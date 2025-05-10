РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10214 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте Сводка Генштаба
400 1

Враг совершил 38 штурмов на Покровском направлении, наибольшая активность наблюдается в сторону Миролюбовки, Котляровки, Мирного и Зори, - Генштаб

Ситуация на фронте 10 мая

С начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений, 38 вражеских штурмов зафиксировано на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22:00 10 мая.

Отмечается, что противник нанес 36 авиационных ударов, сбросив 51 КАБ, совершил 891 удар дронами-камикадзе и 2943 обстрела позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отражали три атаки врага в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

Также читайте: С начала суток произошло 84 боестолкновения, больше всего - на Покровском направлении, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб

Противник совершил одну атаку на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Загрызово. Успеха не имел.

Бои на востоке

На Лиманском направлении российские войска шесть раз штурмовали позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении украинские воины сегодня отразили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили семь вражеских атак вблизи Орехово-Васильевки, Часова Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечино. Сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружба, Торецк и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении враг совершил 38 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка. Продолжаются три боестолкновения.

Читайте: За сутки на фронте почти 200 боестолкновений. Почти половина из них на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 69 и ранили 32 оккупантов, уничтожили один автомобиль и три разведывательных БпЛА, существенно повредили одну самоходную артиллерийскую установку.

На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Вольное Поле, Привольное и в направлении Богатыря, Шевченко, Новополя.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Новоселок украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще две атаки противника продолжаются до сих пор. Населенные пункты Малиновка и Зализничное подверглись авиационным ударам.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезные атаки на позиции наших защитников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытался прорвать оборону в районе Константинополя, Одрадного и Веселого на Новопавловском направлении, - ОСУВ "Хортица"

Обстановка в Курской области

На Курском направлении с начала суток Силы обороны успешно остановили 19 вражеских атак, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

В Генштабе добавили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Автор: 

Генштаб ВС (6800) боевые действия (4718) война в Украине (5687)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ "Новопавлівський напрямок:
Ідуть бої на східній околиці Новосергіївки, на східній околиці Новоолексіївки, в районі Троїцького та в районі Андріївки.
Українські війська відбили атаку російських штурмовиків на східній околиці Олексіївки, в яку сили противника намагалися прорватися з району Андріївки.

Костянтинівський напрямок:
Російські війська просунулися на північний захід від Олександрополя вздовж балки на ділянці шириною до 2.65 км на глибину до 450 метрів, між Тарасівкою та Новооленівкою вздовж лісосмуг у східному напрямку на ділянці шириною до 1.9 км на глибину до 550 метрів на захід від Тарасівки вздовж балки на ділянці шириною до 2.93 км на глибину до 1.03 км.
показать весь комментарий
11.05.2025 00:28 Ответить
 
 