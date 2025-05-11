УКР
Рашисти вдарили "Шахедами" по Сумах: пошкоджено цивільну інфраструктуру та СТО

шахед атакує Суми

Сьогодні, 11 травня 2025 року, зранку завдано удару з використанням БпЛА по Сумській громаді.

Про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в результаті удару пошкоджено приватний автомобіль, приватне домоволодіння та приміщення СТО.

Попередньо, минулося без постраждалих.

обстріл (30349) Сумська область (4137) Суми (973) Сумський район (377)
То ж мабуть на цьому СТО здійснювали ремонт "Петріотів"..?
11.05.2025 13:44 Відповісти
А де машини ремонтують по твоєму,не в полі ж?Питання до нагородженого Малюка,чому СБУ не ловить навідників,а лише бухають з криміналом
11.05.2025 13:51 Відповісти
Там не треба нічого наводити - кацапські безпілотники кружляють там 24/7 і все чудово бачать !
11.05.2025 14:00 Відповісти
Це і є відповідь, прутіна, Цивілізованому Світу щодо припинення війни проти Мирної України!
Зеленський з єрмаком, в оточенні челяді приблудної, бачуть РЕЗУЛЬТАТИ їх вивезення грошей з України, на «саміти міру-мір»!!
11.05.2025 14:12 Відповісти
дали ***** провести парад
він влив в вуха вати чергову порцію
тепер показує на практиці що параша дійсно сильна.
вата схавала все це
***** знов на коні перед своїми орками.
що не так???
хто чим не задоволений???
це зробили ми з нашими """партнерами"""
11.05.2025 15:20 Відповісти
 
 