Общие боевые потери РФ с начала войны - около 967 060 человек (+1170 за сутки), 10 800 танков, 27 718 артсистем, 22 473 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 967 060 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 967060 (+1170) человек,
- танков - 10800 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 22473 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 27718 (+48) ед,
- РСЗО - 1381 (+0) ед,
- средства ППО - 1162 (+3) ед,
- самолетов - 372 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 35678 (+141),
- крылатые ракеты - 3197 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 48118 (+171) ед,
- специальная техника - 3884 (+6)
263!! одиниці знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Логістика, арта та спецтехніка супер, броня та ППО теж норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 967 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦