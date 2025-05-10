Уиткофф должен представить Путину предложения из 22 пунктов относительно мира в Украине, - NBC

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен ознакомить диктатора РФ Владимира Путина с 22 предложениями США и европейцев относительно мира в Украине.

Об этом пишет NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что американские, европейские и украинские участники переговоров подготовили "письмо условий" с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня. По словам собеседника издания, среди этих пунктов якобы учтено требование Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.

"Если Путин хочет найти выход, вот ему выход", - сказал неназванный чиновник, комментируя предложения.

Собеседники добавили, что Уиткофф должен будет представить их российскому диктатору.

В то же время, когда именно может состояться соответствующая встреча, не уточняется.

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог заявлял, что на переговорах в Лондоне в конце апреля украинская и американская делегации разработали список условий, который содержит 22 "очень конкретных" действия.

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