Рашисти вдарили "Шахедами" по Сумах: пошкоджено цивільну інфраструктуру та СТО

Сьогодні, 11 травня 2025 року, зранку завдано удару з використанням БпЛА по Сумській громаді.

Про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в результаті удару пошкоджено приватний автомобіль, приватне домоволодіння та приміщення СТО.

Попередньо, минулося без постраждалих.

