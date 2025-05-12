РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9206 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
4 730 14

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 967 060 человек (+1170 за сутки), 10 800 танков, 27 718 артсистем, 22 473 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 967 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 967060 (+1170) человек,
  • танков - 10800 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 22473 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 27718 (+48) ед,
  • РСЗО - 1381 (+0) ед,
  • средства ППО - 1162 (+3) ед,
  • самолетов - 372 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35678 (+141),
  • крылатые ракеты - 3197 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48118 (+171) ед,
  • специальная техника - 3884 (+6)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю враг потерял 9080 человек и 1921 единицу техники. ИНФОГРАФИКА

Инфографика

Автор: 

армия РФ (20325) Генштаб ВС (6804) ликвидация (3965) уничтожение (7674)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Минув 4100 день москальсько-української війни.
263!! одиниці знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Логістика, арта та спецтехніка супер, броня та ППО теж норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 967 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:50 Ответить
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 08:20 Ответить
+13
показать весь комментарий
12.05.2025 08:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На сотню техніки більше ніж учора.
показать весь комментарий
12.05.2025 07:53 Ответить
Суботник по утилізації металобрухту триває !!))
показать весь комментарий
12.05.2025 08:04 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
12.05.2025 08:03 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 08:20 Ответить
Логістика перевалила за 9 тис з початку весни, що вже є сезонним рекордом (зима 24-25 було 8 594 од) і це ще не вечір.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:21 Ответить
Минув 4100 день москальсько-української війни.
263!! одиниці знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Логістика, арта та спецтехніка супер, броня та ППО теж норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 967 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:50 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 08:52 Ответить
Видно, что "умиротворение" }{уйла приведёт в июне к миллиону дохлых свинособак.
показать весь комментарий
12.05.2025 09:18 Ответить
Через місяць буде лімон дохлих кацапів, Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 10:24 Ответить
О, москалики десь броньовані машинки узяли! Але ненадовго...
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
показать весь комментарий
12.05.2025 10:29 Ответить
Це вони на Джигулі мангали наварили та динамичну броню прифігачили !!))
показать весь комментарий
12.05.2025 13:51 Ответить
Мангальські війська!
показать весь комментарий
12.05.2025 21:35 Ответить
Манголоїдні,одним словом - орда !!))
показать весь комментарий
12.05.2025 22:01 Ответить
Да шо ж таке? Йараславєль техніки накопичив? Конченый улус якийсь, нескінчений(
показать весь комментарий
12.05.2025 18:13 Ответить
 
 