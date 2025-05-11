Рашисты ударили "шахедами" по Сумам: повреждена гражданская инфраструктура и СТО

Сегодня, 11 мая 2025 года, утром нанесен удар с использованием БПЛА по Сумской громаде.

Об этом сообщил в телеграм-канале и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате удара повреждены частный автомобиль, частное домовладение и помещение СТО.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

