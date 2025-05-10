Віткофф має представити Путіну пропозиції з 22 пунктів щодо миру в Україні, - NBC
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має ознайомити диктатора РФ Володимира Путіна з 22 пропозиціями США і європейців щодо миру в Україні.
Про це пише NBC News, інформує Цензор.НЕТ.
У матеріалі йдеться, що американські, європейські та українські учасники переговорів підготували "лист умов" з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню. За словами співрозмовника видання, серед цих пунктів нібито врахована вимога Путіна про те, щоб США не підтримували вступ України до НАТО.
"Якщо Путін хоче знайти вихід, ось йому вихід", - сказав неназваний чиновник, коментуючи пропозиції.
Співрозмовники додали, що Віткофф повинен буде представити їх російському диктатору.
Воночас, коли саме може відбутися відповідна зустріч, не уточнюється.
Раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявляв, що на перемовинах у Лондоні наприкінці квітня українська та американська делегації розробили список умов, який містить 22 "дуже конкретні" дії.
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а сам він над ними - Pапа римський віткоф І!
27 узгоджних безпекових договорів з партнерами,
1й і 2й саміти миру, всі 5-6 планів перемог і нарешті, десь там збоку,
самого єрмака до цього всього стейплером пришпілити.
19:13
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф не взял с собой американского переводчика на все три встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает NBC News со ссылкой на трех знакомых с переговорами чиновников.
Вместо этого он использовал переводчиков Кремля, что противоречит устоявшейся дипломатической практике.
Янкі! Майте хоч трошки гонору! Не розставляйте публічно ноги перед свинособаками...
А якщо путін це відкине, то Україна буде в НАТО? Може досить вже цих танців з бубнами?
МНЕ НРАВИТСЯ ЗАГОЛОВОК ,, должен пуйлу ,, )))))
и блюдечко с голубой каёмочкой Уиткофф не забудь и заходи задом