А ***** та його жовтопикий господар х@р на нього клали. Куколд. Тєрпіла.
показати весь коментар
10.05.2025 10:14
+10
Нічого не буде такого, що ми не бачили. а ще, їхні ліщинники добре вибухають на старті в шахтах.
показати весь коментар
10.05.2025 10:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Весело" буде в Україні 12-13 травня! Це "благодарність" ><уйла за те, що безпечно провели парад побєдобєсія! 🤬
показати весь коментар
10.05.2025 10:11 Відповісти
Нічого не буде такого, що ми не бачили. а ще, їхні ліщинники добре вибухають на старті в шахтах.
показати весь коментар
10.05.2025 10:12 Відповісти
В тому то і справа, що бачили! А отже знову буде сотні зруйнованих помешкань, та десятки загиблих українців, серед яких безнеаинні діти! Якби прилетіло на Банкову, або ВР, то і відповіль була б адекватною, мабудь! А так тільки писдьож від боневтіка, типу зараз як відповимо потужно! 🤬
показати весь коментар
10.05.2025 10:59 Відповісти
А тампон знову викладе пост:"VLADIMIR, STOP!", тільки ще можливо додасть:"PLEASE!".
показати весь коментар
10.05.2025 11:28 Відповісти
Нехай трампон ще позакликає кремлівського шизофреніка припинити війну. А ***** та його жовтопикий господар х@р на нього клали. Куколд. Тєрпіла.
показати весь коментар
10.05.2025 10:14 Відповісти
Казиться ******, показушне побєдобєсіє, для Сицзин півня, не допомогло, старому кабаєву! От і діарея через це! Як у Хрущова …
показати весь коментар
10.05.2025 10:17 Відповісти
Якщо не буде в ній спеціального спорядження, а його не буде, то енергія яку несуть ті болванки, порівняна десь з парою тон вибухівки, розподіленою між усіма болванками, відповідно загроза від нього не більше, ніж від шахедів. Звісно, що там, де потрапить болванка та будуть руйнування, але це ніяк не порівняти з спеціальним спорядженням цих боєголовок. І не факт, що він долетить.
показати весь коментар
10.05.2025 10:19 Відповісти
І хто це полайкав? Ті, кого твій допис заспокоїв?
показати весь коментар
10.05.2025 11:11 Відповісти
В опастности все,кроме шоубизнеса,их ботокс бережет.
показати весь коментар
10.05.2025 10:30 Відповісти
Це шо, Кузькінамать?
показати весь коментар
10.05.2025 10:33 Відповісти
Туди треба відправити 2 сотні найбільш дальнобійних дронів, як в "зону закриту для польотів"
показати весь коментар
10.05.2025 10:36 Відповісти
Захоплення кацапами голопупівки під Авдєєвкою, ціною декількох бригад ЗС РФ, викликає у росіянчиків питання. Тому ***** потрібна вистава з фейєрверками.

Звісно, якщо зможуть взагалі запустити, бо воно через три рази на четвертий працює.
показати весь коментар
10.05.2025 10:41 Відповісти
просто классс. ми росіянам дозволяємо спокійно провести "парад 9 майа"
вони віддячують орєшніком. І як завжди - за все платять прості українці, звісно кров'ю.

p.s. Зате ЄС + сша все дають росіянам 2-4 тижні для тестування справжніх намірів. Тут українців розстрілюють, як у тирі, а Захід все ніяк не нажереться круасанами (зброї нема, шукайте самі, **** з тою росією тягатись)
показати весь коментар
10.05.2025 10:42 Відповісти
Не переживаємо, адже за словами Найвеличнішого ми виробляємо по 8 ракет у день, а це означає, що вже сьогодні зрівняємо той полігон із землею.
А якщо серйозно, то наступні декілька днів будуть чорними.
Слідкуємо за руками, якщо Зейло звалить з країни - значить чекай біди.
показати весь коментар
10.05.2025 10:57 Відповісти
А то у нас усі інші дні світлі...
показати весь коментар
10.05.2025 11:08 Відповісти
и шо?зимой шлеперы инфопомоечные разгоняли за тот всратый орешник и закрытие неба над бабустиным яром.и шо?короче ***** и *******.
показати весь коментар
10.05.2025 11:13 Відповісти
Балістичні ракети Ермак-1 та Ермак-2 вже вилітають на Капустін Яр. А проти нашого гіперзвуку "Смарагдовий балабол" взагалі ППО безпорадне.
показати весь коментар
10.05.2025 11:17 Відповісти
 
 