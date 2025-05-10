УКР
Новини
4 192 23

Віткофф на зустрічах з Путіним покладався на перекладача Кремля, порушивши протокол, - NBC

На зустрічі з Путіним Віткофф не брав свого перекладача

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф порушив протокол, не скориставшись послугами власного перекладача під час трьох зустрічей з диктатором РФ Володимиром Путіним. Він покладався на перекладачів з Кремля.

Про це йдеться у матеріалі NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами одного із західних посадовців, Віткофф, якому було доручено вести переговори про припинення війни в Україні, зустрічався з Путіним 11 лютого, 13 березня і 11 квітня - без свого перекладача. Замість цього спецпредставник Трампа "використовував" російських.

"Якщо вони говорять один з одним російською, він не розуміє, що вони говорять", - сказав посадовець, маючи на увазі Путіна і перекладачів.

Зазначається, що Віткофф не володіє російською мовою. З огляду на це, за словами двох колишніх американських послів, користуючись послугами перекладачів Кремля, він ризикував пропустити деякі нюанси в повідомленнях Путіна і не зміг би самостійно перевірити те, що йому говорили.

Водночас, як пише видання, глава Кремля, який трохи володіє англійською мовою, під час офіційних заходів користується послугами перекладача. На зустрічі з Віткоффом 25 квітня його супроводжували спецрадник Юрій Ушаков і спецпредставник з інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв. До команди Путіна також приєднався перекладач.

Читайте також: У Білому домі розчаровані підходом Віткоффа до переговорів з Росією, - New York Post

На короткому відео, опублікованому Кремлем, Віткофф з посмішкою входить у кімнату один, перш ніж потиснути руку Путіну. І, схоже, спецпредставник Трампа прийшов без радників або експертів, які зазвичай підтримують американських чиновників, що ведуть делікатні та складні переговори.

Коли до Віткоффа з його боку столу приєдналася жінка, він вказав на неї і сказав: "Перекладач? З посольства? Добре".

Водночас Анна Келлі, заступник прес-секретаря Білого дому, заявила, що Віткофф "дотримується всіх протоколів безпеки".

Читайте також: Віткофф має представити Путіну пропозиції з 22 пунктів щодо миру в Україні, - NBC

Автор: 

візит (1647) путін володимир (24521) Віткофф Стів (129)
Топ коментарі
+10
У Трампа шикарна команда.
Маск-йо#ну#ий на всю голову.
Наварро-радник з питань торгівлі, який посилався на думку вигаданого експерта.
Волц-"фахівець" зі створення чатів в Signal.
Гегсет-голова Пентагону, який обговорює з дружиною і братом справи з нацбезпеки.
Віткофф-перемовник від бога, який покладається на перемовинах з кацапами на кацапського перекладача.
Це повний атас🤦‍♂️ 🤡🤠
показати весь коментар
10.05.2025 23:33 Відповісти
+8
такі цікаві часи настали , всі агенти кремля ,навіть не приховують свою беззамовну слухняність ,перед шефом фсб ху* ла ...
показати весь коментар
10.05.2025 22:58 Відповісти
+7
Ну , якщо Мексиканську затоку переназвати американською , а Гренландію чи Канаду хочуть приєднати до США - то чому б і ні ... ? Решта ідіотизму нічим не відрізняється ...
показати весь коментар
10.05.2025 22:50 Відповісти
Тупой.
показати весь коментар
10.05.2025 22:38 Відповісти
А Зєля Оманський не порушив протокол, розмовляючи віч-на-віч з Трампом в соборі Святого Петра( до речі, тонкий троллінг Порошенка)? Про що вони вдвох говорили? За яку суму Зєля продав Трампу Українські надра? Чому при цій розмові не були присутні референти, прекладачі, які були б свідками цієї офіційної розмови офіційної особи- Зєлі Оманського? А тепер Зєля купив собі за рахунок України індульгенцію від Трампа, за всі свої злочини проти України. Ця Буратіна, БЕЗП'ЯТИ ХВИЛИН НІХТО поводиться вкрай нахабно. Це фантастика: в цілій державі Україна не має жодного політичного чи військового діяча, який дав би копняка під зад цьому пройдисвіту.
показати весь коментар
11.05.2025 01:09 Відповісти
А рашистським шпигунам так цікаво знати про що йшла мова між двома президентами. Доречі я зневажаю трампа і не голосувала за Зеленського.
показати весь коментар
11.05.2025 10:30 Відповісти
Трампісти війдуть в історію США , як найбільші лузери !
Шкода лише , що це шоу ідіотів лише починається ...
показати весь коментар
10.05.2025 22:40 Відповісти
А нам би через кордон як-небудь..
показати весь коментар
10.05.2025 22:44 Відповісти
як і зелені з бубою в історію України.
показати весь коментар
11.05.2025 01:20 Відповісти
А шо так можно було?
показати весь коментар
10.05.2025 22:47 Відповісти
Ну , якщо Мексиканську затоку переназвати американською , а Гренландію чи Канаду хочуть приєднати до США - то чому б і ні ... ? Решта ідіотизму нічим не відрізняється ...
показати весь коментар
10.05.2025 22:50 Відповісти
А для чого ще й американському перекладачу знати деталі розмови?!... Знатимуть те що переповість Віткоффф...
показати весь коментар
10.05.2025 22:52 Відповісти
З подачі москалів.
показати весь коментар
10.05.2025 22:53 Відповісти
такі цікаві часи настали , всі агенти кремля ,навіть не приховують свою беззамовну слухняність ,перед шефом фсб ху* ла ...
показати весь коментар
10.05.2025 22:58 Відповісти
"порушивши протокол" - це головний девіз поточної адміністрації США во всьому, що вони роблять
показати весь коментар
10.05.2025 23:14 Відповісти
тут головне партрет на коні з свордом! - наш діда падкий на підлизалово
показати весь коментар
10.05.2025 23:22 Відповісти
У Трампа шикарна команда.
Маск-йо#ну#ий на всю голову.
Наварро-радник з питань торгівлі, який посилався на думку вигаданого експерта.
Волц-"фахівець" зі створення чатів в Signal.
Гегсет-голова Пентагону, який обговорює з дружиною і братом справи з нацбезпеки.
Віткофф-перемовник від бога, який покладається на перемовинах з кацапами на кацапського перекладача.
Це повний атас🤦‍♂️ 🤡🤠
показати весь коментар
10.05.2025 23:33 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2025 05:00 Відповісти
Перестаньте, він такий рашен-ферштейн, що певно балакає російською ліпше ніж перекладач.
показати весь коментар
10.05.2025 23:51 Відповісти
Команда Трампа і коміксами може вести переговори. А ***** якраз ще й їх малювати вміє.
показати весь коментар
11.05.2025 00:30 Відповісти
Та його давно купили з потрохами
показати весь коментар
11.05.2025 00:59 Відповісти
лисий, морда ширша плеч? - ордловець в бігах!
показати весь коментар
11.05.2025 01:07 Відповісти
шахтар, кармілець, ***...
показати весь коментар
11.05.2025 01:08 Відповісти
Умышленно вбрасывают чепуху чтобы высмеять и показать несостоятельность Республиканцев
показати весь коментар
11.05.2025 05:34 Відповісти
трампістів
а хіба вони не такі ?
показати весь коментар
11.05.2025 09:11 Відповісти
 
 