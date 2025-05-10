Росія закриє небо над полігоном "Капустин Яр", звідки била "Орєшніком" по Україні, - ЗМІ
Росіяни 12 та 13 травня закриють повітряний простір над ракетним полігоном "Капустин Яр" для ймовірного запуску балістичних ракет. Саме з цього полігону Росія торік запускала по Україні ракету "Орєшнік".
Про це повідомляють на сайті Федерального авіаційного управління США (FAA) та "Мілітарний", передає Цензор.НЕТ.
Повідомлення про закриття повітряного простору з’явилося 8 травня.
Умови, вказані у повідомленні, можуть свідчити про наміри Росії запустити балістичні ракети по території України, зазначає "Мілітарний".
Першочергово увагу привертає діапазон висот, зазначений у повідомленні: росіяни хочуть закрити небо від рівня поверхні до необмеженої висоти.
Обмеження стосуватимуться всіх повітряних суден, які можуть летіти над Капустиним Яром. Заборона діятиме 12-13 травня щодня з 6:00 до 16:00 за місцевим часом.
У "Мілітарному" звернули увагу, що таку ж заборону росіяни вводили 21 листопада 2024 року – напередодні удару "Орєшніком" по Дніпру. Тоді обмеження тривали з 04:00 до 20:00 у період з 21 по 23 листопада.
Нагадаємо, посольство США 9 травня попередило про можливий авіаудар по Україні найближчими днями.
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Звісно, якщо зможуть взагалі запустити, бо воно через три рази на четвертий працює.
вони віддячують орєшніком. І як завжди - за все платять прості українці, звісно кров'ю.
p.s. Зате ЄС + сша все дають росіянам 2-4 тижні для тестування справжніх намірів. Тут українців розстрілюють, як у тирі, а Захід все ніяк не нажереться круасанами (зброї нема, шукайте самі, **** з тою росією тягатись)
А якщо серйозно, то наступні декілька днів будуть чорними.
Слідкуємо за руками, якщо Зейло звалить з країни - значить чекай біди.