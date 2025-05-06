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Новини Фото атака дронів на Черкаси
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"Шахеди" атакували Черкащину: постраждалий чоловік у важкому стані, є пошкодження. ФОТО

Від ранку 6 травня 2025 року Черкащина перебувала під ударом ворожих дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по цілях противника працювали сили та засоби ППО. У межах території регіону знищено 10 БпЛА.

Наслідки атаки

Унаслідок падіння ударного дрона в обласному центрі є травмований. Чоловік у тяжкому стані госпіталізований до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

За попередніми даними, внаслідок російської агресії також пошкоджено вікна приватного підприємства та магазину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки "Шахедів" на Черкаси: поранено людину, горіли будинки, гуртожиток та склад. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби.

наслідки атаки на Черкащину
наслідки атаки на Черкащину
наслідки атаки на Черкащину

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що під час повітряної тривоги у Черкасах пролунав вибух. Поблизу міста фіксувалися російські безпілотники.

Автор: 

Черкаси (557) Шахед (1047) Черкаська область (65) Черкаський район (29)


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Смерть російським фашистам!
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06.05.2025 13:44 Відповісти
 
 