Россия закроет небо над полигоном "Капустин Яр", откуда била "Орешником" по Украине, - СМИ
Россияне 12 и 13 мая закроют воздушное пространство над ракетным полигоном "Капустин Яр" для вероятного запуска баллистических ракет. Именно с этого полигона Россия в прошлом году запускала по Украине ракету "Орешник".
Об этом сообщается на сайте Федерального авиационного управления США (FAA) и "Мілітарний", передает Цензор.НЕТ.
Сообщение о закрытии воздушного пространства появилось 8 мая.
Условия, указанные в сообщении, могут свидетельствовать о намерениях России запустить баллистические ракеты по территории Украины, отмечает "Мілітарний".
В первую очередь. внимание привлекает диапазон высот, указанный в сообщении: россияне хотят закрыть небо от уровня поверхности до неограниченной высоты.
Ограничения будут касаться всех воздушных судов, которые могут лететь над Капустиным Яром. Запрет будет действовать 12-13 мая ежедневно с 6:00 до 16:00 по местному времени.
В "Мілітарний" обратили внимание, что такой же запрет россияне вводили 21 ноября 2024 года - накануне удара "Орешником" по Днепру. Тогда ограничения продолжались с 04:00 до 20:00 в период с 21 по 23 ноября.
Напомним, посольство США 9 мая предупредило о возможном авиаударе по Украине в ближайшие дни.
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Звісно, якщо зможуть взагалі запустити, бо воно через три рази на четвертий працює.
вони віддячують орєшніком. І як завжди - за все платять прості українці, звісно кров'ю.
p.s. Зате ЄС + сша все дають росіянам 2-4 тижні для тестування справжніх намірів. Тут українців розстрілюють, як у тирі, а Захід все ніяк не нажереться круасанами (зброї нема, шукайте самі, **** з тою росією тягатись)
А якщо серйозно, то наступні декілька днів будуть чорними.
Слідкуємо за руками, якщо Зейло звалить з країни - значить чекай біди.