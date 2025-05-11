1 766 5
Рашисты ударили "шахедами" по Сумам: повреждена гражданская инфраструктура и СТО
Сегодня, 11 мая 2025 года, утром нанесен удар с использованием БПЛА по Сумской громаде.
Об этом сообщил в телеграм-канале и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате удара повреждены частный автомобиль, частное домовладение и помещение СТО.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Зеленський з єрмаком, в оточенні челяді приблудної, бачуть РЕЗУЛЬТАТИ їх вивезення грошей з України, на «саміти міру-мір»!!
він влив в вуха вати чергову порцію
тепер показує на практиці що параша дійсно сильна.
вата схавала все це
***** знов на коні перед своїми орками.
що не так???
хто чим не задоволений???
це зробили ми з нашими """партнерами"""