Силы обороны ликвидировали почти 200 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб
В общем, с начала этих суток произошло 111 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Российские захватчики нанесли 39 авиационных ударов, сбросив 68 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1262 дроны-камикадзе и осуществили 3821 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении противник с начала суток дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска.
На Купянском направлении агрессор атаковал в районах Новой Кругляковки и Загрызово - украинские защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении российские захватчики 20 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодязи и в направлении Григорьевки. Четыре боестолкновения не утихают.
На Северском направлении наши защитники отражали четыре штурма оккупационных войск в районе Белогоровки, из которых два - продолжаются.
На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Новомаркового, Часова Яра и Андреевки. Силы обороны отбили четыре атаки захватчиков.
Шесть раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении, в районах Озаряновки, Дилиевки и Торецка.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Богатырь. Наши защитники остановили 38 штурмовых действий противника, еще девять боестолкновений до сих пор продолжаются.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 368 оккупантов, из них 193 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили пять боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, автомобиль, 15 мотоциклов, 32 БпЛА, единицу специальной техники, пункт управления БпЛА; также повредили боевую бронированную машину, автомобиль, четыре мотоцикла и четыре артиллерийские системы.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Новоселки, Свободного Поля и Новополя. Сейчас продолжаются три боестолкновения.
На Ореховском направлении враг проводил шесть наступательных действий в районе Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков. Украинские подразделения отбили все атаки.
На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.
Курское направление
На Курском направлении с начала суток произошло восемь атак противника, одна из которых продолжается до сих пор, также враг нанес два авиаудара, сбросив при этом четыре КАБ, совершил 134 артиллерийских обстрела, в том числе восемь - из РСЗО.
Сегодня стоит отметить воинов 105-й отдельной бригады территориальной обороны, 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС и 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которые наносят врагу весомые потери в живой силе и технике.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У районі Новоолександрівки українські війська зупинили спробу прориву російських військ за підтримки бронетехніки у напрямку Новомиколаївки.
У самій Новоолександрівці, яка перебуває у сірій зоні, російські війська штурмують східну частину у напрямку центру."
"На Комарському напрямку тривають важкі бої у Богатирі. Російські війська просунулися у південній частині у західному напрямку та штурмують східну частину населеного пункту.
Ситуація в кінця дня 11 травня залишається складною, противник протягом дня кілька разів завдав ударів по Богатирю з РСЗВ.
На Костянтинівському напрямку російські війська штурмують район балки на південний схід від н.п. Романівка. Просування до 300 метрів. Йдуть бої на південній околиці Нової Полтавки, на північ від Олександрополя та в районі Леонідівки.
На Борівському/Лиманському напрямку російські війська штурмують у районі Липового, Новомихайлівки, на захід від Макіївки у напрямку Греківки та на північ від Макіївки з метою вирівнювання лінії фронту для тиску в напрямку річки Оскіл."