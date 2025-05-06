"Шахеди" атакували Черкащину: постраждалий чоловік у важкому стані, є пошкодження. ФОТО
Від ранку 6 травня 2025 року Черкащина перебувала під ударом ворожих дронів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, по цілях противника працювали сили та засоби ППО. У межах території регіону знищено 10 БпЛА.
Наслідки атаки
Унаслідок падіння ударного дрона в обласному центрі є травмований. Чоловік у тяжкому стані госпіталізований до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.
За попередніми даними, внаслідок російської агресії також пошкоджено вікна приватного підприємства та магазину.
Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що під час повітряної тривоги у Черкасах пролунав вибух. Поблизу міста фіксувалися російські безпілотники.
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