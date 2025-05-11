РУС
995 1

Враг обстрелял Краматорск: под ударом - частный сектор

Краматорск после удара дронами

Сегодня, 11 мая, в 12:55 Краматорск Донецкой области подвергся вражескому обстрелу.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг ударил по району частного сектора.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Выясняем последствия", - уточнил глава города.

