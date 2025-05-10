Уиткофф на встречах с Путиным полагался на переводчика Кремля, нарушив протокол, - NBC

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил протокол, не воспользовавшись услугами собственного переводчика во время трех встреч с диктатором РФ Владимиром Путиным. Он полагался на переводчиков из Кремля.

Об этом говорится в материале NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам одного из западных чиновников, Уиткофф, которому было поручено вести переговоры о прекращении войны в Украине, встречался с Путиным 11 февраля, 13 марта и 11 апреля без своего переводчика. Вместо этого спецпредставитель Трампа "использовал" российских.

"Если они говорят друг с другом на русском, он не понимает, что они говорят", - сказал чиновник, имея в виду Путина и переводчиков.

Отмечается, что Уиткофф не владеет русским языком. Учитывая это, по словам двух бывших американских послов, пользуясь услугами переводчиков Кремля, он рисковал пропустить некоторые нюансы в сообщениях Путина и не смог бы самостоятельно проверить то, что ему говорили.

При этом, как пишет издание, глава Кремля, который немного владеет английским языком, во время официальных мероприятий пользуется услугами переводчика. На встрече с Уиткоффом 25 апреля его сопровождали спецсоветник Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. К команде Путина также присоединился переводчик.

Читайте также: В Белом доме разочарованы подходом Виткоффа к переговорам с Россией, - New York Post

На коротком видео, опубликованном Кремлем, Уиткофф с улыбкой входит в комнату один, прежде чем пожать руку Путину. И, похоже, спецпредставитель Трампа пришел без советников или экспертов, которые обычно поддерживают американских чиновников, ведущих деликатные и сложные переговоры.

Когда к Уиткоффу с его стороны стола присоединилась женщина, он указал на нее и сказал: "Переводчик? Из посольства? Хорошо".

В то же время Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что Уиткофф "придерживается всех протоколов безопасности".

Читайте также: Уиткофф должен представить Путину предложения из 22 пунктов по миру в Украине, - NBC