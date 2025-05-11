РУС
Новости Удар по Сумам
1 766 5

Рашисты ударили "шахедами" по Сумам: повреждена гражданская инфраструктура и СТО

шахед атакует Сумы

Сегодня, 11 мая 2025 года, утром нанесен удар с использованием БПЛА по Сумской громаде.

Об этом сообщил в телеграм-канале и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате удара повреждены частный автомобиль, частное домовладение и помещение СТО.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Также смотрите: Рашисты ударили "шахедами" по Конотопскому району: вспыхнули пожары, повреждены нежилые помещения. ФОТО

обстрел (29023) Сумская область (3581) Сумы (1233) Сумский район (371)
Правила форума Совет форумчан
То ж мабуть на цьому СТО здійснювали ремонт "Петріотів"..?
11.05.2025 13:44 Ответить
А де машини ремонтують по твоєму,не в полі ж?Питання до нагородженого Малюка,чому СБУ не ловить навідників,а лише бухають з криміналом
11.05.2025 13:51 Ответить
Там не треба нічого наводити - кацапські безпілотники кружляють там 24/7 і все чудово бачать !
11.05.2025 14:00 Ответить
Це і є відповідь, прутіна, Цивілізованому Світу щодо припинення війни проти Мирної України!
Зеленський з єрмаком, в оточенні челяді приблудної, бачуть РЕЗУЛЬТАТИ їх вивезення грошей з України, на «саміти міру-мір»!!
11.05.2025 14:12 Ответить
дали ***** провести парад
він влив в вуха вати чергову порцію
тепер показує на практиці що параша дійсно сильна.
вата схавала все це
***** знов на коні перед своїми орками.
що не так???
хто чим не задоволений???
це зробили ми з нашими """партнерами"""
11.05.2025 15:20 Ответить
 
 