Враг совершил 38 штурмов на Покровском направлении, наибольшая активность наблюдается в сторону Миролюбовки, Котляровки, Мирного и Зори, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений, 38 вражеских штурмов зафиксировано на Покровском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22:00 10 мая.
Отмечается, что противник нанес 36 авиационных ударов, сбросив 51 КАБ, совершил 891 удар дронами-камикадзе и 2943 обстрела позиций наших войск.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении наши войска отражали три атаки врага в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.
Противник совершил одну атаку на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Загрызово. Успеха не имел.
Бои на востоке
На Лиманском направлении российские войска шесть раз штурмовали позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
На Северском направлении украинские воины сегодня отразили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили семь вражеских атак вблизи Орехово-Васильевки, Часова Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечино. Сейчас продолжается еще одно боестолкновение.
На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружба, Торецк и в сторону Дилиевки.
На Покровском направлении враг совершил 38 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка. Продолжаются три боестолкновения.
По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 69 и ранили 32 оккупантов, уничтожили один автомобиль и три разведывательных БпЛА, существенно повредили одну самоходную артиллерийскую установку.
На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Вольное Поле, Привольное и в направлении Богатыря, Шевченко, Новополя.
Ситуация на юге
На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Новоселок украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще две атаки противника продолжаются до сих пор. Населенные пункты Малиновка и Зализничное подверглись авиационным ударам.
На Ореховском направлении сегодня враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Успеха не имел.
На Приднепровском направлении враг провел три бесполезные атаки на позиции наших защитников.
Обстановка в Курской области
На Курском направлении с начала суток Силы обороны успешно остановили 19 вражеских атак, до сих пор продолжаются два боестолкновения.
В Генштабе добавили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.
Ідуть бої на східній околиці Новосергіївки, на східній околиці Новоолексіївки, в районі Троїцького та в районі Андріївки.
Українські війська відбили атаку російських штурмовиків на східній околиці Олексіївки, в яку сили противника намагалися прорватися з району Андріївки.
Костянтинівський напрямок:
Російські війська просунулися на північний захід від Олександрополя вздовж балки на ділянці шириною до 2.65 км на глибину до 450 метрів, між Тарасівкою та Новооленівкою вздовж лісосмуг у східному напрямку на ділянці шириною до 1.9 км на глибину до 550 метрів на захід від Тарасівки вздовж балки на ділянці шириною до 2.93 км на глибину до 1.03 км.