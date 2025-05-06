"Шахеды" атаковали Черкасщину: пострадавший мужчина - в тяжелом состоянии, есть повреждения. ФОТО

С утра 6 мая 2025 года Черкасская область находилась под ударом вражеских дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по целям противника работали силы и средства ПВО. В пределах территории региона уничтожено 10 БПЛА.

Последствия атаки

В результате падения ударного дрона в областном центре есть травмированный. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

По предварительным данным, в результате российской агрессии также повреждены окна частного предприятия и магазина.

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Обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы.











Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во время воздушной тревоги в Черкассах прогремел взрыв. Вблизи города фиксировались российские беспилотники.