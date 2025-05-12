Дипломати ЄС: Росія без зволікань має продемонструвати серйозність наміру досягти прогресу

Після зустрічі у Лондоні міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на небажанні Росії брати участь у мирному процесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Великої Британії.

"Наразі Росія не продемонструвала серйозного наміру досягти прогресу. Вона повинна зробити це без зволікань", - наголошується в заяві.

Дипломати також підтримали мирні ініціативи під проводом США та висловили готовність активізувати зусилля щодо посилення підтримки України. Йдеться, зокрема, про пропозиції щодо безпекових гарантій для України та створення потенційної коаліції повітряних, наземних і морських сил для підтримки майбутнього миру.

Крім того, дипломати заявили про намір посилити тиск на Кремль шляхом обмеження його фінансових ресурсів. Нагадаємо, що раніше Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща закликали РФ погодитися на 30-денне перемир’я, починаючи з 12 травня, і пригрозили новими санкціями в разі відмови.

