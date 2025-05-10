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Новини Мирні перемовини
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Віткофф має представити Путіну пропозиції з 22 пунктів щодо миру в Україні, - NBC

Віткофф, ймовірно, ознайомить Путіна з переліками вимог США та союзників

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має ознайомити диктатора РФ Володимира Путіна з 22 пропозиціями США і європейців щодо миру в Україні.

Про це пише NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що американські, європейські та українські учасники переговорів підготували "лист умов" з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню. За словами співрозмовника видання, серед цих пунктів нібито врахована вимога Путіна про те, щоб США не підтримували вступ України до НАТО.

"Якщо Путін хоче знайти вихід, ось йому вихід", - сказав неназваний чиновник, коментуючи пропозиції.

Співрозмовники додали, що Віткофф повинен буде представити їх російському диктатору.

Воночас, коли саме може відбутися відповідна зустріч, не уточнюється.

Раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявляв, що на перемовинах у Лондоні наприкінці квітня українська та американська делегації розробили список умов, який містить 22 "дуже конкретні" дії.

Читайте також: Неможливо досягти миру в Україні без прямого діалогу з Путіним, - Віткофф

Автор: 

перемовини (2928) росія (65459) Віткофф Стів (96)


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Топ коментарі
+7
Задобряють вбивцю - як же вони збираються його судити і притягувати до відповідальності
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10.05.2025 18:41
+7
Віткоффу варто підписатись на Дімона Медведєва в мережі "Х"😃
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10.05.2025 18:43
+6
вітткофф - м**удак
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10.05.2025 18:42
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Задобряють вбивцю - як же вони збираються його судити і притягувати до відповідальності
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10.05.2025 18:41 Відповісти
шукають вбивці вихід..
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10.05.2025 18:44 Відповісти
А Трампуша ніколи і не збирався його судити,адже для нього він "харошій парєнь".
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10.05.2025 18:50 Відповісти
Ше ж учора ладнали спецтрибунал
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10.05.2025 18:55 Відповісти
без США
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10.05.2025 20:08 Відповісти
Без - Трамп на це не піде
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10.05.2025 20:17 Відповісти
вітткофф - м**удак
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10.05.2025 18:42 Відповісти
Та ні, все навпаки - тепер найгірших з мудаків називають вітткофами!
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10.05.2025 19:12 Відповісти
Віткоффу варто підписатись на Дімона Медведєва в мережі "Х"😃
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10.05.2025 18:43 Відповісти
Роздрукуйте їх зразу на туалетному папері.
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10.05.2025 18:43 Відповісти
в доні як не чинуша, то в різному ступеню прокацаплений віткоф.
а сам він над ними - Pапа римський віткоф І!
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10.05.2025 18:43 Відповісти
У бениного Оманского Нарика спроси у него уже готовы 25 планов потужности, незламности, виденье мира в очке путина, разойдёмся на середине и т.д у ботаксного Шныря сейчас два козыря агент краснов и проэкт кремля Буратино!!!
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10.05.2025 18:44 Відповісти
То все до пізди, диктатор ***** повинен бути знищений, не потрібно йому нічого представляти!
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10.05.2025 18:48 Відповісти
це не дуже потужно не пристегнути до цих 22 пунктів
27 узгоджних безпекових договорів з партнерами,
1й і 2й саміти миру, всі 5-6 планів перемог і нарешті, десь там збоку,
самого єрмака до цього всього стейплером пришпілити.
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10.05.2025 18:52 Відповісти
Ржака...
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10.05.2025 18:56 Відповісти
Смішний дід... ще Трампу одну картину привезе.
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10.05.2025 18:59 Відповісти
за тим і їде
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10.05.2025 19:06 Відповісти
Клоуни
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10.05.2025 19:14 Відповісти
Спецпосланник Трампа грубо нарушaeт протокол на переговорах с Путиным

19:13

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф не взял с собой американского переводчика на все три встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает NBC News со ссылкой на трех знакомых с переговорами чиновников.

Вместо этого он использовал переводчиков Кремля, что противоречит устоявшейся дипломатической практике.
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10.05.2025 19:18 Відповісти
Білий дім глухий і сліпий. Європейські лідери разом з нами проводять досить чітку роботу по сковуванню пуйла. Американці, на противагу, так і продовжують годувати печеньками пуйла і облизувати його в недоступних місцях.
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10.05.2025 19:20 Відповісти
Для чого щось представляти, коли відповідь вже є. Від Мєдвєдєва.
Янкі! Майте хоч трошки гонору! Не розставляйте публічно ноги перед свинособаками...
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10.05.2025 19:30 Відповісти
"За словами співрозмовника видання, серед цих пунктів нібито врахована вимога Путіна про те, щоб США не підтримували вступ України до НАТО. "
А якщо путін це відкине, то Україна буде в НАТО? Може досить вже цих танців з бубнами?
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10.05.2025 19:38 Відповісти
Уиткофф должен представить Путину предложения из 22 пунктов относительно мира в Украине, - NBC Источник: https://censor.net/ru/n3551525

МНЕ НРАВИТСЯ ЗАГОЛОВОК ,, должен пуйлу ,, )))))
и блюдечко с голубой каёмочкой Уиткофф не забудь и заходи задом
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10.05.2025 19:56 Відповісти
Важко уявити, якою сумішшю 22 сортів гівна буде цей витвір мнозотника Вітькова. 🤢
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10.05.2025 20:21 Відповісти
 
 