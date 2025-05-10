Віткофф має представити Путіну пропозиції з 22 пунктів щодо миру в Україні, - NBC

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має ознайомити диктатора РФ Володимира Путіна з 22 пропозиціями США і європейців щодо миру в Україні.

Про це пише NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що американські, європейські та українські учасники переговорів підготували "лист умов" з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню. За словами співрозмовника видання, серед цих пунктів нібито врахована вимога Путіна про те, щоб США не підтримували вступ України до НАТО.

"Якщо Путін хоче знайти вихід, ось йому вихід", - сказав неназваний чиновник, коментуючи пропозиції.

Співрозмовники додали, що Віткофф повинен буде представити їх російському диктатору.

Воночас, коли саме може відбутися відповідна зустріч, не уточнюється.

Раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявляв, що на перемовинах у Лондоні наприкінці квітня українська та американська делегації розробили список умов, який містить 22 "дуже конкретні" дії.

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