Росія закриє небо над полігоном "Капустин Яр", звідки била "Орєшніком" по Україні, - ЗМІ

Росіяни 12 та 13 травня закриють повітряний простір над ракетним полігоном "Капустин Яр" для ймовірного запуску балістичних ракет. Саме з цього полігону Росія торік запускала по Україні ракету "Орєшнік".

Про це повідомляють на сайті Федерального авіаційного управління США (FAA) та "Мілітарний", передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення про закриття повітряного простору з’явилося 8 травня.

Умови, вказані у повідомленні, можуть свідчити про наміри Росії запустити балістичні ракети по території України, зазначає "Мілітарний".

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Першочергово увагу привертає діапазон висот, зазначений у повідомленні: росіяни хочуть закрити небо від рівня поверхні до необмеженої висоти.

Обмеження стосуватимуться всіх повітряних суден, які можуть летіти над Капустиним Яром. Заборона діятиме 12-13 травня щодня з 6:00 до 16:00 за місцевим часом.

У "Мілітарному" звернули увагу, що таку ж заборону росіяни вводили 21 листопада 2024 року – напередодні удару "Орєшніком" по Дніпру. Тоді обмеження тривали з 04:00 до 20:00 у період з 21 по 23 листопада.

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Нагадаємо, посольство США 9 травня попередило про можливий авіаудар по Україні найближчими днями.