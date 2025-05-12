УКР
Обов’язкову евакуацію готують із Нової Слободи на Сумщині

Евакуацію готують в селі Нова Слобода на Сумщині

У Сумській області в зв'язку з російськими обстрілами готують обов'язкову евакуацію з села Нова Слобода.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з обстрілами готуємо обов’язкову евакуацію з с. Нова Слобода, де проживає близько 300 людей, серед них 26 дітей", - йдеться в повідомленні.

У коментарі Суспільному очільник області заявив: "Плануємо додати ще один населений пункт до тих, звідки здійснюється ця евакуація. Йдеться про село Мар'їнівка в Білопільській громаді. Зараз проходить уточнення даних, скільки там людей, яких маємо евакуювати".

Наразі триває евакуація населення з Білопільської та Ворожбянської громад. З 5 травня звідти евакуювали майже 1200 людей. Загалом в Сумській області підлягають евакуації понад 86 тисяч мешканців, вже евакуювали 58%.

