Уиткофф должен представить Путину предложения из 22 пунктов относительно мира в Украине, - NBC
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен ознакомить диктатора РФ Владимира Путина с 22 предложениями США и европейцев относительно мира в Украине.
Об этом пишет NBC News, информирует Цензор.НЕТ.
В материале говорится, что американские, европейские и украинские участники переговоров подготовили "письмо условий" с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня. По словам собеседника издания, среди этих пунктов якобы учтено требование Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.
"Если Путин хочет найти выход, вот ему выход", - сказал неназванный чиновник, комментируя предложения.
Собеседники добавили, что Уиткофф должен будет представить их российскому диктатору.
В то же время, когда именно может состояться соответствующая встреча, не уточняется.
Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог заявлял, что на переговорах в Лондоне в конце апреля украинская и американская делегации разработали список условий, который содержит 22 "очень конкретных" действия.
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а сам він над ними - Pапа римський віткоф І!
27 узгоджних безпекових договорів з партнерами,
1й і 2й саміти миру, всі 5-6 планів перемог і нарешті, десь там збоку,
самого єрмака до цього всього стейплером пришпілити.
19:13
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф не взял с собой американского переводчика на все три встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает NBC News со ссылкой на трех знакомых с переговорами чиновников.
Вместо этого он использовал переводчиков Кремля, что противоречит устоявшейся дипломатической практике.
Янкі! Майте хоч трошки гонору! Не розставляйте публічно ноги перед свинособаками...
А якщо путін це відкине, то Україна буде в НАТО? Може досить вже цих танців з бубнами?
МНЕ НРАВИТСЯ ЗАГОЛОВОК ,, должен пуйлу ,, )))))
и блюдечко с голубой каёмочкой Уиткофф не забудь и заходи задом