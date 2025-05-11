1 766 5
Рашисти вдарили "Шахедами" по Сумах: пошкоджено цивільну інфраструктуру та СТО
Сьогодні, 11 травня 2025 року, зранку завдано удару з використанням БпЛА по Сумській громаді.
Про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в результаті удару пошкоджено приватний автомобіль, приватне домоволодіння та приміщення СТО.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Зеленський з єрмаком, в оточенні челяді приблудної, бачуть РЕЗУЛЬТАТИ їх вивезення грошей з України, на «саміти міру-мір»!!
він влив в вуха вати чергову порцію
тепер показує на практиці що параша дійсно сильна.
вата схавала все це
***** знов на коні перед своїми орками.
що не так???
хто чим не задоволений???
це зробили ми з нашими """партнерами"""