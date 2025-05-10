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Новости Мирные переговоры
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Уиткофф должен представить Путину предложения из 22 пунктов относительно мира в Украине, - NBC

Виткофф, вероятно, ознакомит Путина с перечнем требований США и союзников

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен ознакомить диктатора РФ Владимира Путина с 22 предложениями США и европейцев относительно мира в Украине.

Об этом пишет NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что американские, европейские и украинские участники переговоров подготовили "письмо условий" с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня. По словам собеседника издания, среди этих пунктов якобы учтено требование Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.

"Если Путин хочет найти выход, вот ему выход", - сказал неназванный чиновник, комментируя предложения.

Собеседники добавили, что Уиткофф должен будет представить их российскому диктатору.

В то же время, когда именно может состояться соответствующая встреча, не уточняется.

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог заявлял, что на переговорах в Лондоне в конце апреля украинская и американская делегации разработали список условий, который содержит 22 "очень конкретных" действия.

Читайте также: Невозможно достичь мира в Украине без прямого диалога с Путиным, - Виткофф

Автор: 

переговоры (4989) россия (95740) Стив Уиткофф (94)


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Топ комментарии
+7
Віткоффу варто підписатись на Дімона Медведєва в мережі "Х"😃
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10.05.2025 18:43
+6
вітткофф - м**удак
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10.05.2025 18:42
+5
Задобряють вбивцю - як же вони збираються його судити і притягувати до відповідальності
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10.05.2025 18:41
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Задобряють вбивцю - як же вони збираються його судити і притягувати до відповідальності
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10.05.2025 18:41 Ответить
шукають вбивці вихід..
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10.05.2025 18:44 Ответить
А Трампуша ніколи і не збирався його судити,адже для нього він "харошій парєнь".
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10.05.2025 18:50 Ответить
Ше ж учора ладнали спецтрибунал
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10.05.2025 18:55 Ответить
без США
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10.05.2025 20:08 Ответить
Без - Трамп на це не піде
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10.05.2025 20:17 Ответить
вітткофф - м**удак
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10.05.2025 18:42 Ответить
Та ні, все навпаки - тепер найгірших з мудаків називають вітткофами!
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10.05.2025 19:12 Ответить
Віткоффу варто підписатись на Дімона Медведєва в мережі "Х"😃
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10.05.2025 18:43 Ответить
Роздрукуйте їх зразу на туалетному папері.
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10.05.2025 18:43 Ответить
в доні як не чинуша, то в різному ступеню прокацаплений віткоф.
а сам він над ними - Pапа римський віткоф І!
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10.05.2025 18:43 Ответить
У бениного Оманского Нарика спроси у него уже готовы 25 планов потужности, незламности, виденье мира в очке путина, разойдёмся на середине и т.д у ботаксного Шныря сейчас два козыря агент краснов и проэкт кремля Буратино!!!
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10.05.2025 18:44 Ответить
То все до пізди, диктатор ***** повинен бути знищений, не потрібно йому нічого представляти!
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10.05.2025 18:48 Ответить
це не дуже потужно не пристегнути до цих 22 пунктів
27 узгоджних безпекових договорів з партнерами,
1й і 2й саміти миру, всі 5-6 планів перемог і нарешті, десь там збоку,
самого єрмака до цього всього стейплером пришпілити.
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10.05.2025 18:52 Ответить
Ржака...
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10.05.2025 18:56 Ответить
Смішний дід... ще Трампу одну картину привезе.
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10.05.2025 18:59 Ответить
за тим і їде
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10.05.2025 19:06 Ответить
Клоуни
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10.05.2025 19:14 Ответить
Спецпосланник Трампа грубо нарушaeт протокол на переговорах с Путиным

19:13

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф не взял с собой американского переводчика на все три встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает NBC News со ссылкой на трех знакомых с переговорами чиновников.

Вместо этого он использовал переводчиков Кремля, что противоречит устоявшейся дипломатической практике.
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10.05.2025 19:18 Ответить
Білий дім глухий і сліпий. Європейські лідери разом з нами проводять досить чітку роботу по сковуванню пуйла. Американці, на противагу, так і продовжують годувати печеньками пуйла і облизувати його в недоступних місцях.
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10.05.2025 19:20 Ответить
Для чого щось представляти, коли відповідь вже є. Від Мєдвєдєва.
Янкі! Майте хоч трошки гонору! Не розставляйте публічно ноги перед свинособаками...
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10.05.2025 19:30 Ответить
"За словами співрозмовника видання, серед цих пунктів нібито врахована вимога Путіна про те, щоб США не підтримували вступ України до НАТО. "
А якщо путін це відкине, то Україна буде в НАТО? Може досить вже цих танців з бубнами?
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10.05.2025 19:38 Ответить
Уиткофф должен представить Путину предложения из 22 пунктов относительно мира в Украине, - NBC Источник: https://censor.net/ru/n3551525

МНЕ НРАВИТСЯ ЗАГОЛОВОК ,, должен пуйлу ,, )))))
и блюдечко с голубой каёмочкой Уиткофф не забудь и заходи задом
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10.05.2025 19:56 Ответить
Важко уявити, якою сумішшю 22 сортів гівна буде цей витвір мнозотника Вітькова. 🤢
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10.05.2025 20:21 Ответить
 
 