"Шахеди" атакували Черкащину: постраждалий чоловік у важкому стані, є пошкодження. ФОТО

Від ранку 6 травня 2025 року Черкащина перебувала під ударом ворожих дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по цілях противника працювали сили та засоби ППО. У межах території регіону знищено 10 БпЛА.

Наслідки атаки

Унаслідок падіння ударного дрона в обласному центрі є травмований. Чоловік у тяжкому стані госпіталізований до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

За попередніми даними, внаслідок російської агресії також пошкоджено вікна приватного підприємства та магазину.

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Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби.











Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що під час повітряної тривоги у Черкасах пролунав вибух. Поблизу міста фіксувалися російські безпілотники.