Віткофф на зустрічах з Путіним покладався на перекладача Кремля, порушивши протокол, - NBC

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф порушив протокол, не скориставшись послугами власного перекладача під час трьох зустрічей з диктатором РФ Володимиром Путіним. Він покладався на перекладачів з Кремля.

Про це йдеться у матеріалі NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами одного із західних посадовців, Віткофф, якому було доручено вести переговори про припинення війни в Україні, зустрічався з Путіним 11 лютого, 13 березня і 11 квітня - без свого перекладача. Замість цього спецпредставник Трампа "використовував" російських.

"Якщо вони говорять один з одним російською, він не розуміє, що вони говорять", - сказав посадовець, маючи на увазі Путіна і перекладачів.

Зазначається, що Віткофф не володіє російською мовою. З огляду на це, за словами двох колишніх американських послів, користуючись послугами перекладачів Кремля, він ризикував пропустити деякі нюанси в повідомленнях Путіна і не зміг би самостійно перевірити те, що йому говорили.

Водночас, як пише видання, глава Кремля, який трохи володіє англійською мовою, під час офіційних заходів користується послугами перекладача. На зустрічі з Віткоффом 25 квітня його супроводжували спецрадник Юрій Ушаков і спецпредставник з інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв. До команди Путіна також приєднався перекладач.

На короткому відео, опублікованому Кремлем, Віткофф з посмішкою входить у кімнату один, перш ніж потиснути руку Путіну. І, схоже, спецпредставник Трампа прийшов без радників або експертів, які зазвичай підтримують американських чиновників, що ведуть делікатні та складні переговори.

Коли до Віткоффа з його боку столу приєдналася жінка, він вказав на неї і сказав: "Перекладач? З посольства? Добре".

Водночас Анна Келлі, заступник прес-секретаря Білого дому, заявила, що Віткофф "дотримується всіх протоколів безпеки".

