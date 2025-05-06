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Новости Фото атака дронов на Черкассы
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"Шахеды" атаковали Черкасщину: пострадавший мужчина - в тяжелом состоянии, есть повреждения. ФОТО

С утра 6 мая 2025 года Черкасская область находилась под ударом вражеских дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по целям противника работали силы и средства ПВО. В пределах территории региона уничтожено 10 БПЛА.

Последствия атаки

В результате падения ударного дрона в областном центре есть травмированный. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

По предварительным данным, в результате российской агрессии также повреждены окна частного предприятия и магазина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки "Шахедов" на Черкассы: ранен человек, горели дома, общежитие и склад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы.

Последствия атаки на Черкасскую область
Последствия атаки на Черкасскую область
Последствия атаки на Черкасскую область

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что во время воздушной тревоги в Черкассах прогремел взрыв. Вблизи города фиксировались российские беспилотники.

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Черкассы (844) Шахед (1044) Черкасская область (62) Черкасский район (29)


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06.05.2025 13:44 Ответить
 
 