За сутки на фронте - 155 боевых столкновений. Более половины из них зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

В общем, за вчера зафиксировано 155 боевых столкновений. Враг атаковал на востоке и юге Украины.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросив 125 управляемых бомб. Кроме этого, совершил около 3500 обстрелов, из них 114 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3443 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Гороховатка, Садовод Харьковской области; Константиновка, Родинское Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Зализнычное, Павловка, Малые Щербаки Запорожской области, Казацкое Херсонской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодязи и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отражали восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Новомаркового, Часова Яра и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Озаряновки, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Богатырь.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и Новополь.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении за прошедшие сутки украинские подразделения отбили шесть вражеских штурмов вблизи Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг провел одну тщетную попытку атаки позиций наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Кроме этого, враг нанес четыре авиационных удара с применением десяти управляемых авиационных бомб, а также осуществил 284 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении захватчик наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, склад военных запасов и пункт управления БпЛА российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1170 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 27 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны, 141 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 171 единицу автомобильной и шесть единиц специальной техники оккупантов.

