"Шахеды" атаковали Черкасщину: пострадавший мужчина - в тяжелом состоянии, есть повреждения. ФОТО
С утра 6 мая 2025 года Черкасская область находилась под ударом вражеских дронов.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по целям противника работали силы и средства ПВО. В пределах территории региона уничтожено 10 БПЛА.
Последствия атаки
В результате падения ударного дрона в областном центре есть травмированный. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
По предварительным данным, в результате российской агрессии также повреждены окна частного предприятия и магазина.
Обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во время воздушной тревоги в Черкассах прогремел взрыв. Вблизи города фиксировались российские беспилотники.
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