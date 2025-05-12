Общие боевые потери РФ с начала войны - около 967 060 человек (+1170 за сутки), 10 800 танков, 27 718 артсистем, 22 473 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 967 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 967060 (+1170) человек,

танков - 10800 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 22473 (+27) ед,

артиллерийских систем - 27718 (+48) ед,

РСЗО - 1381 (+0) ед,

средства ППО - 1162 (+3) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35678 (+141),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 48118 (+171) ед,

специальная техника - 3884 (+6)

