Дипломаты ЕС: Россия без промедления должна продемонстрировать серьезность намерения достичь прогресса
После встречи в Лондоне министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и глава внешнеполитического ведомства ЕС обнародовали совместное заявление, в котором отметили нежелание России участвовать в мирном процессе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.
"Пока Россия не продемонстрировала серьезного намерения достичь прогресса. Она должна сделать это без промедлений", - отмечается в заявлении.
Дипломаты также поддержали мирные инициативы под руководством США и выразили готовность активизировать усилия по усилению поддержки Украины. Речь идет, в частности, о предложениях по безопасности гарантий для Украины и создании потенциальной коалиции воздушных, наземных и морских сил для поддержки будущего мира.
Кроме того, дипломаты заявили о намерении усилить давление на Кремль путем ограничения его финансовых ресурсов. Напомним, что ранее Германия, Франция, Великобритания и Польша призвали РФ согласиться на 30-дневное перемирие, начиная с 12 мая, и пригрозили новыми санкциями в случае отказа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але 12 травня вже закінчується.
Де обіцяні санкції???