Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 967 060 осіб (+1170 за добу), 10 800 танків, 27 718 артсистем, 22 473 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 967 060 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 967060 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10800 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22473 (+27) од,
- артилерійських систем – 27718 (+48) од,
- РСЗВ – 1381 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1162 (+3) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів - 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35678 (+141),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48118 (+171) од,
- спеціальна техніка ‒ 3884 (+6)
Топ коментарі
+20 Qq Qqq #455433
показати весь коментар12.05.2025 08:50 Відповісти Посилання
+13 tarasii smila #448870
показати весь коментар12.05.2025 08:20 Відповісти Посилання
+13 Qq Qqq #455433
показати весь коментар12.05.2025 08:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
263!! одиниці знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Логістика, арта та спецтехніка супер, броня та ППО теж норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 967 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦