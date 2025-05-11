Атака "шахедов" на Черкассы 6 мая: раненый мужчина умер в больнице
В больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения во время российской атаки на г. Черкассы 6 мая.
Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
"Трагическое известие. В больнице умер 58-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время дроновой атаки на Черкассы 6 мая. Искренние соболезнования родным", - написал он.
Как отмечается, все это время врачи боролись за его жизнь, но спасти, к сожалению, не смогли.
Напомним, с утра 6 мая 2025 года Черкасская область находилась под ударом вражеских дронов. В результате падения дрона в областном центре травмирован мужчина, его в тяжелом состоянии госпитализировали.
