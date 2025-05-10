РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10214 посетителей онлайн
Новости Визит Уиткоффа в рф
4 192 23

Уиткофф на встречах с Путиным полагался на переводчика Кремля, нарушив протокол, - NBC

На встрече с Путиным Виткофф не брал своего переводчика

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил протокол, не воспользовавшись услугами собственного переводчика во время трех встреч с диктатором РФ Владимиром Путиным. Он полагался на переводчиков из Кремля.

Об этом говорится в материале NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам одного из западных чиновников, Уиткофф, которому было поручено вести переговоры о прекращении войны в Украине, встречался с Путиным 11 февраля, 13 марта и 11 апреля без своего переводчика. Вместо этого спецпредставитель Трампа "использовал" российских.

"Если они говорят друг с другом на русском, он не понимает, что они говорят", - сказал чиновник, имея в виду Путина и переводчиков.

Отмечается, что Уиткофф не владеет русским языком. Учитывая это, по словам двух бывших американских послов, пользуясь услугами переводчиков Кремля, он рисковал пропустить некоторые нюансы в сообщениях Путина и не смог бы самостоятельно проверить то, что ему говорили.

При этом, как пишет издание, глава Кремля, который немного владеет английским языком, во время официальных мероприятий пользуется услугами переводчика. На встрече с Уиткоффом 25 апреля его сопровождали спецсоветник Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. К команде Путина также присоединился переводчик.

Читайте также: В Белом доме разочарованы подходом Виткоффа к переговорам с Россией, - New York Post

На коротком видео, опубликованном Кремлем, Уиткофф с улыбкой входит в комнату один, прежде чем пожать руку Путину. И, похоже, спецпредставитель Трампа пришел без советников или экспертов, которые обычно поддерживают американских чиновников, ведущих деликатные и сложные переговоры.

Когда к Уиткоффу с его стороны стола присоединилась женщина, он указал на нее и сказал: "Переводчик? Из посольства? Хорошо".

В то же время Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что Уиткофф "придерживается всех протоколов безопасности".

Читайте также: Уиткофф должен представить Путину предложения из 22 пунктов по миру в Украине, - NBC

Автор: 

визит (3144) путин владимир (31920) Стив Уиткофф (128)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
У Трампа шикарна команда.
Маск-йо#ну#ий на всю голову.
Наварро-радник з питань торгівлі, який посилався на думку вигаданого експерта.
Волц-"фахівець" зі створення чатів в Signal.
Гегсет-голова Пентагону, який обговорює з дружиною і братом справи з нацбезпеки.
Віткофф-перемовник від бога, який покладається на перемовинах з кацапами на кацапського перекладача.
Це повний атас🤦‍♂️ 🤡🤠
показать весь комментарий
10.05.2025 23:33 Ответить
+8
такі цікаві часи настали , всі агенти кремля ,навіть не приховують свою беззамовну слухняність ,перед шефом фсб ху* ла ...
показать весь комментарий
10.05.2025 22:58 Ответить
+7
Ну , якщо Мексиканську затоку переназвати американською , а Гренландію чи Канаду хочуть приєднати до США - то чому б і ні ... ? Решта ідіотизму нічим не відрізняється ...
показать весь комментарий
10.05.2025 22:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тупой.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:38 Ответить
А Зєля Оманський не порушив протокол, розмовляючи віч-на-віч з Трампом в соборі Святого Петра( до речі, тонкий троллінг Порошенка)? Про що вони вдвох говорили? За яку суму Зєля продав Трампу Українські надра? Чому при цій розмові не були присутні референти, прекладачі, які були б свідками цієї офіційної розмови офіційної особи- Зєлі Оманського? А тепер Зєля купив собі за рахунок України індульгенцію від Трампа, за всі свої злочини проти України. Ця Буратіна, БЕЗП'ЯТИ ХВИЛИН НІХТО поводиться вкрай нахабно. Це фантастика: в цілій державі Україна не має жодного політичного чи військового діяча, який дав би копняка під зад цьому пройдисвіту.
показать весь комментарий
11.05.2025 01:09 Ответить
А рашистським шпигунам так цікаво знати про що йшла мова між двома президентами. Доречі я зневажаю трампа і не голосувала за Зеленського.
показать весь комментарий
11.05.2025 10:30 Ответить
Трампісти війдуть в історію США , як найбільші лузери !
Шкода лише , що це шоу ідіотів лише починається ...
показать весь комментарий
10.05.2025 22:40 Ответить
А нам би через кордон як-небудь..
показать весь комментарий
10.05.2025 22:44 Ответить
як і зелені з бубою в історію України.
показать весь комментарий
11.05.2025 01:20 Ответить
А шо так можно було?
показать весь комментарий
10.05.2025 22:47 Ответить
Ну , якщо Мексиканську затоку переназвати американською , а Гренландію чи Канаду хочуть приєднати до США - то чому б і ні ... ? Решта ідіотизму нічим не відрізняється ...
показать весь комментарий
10.05.2025 22:50 Ответить
А для чого ще й американському перекладачу знати деталі розмови?!... Знатимуть те що переповість Віткоффф...
показать весь комментарий
10.05.2025 22:52 Ответить
З подачі москалів.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:53 Ответить
такі цікаві часи настали , всі агенти кремля ,навіть не приховують свою беззамовну слухняність ,перед шефом фсб ху* ла ...
показать весь комментарий
10.05.2025 22:58 Ответить
"порушивши протокол" - це головний девіз поточної адміністрації США во всьому, що вони роблять
показать весь комментарий
10.05.2025 23:14 Ответить
тут головне партрет на коні з свордом! - наш діда падкий на підлизалово
показать весь комментарий
10.05.2025 23:22 Ответить
У Трампа шикарна команда.
Маск-йо#ну#ий на всю голову.
Наварро-радник з питань торгівлі, який посилався на думку вигаданого експерта.
Волц-"фахівець" зі створення чатів в Signal.
Гегсет-голова Пентагону, який обговорює з дружиною і братом справи з нацбезпеки.
Віткофф-перемовник від бога, який покладається на перемовинах з кацапами на кацапського перекладача.
Це повний атас🤦‍♂️ 🤡🤠
показать весь комментарий
10.05.2025 23:33 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2025 05:00 Ответить
Перестаньте, він такий рашен-ферштейн, що певно балакає російською ліпше ніж перекладач.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:51 Ответить
Команда Трампа і коміксами може вести переговори. А ***** якраз ще й їх малювати вміє.
показать весь комментарий
11.05.2025 00:30 Ответить
Та його давно купили з потрохами
показать весь комментарий
11.05.2025 00:59 Ответить
лисий, морда ширша плеч? - ордловець в бігах!
показать весь комментарий
11.05.2025 01:07 Ответить
шахтар, кармілець, ***...
показать весь комментарий
11.05.2025 01:08 Ответить
Умышленно вбрасывают чепуху чтобы высмеять и показать несостоятельность Республиканцев
показать весь комментарий
11.05.2025 05:34 Ответить
трампістів
а хіба вони не такі ?
показать весь комментарий
11.05.2025 09:11 Ответить
 
 