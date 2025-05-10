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Новости Массированный ракетный обстрел
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Россия закроет небо над полигоном "Капустин Яр", откуда била "Орешником" по Украине, - СМИ

Россия закрывает воздушное пространство над полигоном Капустин Яр

Россияне 12 и 13 мая закроют воздушное пространство над ракетным полигоном "Капустин Яр" для вероятного запуска баллистических ракет. Именно с этого полигона Россия в прошлом году запускала по Украине ракету "Орешник".

Об этом сообщается на сайте Федерального авиационного управления США (FAA) и "Мілітарний", передает Цензор.НЕТ.

Сообщение о закрытии воздушного пространства появилось 8 мая.

Условия, указанные в сообщении, могут свидетельствовать о намерениях России запустить баллистические ракеты по территории Украины, отмечает "Мілітарний".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран планирует передать РФ пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, - Reuters

В первую очередь. внимание привлекает диапазон высот, указанный в сообщении: россияне хотят закрыть небо от уровня поверхности до неограниченной высоты.

Ограничения будут касаться всех воздушных судов, которые могут лететь над Капустиным Яром. Запрет будет действовать 12-13 мая ежедневно с 6:00 до 16:00 по местному времени.

В "Мілітарний" обратили внимание, что такой же запрет россияне вводили 21 ноября 2024 года - накануне удара "Орешником" по Днепру. Тогда ограничения продолжались с 04:00 до 20:00 в период с 21 по 23 ноября.

Также читайте: Посольство США в Украине предупредило о "масштабной воздушной атаке" РФ в ближайшие дни

Напомним, посольство США 9 мая предупредило о возможном авиаударе по Украине в ближайшие дни.

Автор: 

россия (95725) полигон (339) баллистические ракеты (391) война в Украине (4192)


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Топ комментарии
+16
"Весело" буде в Україні 12-13 травня! Це "благодарність" ><уйла за те, що безпечно провели парад побєдобєсія! 🤬
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10.05.2025 10:11
+16
Нехай трампон ще позакликає кремлівського шизофреніка припинити війну. А ***** та його жовтопикий господар х@р на нього клали. Куколд. Тєрпіла.
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10.05.2025 10:14
+10
Нічого не буде такого, що ми не бачили. а ще, їхні ліщинники добре вибухають на старті в шахтах.
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10.05.2025 10:12
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"Весело" буде в Україні 12-13 травня! Це "благодарність" ><уйла за те, що безпечно провели парад побєдобєсія! 🤬
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10.05.2025 10:11 Ответить
Нічого не буде такого, що ми не бачили. а ще, їхні ліщинники добре вибухають на старті в шахтах.
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10.05.2025 10:12 Ответить
В тому то і справа, що бачили! А отже знову буде сотні зруйнованих помешкань, та десятки загиблих українців, серед яких безнеаинні діти! Якби прилетіло на Банкову, або ВР, то і відповіль була б адекватною, мабудь! А так тільки писдьож від боневтіка, типу зараз як відповимо потужно! 🤬
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10.05.2025 10:59 Ответить
А тампон знову викладе пост:"VLADIMIR, STOP!", тільки ще можливо додасть:"PLEASE!".
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10.05.2025 11:28 Ответить
Нехай трампон ще позакликає кремлівського шизофреніка припинити війну. А ***** та його жовтопикий господар х@р на нього клали. Куколд. Тєрпіла.
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10.05.2025 10:14 Ответить
Казиться ******, показушне побєдобєсіє, для Сицзин півня, не допомогло, старому кабаєву! От і діарея через це! Як у Хрущова …
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10.05.2025 10:17 Ответить
все це звичайно захоплююче, якщо твої діти не в Україні
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10.05.2025 11:43 Ответить
Якщо не буде в ній спеціального спорядження, а його не буде, то енергія яку несуть ті болванки, порівняна десь з парою тон вибухівки, розподіленою між усіма болванками, відповідно загроза від нього не більше, ніж від шахедів. Звісно, що там, де потрапить болванка та будуть руйнування, але це ніяк не порівняти з спеціальним спорядженням цих боєголовок. І не факт, що він долетить.
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10.05.2025 10:19 Ответить
І хто це полайкав? Ті, кого твій допис заспокоїв?
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10.05.2025 11:11 Ответить
В опастности все,кроме шоубизнеса,их ботокс бережет.
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10.05.2025 10:30 Ответить
Це шо, Кузькінамать?
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10.05.2025 10:33 Ответить
Туди треба відправити 2 сотні найбільш дальнобійних дронів, як в "зону закриту для польотів"
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10.05.2025 10:36 Ответить
1100 км
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10.05.2025 11:32 Ответить
Захоплення кацапами голопупівки під Авдєєвкою, ціною декількох бригад ЗС РФ, викликає у росіянчиків питання. Тому ***** потрібна вистава з фейєрверками.

Звісно, якщо зможуть взагалі запустити, бо воно через три рази на четвертий працює.
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10.05.2025 10:41 Ответить
просто классс. ми росіянам дозволяємо спокійно провести "парад 9 майа"
вони віддячують орєшніком. І як завжди - за все платять прості українці, звісно кров'ю.

p.s. Зате ЄС + сша все дають росіянам 2-4 тижні для тестування справжніх намірів. Тут українців розстрілюють, як у тирі, а Захід все ніяк не нажереться круасанами (зброї нема, шукайте самі, **** з тою росією тягатись)
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10.05.2025 10:42 Ответить
Не переживаємо, адже за словами Найвеличнішого ми виробляємо по 8 ракет у день, а це означає, що вже сьогодні зрівняємо той полігон із землею.
А якщо серйозно, то наступні декілька днів будуть чорними.
Слідкуємо за руками, якщо Зейло звалить з країни - значить чекай біди.
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10.05.2025 10:57 Ответить
А то у нас усі інші дні світлі...
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10.05.2025 11:08 Ответить
и шо?зимой шлеперы инфопомоечные разгоняли за тот всратый орешник и закрытие неба над бабустиным яром.и шо?короче ***** и *******.
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10.05.2025 11:13 Ответить
Балістичні ракети Ермак-1 та Ермак-2 вже вилітають на Капустін Яр. А проти нашого гіперзвуку "Смарагдовий балабол" взагалі ППО безпорадне.
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10.05.2025 11:17 Ответить
якесь повне ******** і знущання над людьми в Україні, все таки колишній папа римський був правий, коли назвав український народ нещасним.
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10.05.2025 11:41 Ответить
 
 