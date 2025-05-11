Ворог обстріляв Краматорськ: під ударом приватний сектор
Сьогодні, 11 травня, о 12:55 Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог ударив по району приватного сектору.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
"Зʼясовуємо наслідки", - уточнив очільник міста.
