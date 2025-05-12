УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8517 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
4 730 14

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 967 060 осіб (+1170 за добу), 10 800 танків, 27 718 артсистем, 22 473 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 967 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 967060 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10800 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22473 (+27) од,
  • артилерійських систем – 27718 (+48) од,
  • РСЗВ – 1381 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1162 (+3) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів - 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35678 (+141),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48118 (+171) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3884 (+6)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень ворог втратив 9080 осіб та 1921 одиницю техніки. ІНФОГРАФІКА

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18469) Генштаб ЗС (7108) ліквідація (4354) знищення (7987)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Минув 4100 день москальсько-української війни.
263!! одиниці знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Логістика, арта та спецтехніка супер, броня та ППО теж норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 967 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
показати весь коментар
12.05.2025 08:50 Відповісти
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
12.05.2025 08:20 Відповісти
+13
показати весь коментар
12.05.2025 08:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На сотню техніки більше ніж учора.
показати весь коментар
12.05.2025 07:53 Відповісти
Суботник по утилізації металобрухту триває !!))
показати весь коментар
12.05.2025 08:04 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
12.05.2025 08:03 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
12.05.2025 08:20 Відповісти
Логістика перевалила за 9 тис з початку весни, що вже є сезонним рекордом (зима 24-25 було 8 594 од) і це ще не вечір.
показати весь коментар
12.05.2025 08:21 Відповісти
Минув 4100 день москальсько-української війни.
263!! одиниці знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Логістика, арта та спецтехніка супер, броня та ППО теж норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 967 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
показати весь коментар
12.05.2025 08:50 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 08:52 Відповісти
Видно, что "умиротворение" }{уйла приведёт в июне к миллиону дохлых свинособак.
показати весь коментар
12.05.2025 09:18 Відповісти
Через місяць буде лімон дохлих кацапів, Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
12.05.2025 10:24 Відповісти
О, москалики десь броньовані машинки узяли! Але ненадовго...
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
показати весь коментар
12.05.2025 10:29 Відповісти
Це вони на Джигулі мангали наварили та динамичну броню прифігачили !!))
показати весь коментар
12.05.2025 13:51 Відповісти
Мангальські війська!
показати весь коментар
12.05.2025 21:35 Відповісти
Манголоїдні,одним словом - орда !!))
показати весь коментар
12.05.2025 22:01 Відповісти
Да шо ж таке? Йараславєль техніки накопичив? Конченый улус якийсь, нескінчений(
показати весь коментар
12.05.2025 18:13 Відповісти
 
 