Атака "Шахедів" на Черкаси 6 травня: поранений чоловік помер у лікарні

У лікарні помер чоловік, який зазнав важких поранень під час російської атаки на м. Черкаси 6 травня.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Трагічна звістка. У лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час дронової атаки на Черкаси 6 травня. Щирі співчуття рідним", - написав він.

Як зазначається, увесь цей час лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли.

Нагадаємо, від ранку 6 травня 2025 року Черкащина перебувала під ударом ворожих дронів. Унаслідок падіння дрона в обласному центрі травмовано чоловіка, його у тяжкому стані госпіталізували.