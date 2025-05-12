За добу на фронті - 155 бойових зіткнень. Понад половину з них зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Загалом, за вчора зафіксовано 155 бойових зіткнень. Ворог атакував на сході та півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинувши 125 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько 3500 обстрілів, з них 114 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3443 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гороховатка, Садовод Харківської області; Костянтинівка, Родинське Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Павлівка, Малі Щербаки Запорізької області, Козацьке Херсонської області.

Бої на сході

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Білогорівки й Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районах Новомаркового, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових й наступальних дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку минулої доби українські підрозділи відбили шість ворожих штурмів поблизу Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну спробу атаки позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Крім цього, ворог завдав чотири авіаційних удари із застосуванням десяти керованих авіаційних бомб, а також здійснив 284 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

\

На Гуляйпільському напрямку загарбник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, склад військових запасів та пункт управління БпЛА російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 27 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони, 141 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 171 одиницю автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ліквідували майже 200 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб