Атака "шахедов" на Черкассы 6 мая: раненый мужчина умер в больнице

В больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения во время российской атаки на г. Черкассы 6 мая.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"Трагическое известие. В больнице умер 58-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время дроновой атаки на Черкассы 6 мая. Искренние соболезнования родным", - написал он.

Как отмечается, все это время врачи боролись за его жизнь, но спасти, к сожалению, не смогли.

Также читайте: Взрыв прогремел в Черкассах: возле города российские БпЛА

Напомним, с утра 6 мая 2025 года Черкасская область находилась под ударом вражеских дронов. В результате падения дрона в областном центре травмирован мужчина, его в тяжелом состоянии госпитализировали.