Новини Обстріл Краматорська
Ворог обстріляв Краматорськ: під ударом приватний сектор

Краматорськ після удуру дронами

Сьогодні, 11 травня, о 12:55 Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог ударив по району приватного сектору.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

"Зʼясовуємо наслідки", - уточнив очільник міста.

Кацапо-3,14дари,щоб вас пранці зжерли.
11.05.2025 14:53
 
 