Дипломаты ЕС: Россия без промедления должна продемонстрировать серьезность намерения достичь прогресса

После встречи в Лондоне министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и глава внешнеполитического ведомства ЕС обнародовали совместное заявление, в котором отметили нежелание России участвовать в мирном процессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

"Пока Россия не продемонстрировала серьезного намерения достичь прогресса. Она должна сделать это без промедлений", - отмечается в заявлении.

Дипломаты также поддержали мирные инициативы под руководством США и выразили готовность активизировать усилия по усилению поддержки Украины. Речь идет, в частности, о предложениях по безопасности гарантий для Украины и создании потенциальной коалиции воздушных, наземных и морских сил для поддержки будущего мира.

Кроме того, дипломаты заявили о намерении усилить давление на Кремль путем ограничения его финансовых ресурсов. Напомним, что ранее Германия, Франция, Великобритания и Польша призвали РФ согласиться на 30-дневное перемирие, начиная с 12 мая, и пригрозили новыми санкциями в случае отказа.

... про щось здогадуються, але дипломатично висловлюються!
12.05.2025 17:56 Ответить
12.05.2025 17:57 Ответить
Знову ПОТУЖНІ заяви.
Але 12 травня вже закінчується.
Де обіцяні санкції???
12.05.2025 18:51 Ответить
Ще затупотіть ніжками!!!! Сцикуни безхребетні!!!
13.05.2025 02:11 Ответить
 
 