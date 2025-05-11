Атака "Шахедів" на Черкаси 6 травня: поранений чоловік помер у лікарні
У лікарні помер чоловік, який зазнав важких поранень під час російської атаки на м. Черкаси 6 травня.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.
"Трагічна звістка. У лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час дронової атаки на Черкаси 6 травня. Щирі співчуття рідним", - написав він.
Як зазначається, увесь цей час лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли.
Нагадаємо, від ранку 6 травня 2025 року Черкащина перебувала під ударом ворожих дронів. Унаслідок падіння дрона в обласному центрі травмовано чоловіка, його у тяжкому стані госпіталізували.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль