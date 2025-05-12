РУС
Обязательную эвакуацию готовят из Новой Слободы в Сумской области

Эвакуацию готовят в селе Новая Слобода в Сумской области

В Сумской области в связи с российскими обстрелами готовят обязательную эвакуацию из села Новая Слобода.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с обстрелами готовим обязательную эвакуацию из с. Новая Слобода, где проживает около 300 человек, среди них 26 детей", - говорится в сообщении.

В комментарии Общественному глава области заявил: "Планируем добавить еще один населенный пункт к тем, откуда осуществляется эта эвакуация. Речь идет о селе Марьиновка в Белопольской громаде. Сейчас проходит уточнение данных, сколько там людей, которых должны эвакуировать".

Сейчас продолжается эвакуация населения из Белопольской и Ворожбянской громад. С 5 мая оттуда эвакуировали почти 1200 человек. Всего в Сумской области подлежат эвакуации более 86 тысяч жителей, уже эвакуировали 58%.

