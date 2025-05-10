Россия закроет небо над полигоном "Капустин Яр", откуда била "Орешником" по Украине, - СМИ

Россияне 12 и 13 мая закроют воздушное пространство над ракетным полигоном "Капустин Яр" для вероятного запуска баллистических ракет. Именно с этого полигона Россия в прошлом году запускала по Украине ракету "Орешник".

Об этом сообщается на сайте Федерального авиационного управления США (FAA) и "Мілітарний", передает Цензор.НЕТ.

Сообщение о закрытии воздушного пространства появилось 8 мая.

Условия, указанные в сообщении, могут свидетельствовать о намерениях России запустить баллистические ракеты по территории Украины, отмечает "Мілітарний".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран планирует передать РФ пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, - Reuters

В первую очередь. внимание привлекает диапазон высот, указанный в сообщении: россияне хотят закрыть небо от уровня поверхности до неограниченной высоты.

Ограничения будут касаться всех воздушных судов, которые могут лететь над Капустиным Яром. Запрет будет действовать 12-13 мая ежедневно с 6:00 до 16:00 по местному времени.

В "Мілітарний" обратили внимание, что такой же запрет россияне вводили 21 ноября 2024 года - накануне удара "Орешником" по Днепру. Тогда ограничения продолжались с 04:00 до 20:00 в период с 21 по 23 ноября.

Также читайте: Посольство США в Украине предупредило о "масштабной воздушной атаке" РФ в ближайшие дни

Напомним, посольство США 9 мая предупредило о возможном авиаударе по Украине в ближайшие дни.