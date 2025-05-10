Ворог здійснив 38 штурмів на Покровському напрямку, найбільша активність спостерігається у бік Миролюбівки, Котлярівки, Мирного та Зорі, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень, 38 ворожих штурмів зафіксовано на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 10 травня.

Зазначається, що противник завдав 36 авіаційних ударів, скинувши 51 КАБ, здійснив 891 удар дронами-камікадзе та 2943 обстріли позицій наших військ.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку наші війська відбивали три атаки ворога в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

Противник здійснив одну атаку на наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Загризового. Успіху не мав.

Бої на сході

На Лиманському напрямку російські війська шість разів штурмували позиції українських захисників у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове та Зелена Долина. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили сім ворожих атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного. Наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Дружба, Торецьк та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 штурмів. Найбільша активність спостерігається у бік населених пунктів Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка. Тривають три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 69 і поранили 32 окупантів, знищили один автомобіль та три розвідувальні БпЛА, суттєво пошкодили одну самохідну артилерійську установку.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Новосілок українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще дві атаки противника тривають до цього часу. Населені пункти Малинівка та Залізничне зазнали авіаційних ударів.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив дві атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції наших захисників.

Обстановка в Курській області

На Курському напрямку з початку доби Сили оборони успішно зупинили 19 ворожих атак, дотепер тривають два боєзіткнення.

У Генштабі додали, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.